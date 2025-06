‘El Monstruo’ confiesa su rol criminal en audio dirigido a su madre: “Sabes que no soy inocente (…) no pienso retirarme”

Fuente: Cuarto Poder

Un audio de casi diez minutos expone la confesión directa de Erick Moreno Hernández, alias ‘El Monstruo’, sobre su participación activa en redes de extorsión. La transcripción del registro fue obtenida por Cuarto Poder y encontrada en el celular de su madre, Martina Hernández De la Cruz, quien se encuentra detenida e investigada.

En el mensaje, el criminal más buscado del país detalla sus fuentes de ingreso ilícito. “Yo cobro de empresas que extorsiono, me pagan a diario. Las empresas de transportes me pagan a diario, ¿me entiendes? Esos son mis ingresos para que sepas, o extorsiones que hago a empresarios, a veces pagan, a veces no pagan, y yo pierdo esa inversión”, dice.

“¿A qué otra cosa yo me dedico para que ustedes puedan pensar que tengo harta plata? Imagínate, vieja, hay que ponerse a pensar un poquito. (…) No tengo mucha plata, si yo tuviera te pondría en un lugar mejor. Tú me dices, ‘hijo, pon un negocio’, pero no es así como ustedes piensan. Fuera así, fuera el hombre más feliz, ya me hubiera retirado, hubiera puesto una cadena de pollerías (…) que me dé 20 o 30 carros, una empresa, pero no invierto porque no tengo, he tenido más pérdidas el año pasado”, señala posteriormente.

El audio fue enviado por WhatsApp el pasado 2 de enero. Aunque se dirige a su madre, el tono muestra exigencias y control. “No puedo salirme de esto porque no tengo nada, no soy nada. Si me retiro, quedan mis enemigos, quedan los aliados y ellos por mí no se van a hacer a un costado en la vida, siguen con sus cosas y ellos van a estar en guerra siempre con mis enemigos. Así me retire, van a pensar que yo sigo ahí, y ¿qué van a hacer? Van a atacar a mi familia”, menciona.

Reitera, posteriormente, que su salida del mundo criminal no es una opción. “Si mi familia me odia, me vale tres pepinos porque no me han dado nada, ni me han regalado nada, me entiendes (…) Te recalco por séptima vez, no pienso retirarme porque no soy nada, no tengo nada todavía. Así están las cosas conmigo. Tenemos que esperar que haga mucho dinero para recién pensar en retirarme porque en esta situación no puedo ir a un restaurante, a una empresa a pedir trabajo, soy consciente de mi realidad”.

El intercambio también revela la desconfianza de ‘El Monstruo’ ante el aparente pedido de dinero de su progenitora para atender asuntos de salud. “Antes de enviarte dinero, quiero pruebas del hospital, de tu cita. No palabras, papeles”, le dice.

“No pienses que tengo dinero. Como te dije al principio, pensar que soy inocente, sé que sabes que no soy inocente. Siempre te he dicho, si es para salud, yo aporto. Cuando vas al hospital, pides una consulta. A mí enséñame todo, así demuestras que eres una madre leal, no una madre desleal que le quiera a su hijo con mentiras. (…) ¿Crees que yo nací ayer? Si acá no hay transparencia entre madre e hijo, estamos mal. Yo me saldría si no te doy, pero no me voy a salir si me mientes. No me voy a salir porque tú eres la que estás mintiendo, no yo (…)”, afirma.

Según la PNP, Hernández De la Cruz desempeñaba un papel clave dentro de la organización criminal ‘Los Injertos del Cono Norte’, al encargarse de recolectar dinero procedente de extorsiones y secuestros. Sin embargo, ella ha declarado que se dedica a la artesanía.

En la casa donde fue capturada se incautaron 15 cartuchos de dinamita, un pasaporte y documentación relevante para las investigaciones. De acuerdo con el requerimiento de detención judicial por 15 días, tanto ella como otros miembros vinculados a la red criminal habrían enviado fondos a Bolivia y Paraguay entre 2022 y abril de 2025.

El documento judicial detalla transferencias por un total de S/.487,987.00 y $9,634.00, recibidas por personas en Brasil, Bolivia y Paraguay, que finalmente terminaron en manos de ‘El Monstruo’. También se consigna un domicilio vinculado a la mujer en la Guayana Francesa.