Bruno Agostini sobre críticas de la madre de Milett Figueroa: “Debería felicitar a su hija por elegir hombres respetuosos”

Bruno Agostini se defiende tras críticas de la madre de Milett Figueroa: "Yo soy un luchador y tengo 4 empresas". Infobae Perú / Captura TV - Panamericana TV

Bruno Agostini no dejó pasar las declaraciones de Martha Valcárcel, madre de la modelo Milett Figueroa, quien cuestionó su capacidad al afirmar que no sabe hacer nada en la vida.

En su participación en el programa El Valor de la Verdad, este 29 de junio, el empresario y exconductor de televisión respondió con firmeza, dejando claro que no solo sabe hacer mucho, sino que ha trabajado arduamente para llegar a donde está.

Agostini explicó que a lo largo de su vida ha pasado por momentos difíciles, pero que siempre ha sabido salir adelante. De hecho, el español destacó que, a pesar de no saber cantar ni bailar, lo que le permitió destacarse fue su capacidad de lucha y perseverancia. Con orgullo, compartió cómo, a base de esfuerzo y dedicación, ha logrado fundar cuatro empresas que actualmente le permiten vivir cómodamente.

“No soy de los que se rinden”

En su intervención, Agostini hizo énfasis en la importancia de la resiliencia y el trabajo constante. Recordó sus inicios humildes y las dificultades que enfrentó cuando empezó en el mundo empresarial.

“Cuando salí de la televisión, tenía claro que quería ser empresario. Yo fui a Perú y me ofrecieron mil dólares en cualquier lugar, pero cuando empecé a vender enciclopedias en Canarias, me cerraban la puerta en la cara. Eso me dio un bajón y tuve una depresión”, relató.

El empresario no dudó en calificar a sí mismo como un “luchador”, resaltando que, a pesar de los obstáculos, su esfuerzo y determinación lo han llevado a donde se encuentra hoy. “Llegué aquí sin dinero, pero con mucho esfuerzo. No me dejé vencer por las adversidades”, agregó. Dirigiéndose directamente a la cámara, Bruno le envió un mensaje claro a la madre de Milett: “La próxima vez que se dirija a mí, hágalo con respeto”.

Un llamado a la madre de Milett Figueroa

Además de defender su trayectoria, Agostini también aprovechó para hacerle un llamado a la señora Martha Valcárcel. Según él, en lugar de criticarlo, la señora debería felicitar a su hija por haberse rodeado de personas educadas y respetuosas.

“Quiero que su madre, con todo el respeto del mundo, me escuche bien. Ella ha hablado de manera inadecuada y creo que debería felicitar a su hija por haberse fijado en chicos educados que siempre han estado ahí para defenderla”, comentó.

El empresario subrayó que nunca ha hablado mal de las mujeres ni tiene la intención de hacerlo. Sin embargo, dijo que no podía quedarse callado ante las acusaciones de la madre de Milett, especialmente cuando había sido él quien siempre trató a la joven con respeto. “Si salí a hablar fue porque me defendí”, puntualizó.

El incidente del ‘ampay’ con Milett Figueroa

Bruno Agostini también recordó el famoso incidente en el que fue captado por las cámaras junto a Milett Figueroa, algo que, según él, ocurrió debido a un malentendido. Según el empresario, en ese momento, le había pedido a Milett que no se vieran debido a la presencia de cámaras, pero ella insistió tanto que terminó viéndola a escondidas.

“No quería que nos vieran, pero ella me insistió tanto que fui a verla”, explicó. A pesar de lo sucedido, Agostini insistió en que su intención nunca fue ser parte de un escándalo mediático, y que todo fue un malentendido que, por supuesto, no había planeado.

El empresario también dejó claro que no se arrepiente de haber conocido a la exchica reality, quien, según él, ha sido siempre una persona amable y respetuosa. En cuanto a las acusaciones de la madre de la modelo, Agostini afirmó que siempre ha actuado con la mejor de las intenciones hacia su hija y, si en algún momento se sintió atacado o maltratado, fue porque la situación lo exigió. Sin embargo, aseguró que su relación con Milett ha sido siempre de respeto, y que las malas interpretaciones fueron producto de la exposición mediática.

