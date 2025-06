Bruno Agostini llama ‘tóxica’ a Vania Bludau y revela que se sorprendió por relación con Mario Irivarren: “Lo que aguantó este chico”

Bruno Agostini asegura que su ruptura con Vania Bludau fue por inmadurez emocional: "No supe manejar sus celos". Infobae Perú / Captura TV - Panamericana TV

En la reciente edición del programa El Valor de la Verdad, emitido el 29 de junio, Bruno Agostini se sometió a las preguntas del polígrafo y habló de sus relaciones con algunas figuras del mundo del espectáculo.

Entre las más comentadas estuvo la de su romance con Vania Bludau, con quien mantuvo una relación breve, pero intensa, y la percepción que tiene sobre Mario Irivarren, exnovio de Vania, con quien mantuvo una relación mediática de largo plazo.

Cuando se le preguntó directamente sobre su romance con la exbailarina, Agostini no dudó en responder afirmativamente, aunque su relato fue más complejo de lo que muchos esperaban. “Sí, tuvimos algo”, fue su respuesta inicial, pero luego fue más allá al expresar su desconfianza sobre cómo se desarrolló su relación.

Las diferencias por tocar su teléfono

“De todas las mujeres con las que me han relacionado, a todas les he hablado maravillas, pero con Vania no puedo decir lo mismo”, explicó. En su testimonio, Agostini señaló que a pesar de haber intentado hablar bien de Vania, su relación estuvo marcada por problemas de celos y actitudes posesivas.

Una de las situaciones que el modelo español recordó con más incomodidad ocurrió tras un encuentro en un bar, donde Vania, al ver que Agostini estaba usando su teléfono móvil, le pidió verlo. “Me lo quitó y me preguntó con quién estaba hablando. Yo le respondí que hablaba con quien me diera la gana, y que ella no tenía derecho a tocar mi teléfono”, relató.

Según el modelo, este incidente fue la primera señal de alerta de que la relación no era sana. “Eso fue una bandera roja, un gesto que no me gustó”, añadió. A pesar de este mal inicio, Agostini intentó continuar la relación, aunque pronto se dio cuenta de que no era lo que buscaba.

Bruno Agostini revela que se sorprendió por relación entre Mario Irivarren y Vania: “Lo que aguantó este chico”

Además de su relación con Vania Bludau, el tema de Mario Irivarren también salió a la luz durante la entrevista. Agostini no dudó en comentar sobre la larga relación de Vania con Mario, de quien dijo no estar completamente convencido de que estuvieran juntos por amor.

Según el modelo, Mario se quedó en la relación con Vania por conveniencia, ya que las relaciones mediáticas “funcionan económicamente”. “Para mí, si un hombre tiene que quedarse en una relación por conveniencia, no está siendo fiel a lo que realmente quiere”, declaró Agostini con firmeza.

El modelo español destacó que las relaciones televisivas son muchas veces vistas desde una perspectiva que va más allá de los sentimientos genuinos. “Yo veía a Mario y pensaba, ‘madre mía, la que está aguantando este chico’. Él se queda ahí por conveniencia, porque tener una pareja en pantalla vende”, comentó. De acuerdo con su visión, Agostini criticó la idea de que las relaciones se mantengan por interés económico o televisivo, en lugar de basarse en la autenticidad del amor.

¿Vania Bludau tendría problemas de inmadurez?

Además, Bruno Agostini habló sobre los problemas de madurez que, según él, caracterizaban la relación con Vania. Si bien no hubo agresión física o verbal, señaló que había una falta de madurez emocional en la pareja.

“Cuando una mujer te hace reclamos innecesarios y no puedes disfrutar de los momentos juntos, eso te hace cuestionar la relación”, explicó Agostini. A pesar de las tensiones, el modelo aclaró que siempre intentó ser honesto con Vania y que, a medida que la relación avanzaba, su incomodidad aumentaba, ya que no veía un futuro estable con ella.

