Cristian Rivero revela qué sintió al saber que ‘Yo Soy’ regresaría con Franco Cabrera como conductor

El esperado regreso de Yo Soy a la televisión peruana ha despertado entusiasmo entre miles de seguidores del exitoso formato de imitación musical, y una de las voces más autorizadas para hablar al respecto es Cristian Rivero, quien condujo el programa durante varias temporadas y dejó una huella importante en la historia del espacio.

En una reciente entrevista con Infobae Perú, el también actor y presentador compartió sus impresiones sobre el retorno del programa y lo hizo desde una mirada cercana. Esta vez, como espectador.

“Yo encantado de que haya regresado un formato como este, como Yo Soy, en la televisión. Me encanta. Uno, porque hay gente amiga que va a tener continuidad laboral haciendo ese proyecto, lo cual me parece chévere. Y dos, me parece que es un formato que pone en valor al talento, al ciudadano de a pie, que tiene ese talento de imitar y le ha cambiado la vida a muchas personas. Así que me parece súper positivo que vuelva un formato como Yo Soy”, señaló Rivero.

Cristian Rivero fue el conductor de Yo Soy durante varias temporadas. (Foto: Captura)

El conductor resaltó no solo la calidad del programa, sino también su impacto que ha tenido en el público. Desde su debut en la pantalla chica, Yo Soy se ha convertido en una plataforma para que personas demuestren su talento artístico, muchas veces transformando por completo sus vidas.

El nuevo elenco de ‘Yo Soy’

Respecto al nuevo elenco que asumirá la conducción y la evaluación de los participantes, Cristian Rivero destacó la presencia de Ricardo Morán, creador del formato y parte fundamental del éxito del programa. “Ricardo es el fundador y la columna vertebral de Yo Soy. Luego se ha sumado talento nuevo para el proyecto, con mucha experiencia. Entiendo que está Carlos (Alcántara), Diana (Sánchez), Franco (Cabrera) y Jely (Reátegui) también entiendo que estarán allí. Creo que regresa un Yo Soy renovado, con una nueva propuesta", dijo.

“Hay ciclos que se van cerrando y hay otros ciclos que empiezan, este es un nuevo ciclo. Yo les deseo la mejor de las suertes. A mí, Yo Soy me encanta, es un formato lindo y la gente lo disfruta mucho”, señaló.

Jely Reátegui completaría el jurado de Yo Soy.

Consultado sobre Franco Cabrera, quien asumirá la conducción del programa, Cristian Rivero evitó dar recomendaciones directas, aunque sí valoró sus cualidades: “Franco es un chico super talentoso, improvisador. Actúa con chispa, con carisma. Creo que tiene un montón de condiciones que van a sumar al programa. Mira, no tendría por qué opinar, no soy parte del proyecto, no me compete, pero hay gente que le tengo mucho cariño ahí, son gente súper capaz y por algo han tomado las decisiones de que Franco esté ahí, de que Carlos Alcántara, Diana (Sánchez) y Jely (Reátegui) estén ahí”.

Cristian Rivero opina sobre Franco Cabrera como conductor de Yo Soy. Latina TV

¿Nostalgia o emoción?

Rivero también reflexionó sobre su paso por el programa y negó sentir nostalgia por no formar parte de esta nueva etapa. “No, mira, hay que soltar, uno tiene que entender que hay ciclos que uno cumple, los hace, lo disfruta, los goza, que luego hay que soltar. Y si continúan con un nuevo elenco, genial. Pero, son ciclos que se van cerrando. Uno va cambiando, también va disfrutando otras cosas. Esos programas demandan mucho tiempo, entonces, ya entregué mi tiempo cuando correspondía hacerlos. Hoy estoy disfrutando el tiempo para mí”, sentenció.

Para cerrar, el conductor se mostró entusiasta por lo que está por venir para ‘Yo Soy’. “Lo veo, y digo: ¿qué paja? ¿quiénes van a estar? Qué chévere y que les vaya bien. La palabra sería entusiasmo, de ver esta nueva versión y que todo funcione como siempre funcionó”, señaló.

Franco Cabrera y Diana Sánchez son los nuevos integrantes de Yo Soy. Latina TV