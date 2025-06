Terror en SMP: falso pasajero asesina a conductor de cúster Translima y Fiscalía abre investigación urgente

(Video: Exitosa)

El distrito de San Martín de Porres amaneció con una escena de horror. Eran cerca de las 5:40 a.m. cuando Marcial Enrique Oré Huatuco, de 61 años, iniciaba su jornada laboral como chofer de una cúster de la empresa TransLima.

Apenas habían pasado unos minutos desde que salió del paradero principal ubicado en el cruce de Canta Callao e Izaguirre, cuando un sujeto abordó la unidad haciéndose pasar por pasajero. Lo que ocurrió segundos después dejó a todos en shock: el hombre desenfundó un arma y le disparó directamente al conductor.

El disparo fue fulminante. Marcial Oré murió en su asiento, con el cinturón puesto y la mirada hacia el parabrisas. El asesino huyó a pie, desapareciendo entre las calles del distrito. Mientras tanto, pasajeros y testigos presenciaban, paralizados, el momento en que la vida del veterano conductor se apagaba dentro de su vehículo. Las imágenes y videos del crimen han comenzado a circular en redes y medios locales, generando una fuerte reacción ciudadana y de sus compañeros de ruta.

Conductores paralizan rutas y exigen seguridad tras asesinato de Marcial Oré

En señal de duelo, indignación y protesta, los conductores de las más de 150 unidades de TransLima decidieron suspender sus actividades de manera indefinida. Las cústers permanecen alineadas en el paradero como símbolo de una jornada que no continuará hasta que las autoridades garanticen mayor seguridad.

“Desde que hemos sabido el accidente de este compañero, se optó por no salir a trabajar hasta nuevo aviso. ¿Qué tenemos que hacer para solucionar este caso? No podemos salir a exponer nuestra vida. La vida no me va a costar ni un sol ni dos soles. La vida no tiene precio”, señaló una trabajadora del consorcio al medio RPP, mientras el cuerpo de Oré era trasladado bajo estrictas medidas.

Fiscalía toma control del caso: no descarta extorsión

Ante la gravedad del crimen, la Fiscalía Penal de Lima Norte activó un proceso de investigación preliminar contra los que resulten responsables del presunto delito de homicidio calificado en agravio de Marcial Enrique Oré Huatuco. El caso está siendo liderado por el fiscal adjunto provincial Adler Benites Vidal, quien se apersonó al lugar del asesinato para dirigir personalmente el levantamiento del cadáver, junto a un médico legista y peritos de criminalística.

Según información oficial del Ministerio Público, entre las diligencias dispuestas están: la recolección de testimonios de familiares y testigos, el análisis de las cámaras de seguridad ubicadas cerca del paradero, la evaluación de las pericias forenses realizadas dentro del vehículo, así como el resultado de la necropsia legal. La División de Investigación de Homicidios de la Policía Nacional del Perú (PNP) también participa en la recopilación de pruebas que ayuden a identificar al autor material del crimen.

La Fiscalía no descarta el móvil de extorsión, luego de que varios trabajadores de TransLima informaran haber recibido mensajes intimidatorios en sus teléfonos tras el asesinato. Uno de los textos advertía: “Si no pagan, otro morirá”.

Desde setiembre de 2024 hasta abril de 2025, al menos 15 conductores de transporte público formal han sido asesinados en Lima y Callao a causa de extorsiones, según la Asociación Nacional de Integración de Transportistas (Anitra). Actualmente, más del 70% de las empresas de transporte formal operan bajo amenaza directa de bandas criminales.

En este periodo, también se han reportado 20 conductores heridos y un alarmante aumento en la rotación de choferes, que pasó del 8% al 25%. Además, unas 180 rutas de transporte no han podido completar su flota por miedo a invertir en un entorno dominado por la inseguridad, y el 20% de los concesionarios ha abandonado el sector ante el riesgo constante.