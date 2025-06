La revolución tecnológica del sector inmobiliario peruano: realidad virtual para elegir y recorrer un departamento piloto a kilómetros de distancia

La realidad virtual revoluciona el sector inmobiliario peruano con experiencias inmersivas y dinamismo en ventas.

El sector inmobiliario en Perú experimenta una transformación profunda impulsada por la adopción de tecnologías de realidad virtual y experiencias inmersivas, que han dinamizado la venta de viviendas y redefinido la relación entre compradores y desarrolladores. En mayo de 2025, el mercado superó la barrera de S/40.000 millones en créditos hipotecarios, alcanzando el segundo mejor resultado histórico y acercándose al récord de S/48.000 millones, según datos de CAPECO. Este repunte refleja un crecimiento sostenido en la venta de viviendas y una recuperación palpable tras periodos de incertidumbre.

El dinamismo del mercado se evidencia no solo en las cifras, sino también en la evolución de las preferencias y expectativas de los clientes. El Estudio de Satisfacción de Clientes Inmobiliarios 2024, elaborado por Best Place to Live®, revela que el servicio representa el 70% de la decisión de recomendar una marca inmobiliaria, superando incluso al producto final. Dentro de este porcentaje, la gestión de venta tiene el mayor peso, con un 38%. Estos datos subrayan la importancia de la experiencia del usuario y la atención personalizada en un sector tradicionalmente enfocado en el producto físico.

Realidad virtual revoluciona el mercado inmobiliario peruano

En este contexto, la realidad virtual emerge como una herramienta clave para responder a las nuevas demandas del mercado. Priscila Rodríguez Noya, subgerente de marketing en V&V Grupo Inmobiliario, explica que las visitas inmersivas permiten a los clientes recorrer proyectos en un entorno virtual, sin necesidad de un espacio físico.

“Si algún proyecto no está en construcción o no tiene un piloto físico para mostrarse, el cliente puede experimentar la misma sensación de visitar un piloto, pero de manera virtual”, afirma. Esta innovación elimina barreras geográficas y temporales, facilitando la toma de decisiones informadas y reduciendo la necesidad de desplazamientos.

La inteligencia artificial optimiza la experiencia de usuario en la visualización de proyectos inmobiliarios.

La implementación de estas tecnologías no se limita a la visualización de departamentos., sino que la experiencia virtual se ha extendido a las áreas sociales y zonas comunes de los proyectos. “Actualmente, en nuestro caso lo hemos probado en los departamentos, pero ya estamos desarrollando la experiencia para áreas sociales”, señala.

El objetivo es que los usuarios puedan recorrer no solo el interior de las viviendas, sino también los espacios compartidos, como parrillas, techos, lobbies y ascensores, e incluso explorar el entorno exterior del edificio.

Experiencias inmersivas redefinen la compra de viviendas en Perú, según V&V

La evolución tecnológica en el sector inmobiliario ha sido progresiva. Inicialmente, las ventas se apoyaban en maquetas físicas de los edificios. Posteriormente, se incorporaron vistas 3D y maquetas 360, que permitían visualizar el volumen del edificio y recorrerlo virtualmente a través de una computadora. Hoy, la realidad virtual y la inteligencia artificial optimizan la experiencia del usuario, mejorando la calidad de las imágenes y la fluidez de la navegación.

“La inteligencia artificial acompaña y optimiza la experiencia del usuario, facilitando la carga de imágenes y evitando retardos”, explica Rodríguez Noya. Esta integración tecnológica responde a la necesidad de mantenerse a la vanguardia y no quedar rezagados frente a la competencia.

La caminadora virtual ofrece una experiencia inmersiva única para dimensionar espacios y acabados en viviendas.

La aceptación de la realidad virtual entre los clientes ha superado las expectativas iniciales. Aunque existían dudas sobre la adaptación de ciertos segmentos, como los adultos mayores, la experiencia en centros comerciales ha demostrado una buena recepción por parte de personas de todas las edades.

“Ha existido una buena aceptación hasta por parte de adultos mayores, que en teoría son los más reacios a adaptarse a la nueva tecnología. Creemos que es una experiencia para todos y que todo el mundo está disfrutando”, comenta.

El futuro inmobiliario en Perú será virtual e interactivo

La realidad virtual no reemplaza completamente los canales tradicionales, como los proyectos piloto físicos, pero los complementa de manera significativa, explica Priscila Rodríguez Noya.

Durante las fases de construcción del condominio, que pueden durar entre año y medio y dos años, la imposibilidad de mostrar un departamento físico se convierte en una oportunidad para utilizar la realidad virtual.

En la actualidad, V&V Grupo Inmobiliario cuenta con 14 proyectos en cartera, de los cuales seis pueden visualizarse mediante realidad virtual en sus puntos de exhibición.

Otra de las implementaciones más destacadas es la caminadora virtual, que permite no solo visualizar, sino también caminar dentro del departamento en un entorno de realidad virtual, aunque de momento solo la tiene V&V. Esta tecnología, utilizada en videojuegos, entrenamiento de soldados, astronautas y labores de rescate, ahora se adapta al mercado inmobiliario peruano.

“No solamente te hace ver la realidad virtual, sino te hace sentir dentro de ella. Es una experiencia mucho más completa, la cual hemos querido explotar para acercar al cliente con el producto y para que haga una conexión emocional”, detalla. Y es qu, al recorrer virtualmente el departamento, los clientes pueden dimensionar los espacios, apreciar los acabados y evaluar si se ajustan a sus necesidades.