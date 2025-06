Bruno Agostini confirma y hasta da detalles de trío con Andrea San Martín y Melissa Paredes: “Fabio no quiso, se fue”

Bruno Agostini confirma que tuvo trío con Andrea San Martín y Melissa Paredes. El Valor de la Verdad

El modelo español Bruno Agostini volvió a acaparar la atención mediática tras su polémica participación en El Valor de la Verdad, donde reveló uno de los episodios más controversiales de su vida en el Perú. Frente al conductor Beto Ortiz, el exchico reality confirmó que tuvo un encuentro íntimo con dos conocidas figuras de la farándula local: Andrea San Martín y Melissa Paredes.

La impactante confesión se dio cuando Ortiz le preguntó de forma directa: “¿Has tenido un trío con Andrea San Martín y Melissa Paredes?”. Sin titubear, Bruno respondió que sí. Pero no se quedó ahí. Aprovechó la tribuna para explicar por qué, a pesar de no querer hacerlo público inicialmente, finalmente se animó a contar su versión completa.

“El único motivo por el que decidí hablar es porque Melissa fue quien empezó a contar esta historia. Yo nunca hubiera dicho nada si no lo hubiera hecho ella”, sostuvo el español, dejando claro que se vio envuelto en rumores sin haber dado su versión previamente.

Según contó el español, Sebastián Lizarzaburu fue el primero que le preguntó sobre lo que había sucedido con su expareja y Melissa Paredes, tres años después de los hechos. Es ahí donde se enteró que la propia actriz le contó lo ocurrido con su entonces amiga. “No me parchó nada, solo dijo: eh, hermano, no me contaste”, hecho que le sorprendió, pues con su hermano no habían hablado nada del tema a nadie. “No lo sabía absolutamente nadie”, dijo.

“La culpa no es mía, la culpa es de las dos señoritas. Cuando ellas están felices y son amigas, todo está de maravilla. Sebastián me dice: ‘Ellas ya no son amigas, ya vino Melissa Paredes y me contó todo con detalles’. Automáticamente, le llamé a Andrea”, explicó Bruno, resaltando que intentó explicarle la situación a San Martín, pero ella le cortó muy molesta y no quiso hablar más del tema.

Se conocieron en una discoteca

Bruno Agostini detalló que el encuentro sucedió hace aproximadamente tres años, durante una salida nocturna a una discoteca. Según su relato, fue allí donde conoció personalmente a Andrea San Martín. La química entre ambos fue inmediata y, tras compartir unas copas, la noche terminó en su casa, donde también llevó a su hermano Fabio Agostini y Melissa Paredes.

De acuerdo con su testimonio, Fabio se quedó con Melissa Paredes en la sala, mientras que él y Andrea se dirigieron al departamento. Minutos después, Bruno le propuso a Andrea integrarse a la dupla Melissa y Fabio, hecho que no aceptó el menor de los Agostini, quedándose el mayor con las dos mujeres. “Yo estoy contando esto por culpa de Melissa que lo habló”, recalcó Bruno.

Bruno Agostini en El Valor de la Verdad. Infobae Perú / Captura TV - Panamericana TV

Fabio Agostini no quiso paricipar

Una de las anécdotas que recordó Bruno es que, al volver del baño, Fabio Agostini encontró la escena entre los tres y quedó totalmente sorprendido. “Cuando Fabio regresa del baño y ve, dice: ‘no, no, no. Así no. Esto no me gusta’”, negando a ser parte de lo que estaba viendo. “Entonces, cierra la puerta”, le contestó Bruno, dejando que se fuera. “Dijo: ‘es como si estuviera con mi padre’, pero soy su hermano”, agregó.

Bruno aclaró que, si bien este episodio ha generado revuelo, no busca dañar a ninguna de las involucradas. Asimismo, señaló que se le criticó mucho cuando iniciaron los rumores sobre esta situación, pero para él no es ningún escándalo.

Hasta el momento, ninguna de las involucradas se ha pronunciado. Hoy en día, Melissa Paredes está casada con Anthony Aranda y abocada a la actuación, mientras que de Andrea San Martín se sabe que tiene una relación. Pese a que está alejada de la TV, sigue presente a través de las redes sociales.

