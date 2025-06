“Yo mato gente inocente”: audios secretos del ‘Monstruo’ revelan las amenazas y extorsiones en Lima Norte

La presunta pareja de Erick Moreno, alias 'El Monstruo' fue expulsada de Bolivia y entregada a la PNP en Desaguadero. (Foto: Infobae Perú/ Canal N/Difusión)

“Vas a arrepentirte toda tu vida. Te voy a matar a ti y a toda tu familia, vas a ver. Voy a empezar a demostrarte mi poder. Voy a empezar a demostrar que yo mato gente inocente”. Esta amenaza, lanzada por Erick Moreno Hernández, conocido como “El Monstruo”, llegó a empresarios y comerciantes de Lima Norte a través de audios capturados en celulares incautados por la policía.

Los registros a los que accedió Punto Final son parte de la investigación internacional que hoy pone al descubierto cómo funcionaba el engranaje criminal detrás de decenas de extorsiones en la capital peruana. Las grabaciones, contenidas en el teléfono de Lizeth Cruz Ruiz—pareja y colaboradora de Moreno—, dejaron registro de conversaciones donde las extorsiones se ejecutaban como un trámite burocrático.

“Escúchame, ¿a Nueva América le cobramos el año pasado o el anteaño pasado?”, consulta Moreno. Cruz lo corrige sin titubeos: “No, mira, si el año pasado se le ha cobrado es mentira. Se le ha cobrado el anteaño pasado, acuérdate bien. El año pasado no has estado cobrando tú. Ese se le cobró el anteaño pasado. Tú dile las cosas claras; si no, te hubieras hecho pasar por otra organización. ¿Tú qué opinas?”. La naturalidad de sus palabras revela una estructura en la que cobrar “cuotas” a las empresas era parte de la rutina diaria, extendida a más de 50 víctimas entre emprendedores, transportistas y comerciantes.

Mientras las amenazas se multiplicaban, la pista del dinero permitió desatar el principal golpe a la organización de Moreno. Su voz, registrada en decenas de audios, destapa cómo movilizaba los fondos de las extorsiones. “Estoy entrando a mi banca móvil, dame el número de Yape”. La Unidad de Inteligencia Financiera determinó que los depósitos caían en cuentas de familiares y colaboradores cercanos. Solo a la madre de Moreno, Martha Esther Hernández de la Cruz, le llegaron 207 transferencias por un total de 89,300 soles.

Madre de ‘El Monstruo’ fue trasladada al Callao: el cerco se cierra sobre Los Injertos del Cono Norte

Grandes sumas pasaban directo a efectivo o se canalizaban a través de empresas vinculadas. Otra porción, según las propias grabaciones, iba destinada a la compra de armas. “En una le deposité y me lo trajo al toque, hermano. Él tiene familia que tiene su armería. Esta semana me va a traer 6 Glock, 9 Parabelum, 9x19 a 4.500. Va a traer 6 y le dije, las 6 las quiero”, expresa Moreno, en referencia a pistolas Glock negociadas con usuarios identificados en la red criminal.

Las conversaciones tampoco dejan dudas sobre el alcance de sus operaciones. “¿Vamos a secuestrarlo?”, propone Moreno en una videollamada. El interlocutor responde: “Vamos a agarrar al de la cancha, mano. Voy a mandar a joder al de la cancha. Voy a ir a joderla. La gente está por allí. Vamos a bajar a Comas.” Así se coordinaban, desde Paraguay, los siguientes delitos, mientras socios en Lima esperaban indicaciones.

En otra comunicación, Moreno le revela a una allegada la magnitud de su influencia: “Lo que has visto en televisión todo es actuación, mamita de mi corazón. Es que soy yo, mamita. Aunque no lo creas, soy yo. Yo estoy en todas, vieja. Mato por allá, por acá, por allá. Soy yo, pero estoy lejos.”

En este marco, la captura de Lizeth Cruz Ruiz en Bolivia fue un giro decisivo: con su teléfono, los investigadores reconstruyeron la ruta del dinero, cada contacto y cada amenaza. Lizeth había abandonado Perú en mayo de 2022 y continuó coordinando cobros y amenazas desde el extranjero bajo un nombre falso. Con pruebas en mano, las autoridades lograron conectar cuentas bancarias, depósitos familiares, audios y mensajes amenazantes, vinculando a la organización de Erick Moreno y a su familia con la red de extorsión, lavado de activos y compra de armas.

Liseth Cruz, madre de la hija de 'El Monstruo' Foto: PNP

La investigación avanza como una operación internacional: DIRINCRI, la Unidad de Inteligencia Financiera y las policías de Bolivia, Paraguay, Chile y Argentina trabajan para cerrar definitivamente el círculo sobre uno de los clanes criminales más temidos de la última década en el Perú.

Los audios, que muestran de manera directa los métodos de intimidación y enriquecimiento ilícito, se han convertido en el punto de partida para el desmantelamiento total de la organización. Así, el caso de “El Monstruo” exhibe, sin reservas, el real impacto del crimen organizado en la vida cotidiana de Lima Norte y las estrategias detrás de su prolongada impunidad.