Metiche revela que conductora de Panamericana TV está embarazada: “¿Tarazona, Horler, Tilsa o Rocío Miranda?”

En un impactante adelanto de su programa “Todo se filtra”, Kurt Villavicencio lanzó una bomba que dejó a todos los seguidores con la intriga. Durante su emisión del 23 de junio, el popular ‘Metiche’ reveló que una conductora de Panamericana Televisión está esperando un bebé.

Según sus fuentes, ya lleva cuatro meses de gestación. Con esta información, el periodista encendió las redes sociales y dejó a más de uno preguntándose quién podría ser esta figura televisiva en la dulce espera.

El momento de la revelación fue tenso, ya que, aunque Villavicencio lanzó varias pistas, no llegó a confirmar la identidad de la conductora, pero sí proporcionó detalles que facilitaron la especulación.

“Una conductora de Panamericana Televisión que ya tiene cuatro meses de embarazo. ¿Será alguien del área de prensa? Si tiene esos meses, algo se le debe notar”, comentó al principio, dejando entrever que se trataba de una persona visible en los medios de comunicación.

Sin embargo, para sorpresa de todos, rápidamente descartó que la mujer en cuestión fuera una periodista. Con esta aclaración, las posibilidades se redujeron a otras figuras del canal.

¿Qué conductora de Panamericana estaría en la dulce espera?

Poco después, el conductor empezó a barajar otras opciones. En su lista de sospechosas mencionó a conocidas personalidades de la televisión como Laura Spoya, Karla Tarazona, Tilsa Lozano, Rocio Miranda y Xiomy Kanashiro, aumentando la tensión en el estudio y en las redes sociales, donde los seguidores empezaron a especular sobre quién sería la afortunada.

“Ay Dios. No me dejan decirles más. Lo único que puedo confirmar es que no es ninguna de las conductoras del área de prensa”, agregó, dando a entender que la noticia estaba más vinculada a algún programa de entretenimiento.

A pesar de las muchas preguntas y rumores que surgieron tras esta revelación, Villavicencio dejó claro que no podía dar más detalles sobre la identidad de la conductora en cuestión. Sin embargo, prometió que la propia figura televisiva revelaría la noticia en los próximos días.

“No estamos autorizados en decirlo. ¿Lo va a decir en su programa? Tiene programa en vivo”, indicó, dando a entender que la conductora involucrada daría la noticia frente a las cámaras. Además, señaló que la revelación podría ocurrir entre mañana y el miércoles, dejando entrever que la verdad saldría a la luz muy pronto.

Usuarios consideran que es Karla Tarazona o Alexandra Horler

La especulación no tardó en llenar las redes sociales, con usuarios tratando de adivinar quién podría ser la figura en cuestión. Algunos apostaron por nombres de conductoras populares en Panamericana Televisión, mientras que otros insistieron en la importancia de no dejarse llevar por rumores y esperar la confirmación oficial de la propia conductora.

“Yo pienso que es Karla, mira como se ve en sus fotografías tapándose la barriga”, “Es Karla, ella por estar más cerca al olluco”, “Es Karla, por eso anda subidita de peso, se le ve muy linda”, “Es Karla, ella está buscando la mujercita”, “Yo creo que es la Horler, está con el jean desabrochado”, “La Horler parece que será mamita, que felicidad, pero no me puedo olvidar del alcalde Ate”, “Qué bien por ellas, un hijo es una bendición en todo sentido”, “Ojalá sea una mujercita, Karla quiere una niña”, “Hace tiempo Karla decía que buscaría una niña, parece que se le hizo”, fueron algunos comentarios en las redes sociales.

