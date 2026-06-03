Perú

Lima: este es el precio de la gasolina este miércoles 3 de junio

<p>El precio de las gasolinas cambia todos los días, por eso es importante mantenerse informado sobre su coste </p>

Guardar
Google icon
Diversos componentes alteran el costo de las gasolinas. (Infobae)
Diversos componentes alteran el costo de las gasolinas. (Infobae)

Aquí está el costo de la gasolina y el diésel en la ciudad peruana de Lima para este miércoles. Las tarifas más elevadas y más reducidas, según con información de la plataforma Facilito del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin).

El costo de los carburantes cambia todos los días, por lo que es vital mantenerse informado sobre su precio para que no te tome por sorpresa.

Es importante mencionar que las tarifas dados a conocer por la Facilito son reportados por los propios operadores de las gasolineras a través de la Plataforma Virtual del Osinergmin.

El precio de las gasolinas hoy en Lima

Fecha: miércoles 3 de junio de 2026.

Ciudad: Lima.

Gasohol Regular Precio máximo: 23.49 soles el galónPrecio mínimo: 17.49 soles el galón

Gasohol Premium Precio máximo: 25.49 soles el galónPrecio mínimo: 18.49 soles el galón

Diesel B5 S-50 UV Precio máximo: 26.99 soles el galónPrecio mínimo: 20.79 soles el galón

¿Cómo funciona la plataforma de Facilito?

El precio de la gasolina en Lima cambia todos los días. (Andina)
El precio de la gasolina en Lima cambia todos los días. (Andina)

Facilito es una plataforma creada por el Osinergmin que permite conocer los valores de los combustibles en todo Perú.

En sus registros no sólo cuenta con información de la gasolina y el diésel, sino también del gas natural vehicular, así como el gas licuado de petróleo, mejor conocido por su siglas GLP, tanto automotor como envasado.

PUBLICIDAD

Además de conocer el costo de las gasolinas, también te dice dónde está la gasolinera más cercana con el mejor precio.

La plataforma de Facilito está disponible en línea, ya sea en la página oficial https://www.facilito.gob.pe/ o en la aplicación que puedes descargar para tu celular tanto para IOS como para Android.

Detrás de los precios de la gasolina

Distintos aspectos son los que definen el costo de las gasolinas en territorio peruano, que van desde el costo internacional del petróleo crudo, los impuestos y aranceles aplicados por el gobierno, hasta los costos de transporte y distribución, así como los márgenes de ganancia de las estaciones de servicio.

PUBLICIDAD

El precio internacional del petróleo crudo es uno de los factores principales que influyen en los precios de las gasolinas en Perú. El valor del petróleo crudo es volátil y está sujeto a cambios diarios en los mercados internacionales. Cuando incrementa, es probable que los precios de las gasolinas también aumenten y viceversa.

Cabe mencionar que el gobierno peruano aplica impuestos y aranceles a los combustibles. Estos impuestos pueden variar y su nivel puede cambiar a lo largo del tiempo, lo que afecta directamente el precio final de las gasolinas.

Los impuestos pueden incluir el Impuesto Selectivo al Consumo (ISC), que es un impuesto específico sobre los combustibles y el Impuesto General a las Ventas (IGV), que es un impuesto al valor agregado.

Los costos de transporte y distribución también influyen en los precios de las gasolinas. Perú es extenso y los combustibles deben ser transportados desde los puertos o las refinerías hasta las estaciones de servicio en diferentes regiones del país. Los gastos logísticos asociados con el transporte y la distribución pueden variar según la ubicación geográfica y la infraestructura disponible.

Por último, las estaciones de servicio también aplican márgenes de ganancia sobre el costo de las gasolinas. Estos márgenes pueden cambiar entre las estaciones de servicio y dependen de factores como la competencia en el área, los costos operativos y las políticas comerciales de cada estación.

Temas Relacionados

Precio de la Gasolina en PerúPrecio de la Gasolina en Perú HoyPrecio del Gasohol en Perú HoyPrecio de la Gasolina en LimaÚltimas actualizaciones

Más Noticias

Álvaro Barco rompió su silencio tras ser señalado por malos contratos en Universitario: “Si quieres botar a un jugador, tienes que pagar”

El exdirector deportivo de la ‘U’ se refirió al caso particular del volante Miguel Silveira, quien no continuaría en el club para el Torneo Clausura 2026

Álvaro Barco rompió su silencio tras ser señalado por malos contratos en Universitario: “Si quieres botar a un jugador, tienes que pagar”

Hackean la página de la Policía Nacional: ofrecen 300 mil carpetas con datos de agentes en la dark web

Un grupo de ciberdelincuentes habría puesto a la venta archivos confidenciales con datos personales y operativos de efectivos, tras acceder de forma ilícita a los sistemas de la PNP

Hackean la página de la Policía Nacional: ofrecen 300 mil carpetas con datos de agentes en la dark web

¿El calor se intensificará más de lo normal hasta los primeros meses del 2027? Senamhi alerta sobre ampliación del Niño Costero

Varias ciudades afrontan máximos históricos en la temporada fría, mientras expertos prevén una tendencia sostenida de anomalías térmicas y llaman a informarse por vías oficiales

¿El calor se intensificará más de lo normal hasta los primeros meses del 2027? Senamhi alerta sobre ampliación del Niño Costero

Paro de transporte: ¿en qué consiste el subsidio temporal para transportistas de Lima y Callao que empieza a regir desde hoy 3 de junio?

El Ejecutivo aprobó una ayuda económica para operadores formales de transporte urbano, destinada a mitigar el impacto del aumento en el precio de los combustibles, con un sistema de pago basado en kilómetros recorridos y tipo de vehículo

Paro de transporte: ¿en qué consiste el subsidio temporal para transportistas de Lima y Callao que empieza a regir desde hoy 3 de junio?

Detectan a más de mil conductores sin brevete durante operativos en lo que va del 2026

La ATU internó a 2.558 vehículos en depósitos por infracciones vinculadas a prestación irregular del servicio

Detectan a más de mil conductores sin brevete durante operativos en lo que va del 2026
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

POLÍTICA

Congreso peruano y senador mexicano plantean retomar vínculos entre ambos países tras crisis diplomática

Congreso peruano y senador mexicano plantean retomar vínculos entre ambos países tras crisis diplomática

Elecciones 2026 Perú EN VIVO: últimas noticias de Keiko Fujimori, Roberto Sánchez y todo sobre los comicios del 7 de junio

Juez que revisa el pedido de enjuiciar a Roberto Sánchez registra antecedentes por acoso sexual y dormir en su despacho

Brígida Curo de Juntos por el Perú utiliza camioneta de una dirigente de CPP, partido vinculado a Nicanor Boluarte

Keiko Fujimori afirma que en gestión de Pedro Francke en el MEF hubo desplome de inversión: “Genera absoluta desconfianza”

ENTRETENIMIENTO

Karla Tarazona y Christian Domínguez hablan tras su boda y revelan por qué no tendrán luna de miel: “Estamos muy contentos”

Karla Tarazona y Christian Domínguez hablan tras su boda y revelan por qué no tendrán luna de miel: “Estamos muy contentos”

Cantan ‘La Incondicional’ en la boda de Karla Tarazona y Christian Domínguez y Magaly Medina se burla: “¿Cómo le van a cantar eso?”

¿Quién es Carla Arce? La exbailarina vinculada a Miguel Trauco tras ampay dentro de camioneta en Miraflores: “Un amigo al que quiero mucho”

Melanie Martínez y Mary Moncada se suman a broma de Magaly Medina sobre la boda de Christian Domínguez y Karla Tarazona

Magaly Medina destroza a Karla Tarazona y Christian Domínguez por sus fotos semidesnudos tras la boda: “Parece OnlyFans”

DEPORTES

Álvaro Barco rompió su silencio tras ser señalado por malos contratos en Universitario: “Si quieres botar a un jugador, tienes que pagar”

Álvaro Barco rompió su silencio tras ser señalado por malos contratos en Universitario: “Si quieres botar a un jugador, tienes que pagar”

¿Cuándo arranca el Torneo Clausura 2026?: Así se jugará la fecha 1 del campeonato de Liga 1

José Carvallo elogió la posible llegada de Raúl Ruidíaz a Universitario con una condición: “Va a ayudar mucho a la ‘U’”

Jefferson Farfán quedó encantado con el ‘Tunche’ Rivera y lo pidió para Alianza Lima: “Hay pocos delanteros de raza en Perú”

Daniel ‘Soncora’ Marcos da vuelta a la página y firma por la PFL tras su imprevista desvinculación de la UFC