Cristian Rivero expresa su incomodidad por la forma en que Latina le comunicó su salida: “Hasta el último esperé una reunión”

El reconocido conductor y actor Cristian Rivero abordó, por primera vez, las circunstancias de su salida de Latina, canal con el que mantuvo una relación laboral durante más de diez años.

Rivero llegó como invitado al programa ‘Habla Chino’, conducido por Aldo Miyashiro en Willax TV, Rivero confesó su molestia ante la falta de un encuentro formal de despedida por parte de los directivos.

Al ser consultado sobre si se sintió maltratado en algún canal, Rivero consideró que la experiencia es personal y subjetiva, pero no ocultó su incomodidad por la forma en que terminó su vínculo laboral con Latina.

“Siento que debí de tener una reunión, por lo menos, cuando las cosas se acaban y se terminan, nos sentamos, te agradezco, muchas gracias por el tiempo, buena suerte y alas y buen viento. Si hubo una incomodidad, me hubiese gustado que se fuera de otra manera, pero no se dio y las cosas sucedieron así”, relató.

Cambios en la gerencia y cierre abrupto

Rivero explicó que su salida estuvo marcada por decisiones administrativas ante cambios de gerencia. “Las gerencias cambian, los tiempos cambian y necesitan hacer cambios, y eso es parte del proceso”, comentó. No obstante, destacó que tras un vínculo profesional de tantos años, esperaba un cierre distinto.

El conductor insistió en que lo habitual, tras una relación laboral prolongada, es algún tipo de diálogo final, un gesto formal de agradecimiento y respeto por el tiempo compartido.

“Cuando hay una relación larga de mucho tiempo, lo que uno espera es una conversación final, un apretón de manos, agradecer, alas y buen viento. Es lo que esperé hasta el último y no se dio”, lamentó.

Contexto legal: Rivero demanda a Latina

En marzo de 2025, la situación laboral de Cristian Rivero con Latina Televisión escaló al plano legal. Rivero confirmó la presentación de una demanda en contra del canal durante una entrevista con el programa ‘Amor y Fuego’.

Explicó que, si bien su contrato culminó en diciembre de 2023, recurrió a la vía judicial para defender lo que considera un derecho.

Rivero recalcó que el conflicto no se origina por motivos económicos. “Tengo la política de que si hay algo que conversar a la interna, hay que mantenerlo a la interna. Terminó un contrato en diciembre de 2023. Prefiero que las cosas terminen bien siempre, no me voy peleado de ningún sitio, pero peleo por lo que es justo”, expresó.

El exconductor aclaró que busca hacer valer principios y derechos laborales, y no fomentar polémicas mediáticas.

Cristian Rivero: Discreción y búsqueda de justicia

A lo largo de su trayectoria, Rivero ha destacado por mantener la discreción sobre sus asuntos profesionales. Aunque reconoció vivir un proceso legal, evitó brindar detalles específicos, subrayando que su reclamo responde a la necesidad de defender condiciones laborales justas más allá del aspecto financiero.

El rostro televisivo manifestó que sus acciones están guiadas por el deseo de dejar las puertas abiertas y mantener relaciones sanas con los canales en los que ha trabajado. En sus declaraciones remarcó que su único objetivo es que se respeten los derechos y principios de quienes forman parte de la industria del entretenimiento.

El futuro de Cristian Rivero

Pese a la controversia, Cristian Rivero mantiene actitud positiva frente a su futuro profesional. Su participación en obras de teatro y eventos públicos continúa, mientras el proceso legal sigue su curso. Por el momento, el conductor prefiere centrarse en nuevos proyectos y dejar que las instancias correspondientes den respuesta a su reclamo con Latina, marcando así otra etapa en su extensa carrera en la televisión peruana.

