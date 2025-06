Recompensa por ‘El Monstruo’ financiaría al Primer Comando Capital y otras bandas criminales en Brasil, advierte experto

Experto en seguridad advierte sobre recompensa por ‘El Monstruo’: “Cuál sería la lógica de financiar al Comando Vermelho?”

El gobierno de Dina Boluarte elevó a un millón de soles la recompensa ofrecida por Erick Moreno Hernández, alias ‘El Monstruo’, cabecilla de la organización criminal Los Injertos del Cono Norte.

Durante una conferencia de prensa posterior al Consejo de Ministros, el titular del Interior, Carlos Malaver, indicó que duplicar la suma sería un incentivo para que las organizaciones criminales que lo protegen en el extranjero lo entreguen a las autoridades.

Sin embargo, para Enrique Castro Vargas, experto en seguridad ciudadana, la medida no solo no acelerará su captura, sino que podría terminar financiando al crimen organizado internacional, en particular al Primer Comando Capital (PCC), una de las bandas más peligrosas de Brasil.

El primer cuestionamiento que hace Castro Vargas es sobre la motivación real detrás del aumento de la recompensa. “¿Por qué se duplica la cantidad, si se supone que el criminal está debilitado?”, plantea.

“Se supone que las capturas recientes habían debilitado a ‘El Monstruo’ y a su arquitectura más cercana. Se supone que estaba dañado económicamente, se supone que estaba cercado. (...) Si es así, ¿por qué entonces se tendría que duplicar lo que se pide por él? ¿Es que acaso no se tiene cercado?”, advirtió en entrevista con Exitosa.

En otro momento, cuestionó la estrategia del Ejecutivo y señaló que el ministro Malaver estaría mal asesorado, ya que podría estar enviando un mensaje peligroso a las mafias.

“Me llama más aún, peligrosamente, la atención que el señor ministro, quizás por desconocimiento o no lo sé, por mala asesoría tal vez, señale como beneficiarios del dinero peruano a otras organizaciones transnacionales criminales”, agregó.

Castro Vargas recordó que la protección que El Monstruo recibe en el extranjero no es gratuita. Según el especialista, paga por refugiarse en países como Brasil, Paraguay o Bolivia, lo que abre la posibilidad de que el aumento de la recompensa desate conflictos entre bandas por entregarlo.

“O sea, la protección que se viene entregando, ya sea en Brasil, en Paraguay o en Bolivia, es una protección pagada. No es una protección de buena onda. (...) No entiendo bien cuál sería la lógica de financiar al Comando Vermelho en contra del Primer Comando Capital”, remarcó.

Para Castro Vargas, el anuncio del Gobierno no tiene sustento estratégico y puede terminar favoreciendo al crimen organizado regional, en lugar de desarticularlo.

Del penal al crimen transnacional: así nació el PCC

El Primer Comando Capital (PCC) es considerado hoy una de las organizaciones criminales más influyentes y peligrosas de Brasil. Su origen se remonta a los años 90, en el interior del sistema penitenciario de São Paulo. La banda nació tras la masacre ocurrida en la prisión de Carandiru, donde más de un centenar de internos fueron asesinados por las fuerzas del orden durante un motín.

Aquel episodio marcó un antes y un después en el crimen organizado brasileño. Un grupo de reclusos, indignados por la brutalidad policial, decidió formar una organización con el propósito inicial de exigir justicia y promover mejoras en las condiciones carcelarias. Pero esa demanda se transformó rápidamente en una maquinaria delictiva con operaciones más allá de los muros penitenciarios.

Con el tiempo, el PCC consolidó una red que abarca narcotráfico, extorsión, asaltos de alto impacto y violencia sistematizada, tanto dentro como fuera de las prisiones. A diferencia de otras estructuras criminales como el Comando Vermelho, el PCC adoptó una lógica más descentralizada y flexible.

En lugar de seguir una jerarquía rígida, funciona como una red de células con capacidad de adaptación, lo que le ha permitido expandirse en distintos territorios sin perder el control operativo.

Esta estrategia le ha dado presencia en varios países de América Latina, incluyendo Paraguay, donde se le atribuye participación en el recordado “robo del siglo”, un asalto multimillonario a una empresa de seguridad que evidenció el alcance internacional de la organización.