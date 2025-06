Pamela López arremete contra Christian Cueva: “No mereces llamarte padre, sino todo el peso de la ley”

Pamela López, actual pareja de Christian Cueva, tomó postura tajante luego de que el futbolista dedicara un gol a su hija durante un reciente partido de su nuevo equipo de fútbol Emelec.

La reacción de López generó una oleada de comentarios en redes sociales y en el entorno mediático nacional.

López expresó su molestia pública al considerar que la dedicatoria era una contradicción con la actitud de Cueva frente a la responsabilidad paternal, abriendo un nuevo capítulo en la controversia personal del seleccionado peruano.

Resulta que, Christian Cueva se destacó al marcar en la cancha y dedicar el gol a su hija, mostrando un tatuaje donde estaría dibujada su menor hija.

Sin embargo, la respuesta de Pamela López no tardó en viralizarse, sumando un nuevo episodio a la larga historia de disputas mediáticas en la vida del futbolista.

Pamela López y todos sus mensajes contra Christian Cueva: IG.

Pamela López y sus duros mensajes a Christian Cueva

Minutos después del encuentro en el que Christian Cueva celebró un tanto mostrando su brazo izquierdo, Pamela López recurrió a sus redes sociales para compartir un mensaje directo.

“¿Tatuarse el nombre de los hijos? Sí. ¿Subir fotos de ellos a redes sociales? Sí. ¿Creerse el mejor papá por verlo unas horas al mes? Sí. Dar una pensión justa y digna? no”, comentó.

Por otro lado, resaltó que el popular ‘Aladino’ no es un padre presente desde que se separó de ella y comenzó su historia de amor con Pamela Franco. “Un hombre que abandona a su hijo y no cumple con su obligación económica, no merece llamarse padre, merece todo el peso de la ley”.

Finalmente, compartió un reflexivo mensaje. “No conoce realmente al padre de tus hijos hasta que te separas”.

Christian Cueva solo podría ver a sus hijos dos horas al mes

Por otro lado, en la última emisión de ‘Todo se filtra’, se presentó un documento judicial que ha generado debate respecto al régimen de visitas solicitado por Pamela López para Christian Cueva.

De acuerdo con el abogado del futbolista, Henry Grauss, las condiciones fijadas resultan restrictivas para el deportista, ya que limitan considerablemente el tiempo que puede compartir con sus tres hijos.

El texto señala que Cueva solo tendrá permiso para ver a sus hijos una vez al mes, durante dos horas, en la vivienda familiar y bajo vigilancia de la nana. Además, deberá elegir entre sábado o domingo y avisar previamente el horario.

El documento incorpora algunas fechas especiales como excepción al régimen regular: cumpleaños de los niños, Navidad, Año Nuevo y la fecha de nacimiento del propio jugador. En estos días, Cueva podría reunirse con sus hijos por el mismo periodo de dos horas, siempre sujeto a coordinación previa sobre el lugar del encuentro.

Contexto y antecedentes de la disputa

La relación entre Christian Cueva y Pamela López ha estado salpicada por distintos episodios de exposición pública y polémicas en los últimos meses. Según se desprende de las declaraciones de López, el futbolista se ha ausentado en momentos fundamentales en la vida de sus tres hijos y no ha respondido adecuadamente a sus deberes como padre.

No es la primera vez que la familia se convierte en tema de debate en el entorno deportivo y farándula peruana. En ocasiones anteriores, López ha expuesto situaciones familiares y ha hecho llamados para que se respeten y prioricen los derechos y bienestar de los hijos.