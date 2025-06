Tilsa Lozano faltó a ‘La Noche Habla’ tras cuestionamientos sobre su divorcio: “Gracias por seguir sumándole cosas”

Tilsa Lozano abandona La Noche Habla en vivo tras enfrentamiento con Ric La Torre y Metiche. Infobae Perú / Captura TV - Panamericana Televisión

El programa La Noche Habla fue escenario de momentos tensos y controversiales, una vez más en el centro de atención debido a la actitud de su conductora, Tilsa Lozano. Esta vez, la situación se desató cuando la exVengadora dejó el set de televisión en vivo, furiosa por una situación que se dio durante los cortes comerciales del programa.

Y es que, Ric La Torre, quien co-conduce el programa con Tilsa, fue el encargado de preguntar sobre la actitud de la exmodelo durante los comerciales, ya que, según las imágenes que se mostraron, se encontraba concentrada en su celular, aparentemente en una conversación importante.

“Nos gustaría que de su propia boca, Tilsa Lozano nos pueda contar con quién estaba conversando porque ya vi que no era Fiorella Alzamora la que estaba respondiendo. ¿Qué coordinabas?”, le preguntó La Torre, generando una expectativa sobre lo que podría responder la conductora.

Tilsa, visiblemente molesta, respondió de manera tajante: “Estoy coordinando con mi abogado lo que tengo que hacer mañana. Gracias por seguir sumándole cosas a este lindo momento que estoy pasando”.

A continuación, y sin dar oportunidad a más explicaciones, abandonó el set dejando a todos los presentes sorprendidos. La abrupta salida de Tilsa Lozano fue un claro reflejo de la tensión que atravesaba en ese momento, una tensión que, según sus seguidores, se venía acumulando desde hace tiempo.

Tilsa Lozano se enfrentó en vivo con Kurt Villavicencio

Hace unos días, Kurt Villavicencio, conocido popularmente como Metiche, fue invitado al set. Desde su llegada, las diferencias entre él y Tilsa comenzaron a saltar a la vista. La conductora aprovechó su participación en el programa para reclamarle por sus comentarios previos sobre el manejo mediático de su divorcio con Jackson Mora.

“Se regocijó en su programa dando opiniones bastante equivocadas... Yo recién anuncié este tema hace mes y medio”, se defendió la exVengadora, quien no dudó en recalcar que las críticas de Metiche carecían de fundamento.

Sin embargo, Metiche no se quedó callado y le recordó a Tilsa que, al ser parte del mundo del espectáculo, ella no podía pedir privacidad cuando se trataba de su vida personal. “Tilsa, tú hablas de temas de espectáculos... Es como si yo tuviera una pareja mediática, me separe y no quiera hablar de mi pareja, ustedes aquí hablan de temas de espectáculos...”, expresó Villavicencio.

Kurt Villavicencio le recordó a Tilsa Lozano cuando fue a ‘El Valor de la Verdad’

Además, hizo alusión a la participación de Tilsa en el programa El Valor de la Verdad, donde ganó una considerable suma de dinero por contar su historia de amor y separación con el futbolista Juan Manuel Vargas.

El cruce de palabras fue escalando, y en medio del enfrentamiento, Tilsa Lozano no dudó en comparar a Metiche con su archienemiga Magaly Medina, a quien acusó de utilizar temas de su vida personal para generar polémica.

“Te estás desubicando hablando de personas que no tienen nada que ver, eres igual que Magaly, que el único argumento que tienen para hablar de mí es el Loco Vargas, te pido que me hables con respeto”, le respondió, visiblemente irritada.

La discusión siguió cuando Metiche cuestionó a la producción sobre por qué lo habían invitado si no le iban a permitir hablar con libertad, a lo que la conductora respondió con duras críticas. “Apechugas, pero eres tan desubicado... Eres igual de cochino que la otra que saca un tema de hace 15 años porque no tienen otra cosa qué decir”, concluyó.

Tilsa Lozano no apareció en la última edición de ‘La Noche Habla’

La reciente edición de La Noche Habla del 12 de junio sorprendió a los televidentes por la ausencia de Tilsa Lozano, quien había estado presente en episodios anteriores, pero en esta ocasión no apareció en el set. La noticia fue rápidamente abordada por sus compañeros, Ric La Torre y Tracy Sahory, quienes lamentaron su falta y explicaron lo sucedido.

Con la habitual actitud desenvuelta que lo caracteriza, Ric La Torre dio inicio al programa con un mensaje claro a los televidentes: “Muy buenas noches y bienvenidos a La Noche Habla, porque la información y el chisme, sobre todo, no paran en esta oportunidad. Tilsa Lozano no se encuentra con nosotros. ¿Vieron ustedes que nos siguen constantemente, que ella ayer decidió abandonar el set? Y bueno, nosotros igual estamos acá al pie del cañón porque tenemos información y el show tiene que continuar. Buenas noches”.

La razón detrás de la ausencia de Tilsa Lozano sigue siendo un tema de especulación, aunque no se mencionaron detalles exactos sobre su salida del programa. Lo que sí se sabe es que su ausencia llega en un momento clave, después de la reciente firma de su divorcio con Jackson Mora, un tema que ha estado generando gran atención en los medios y redes sociales.

Tracy Sahory, co-conductora del programa, también se refirió al tema de manera comprensiva, diciendo: “Así es Ric, buenas noches y buenas noches a todos los que nos están viendo. ¿Todos hemos sido testigos de lo que ha venido ocurriendo con el caso de Tilsa y el haber firmado este divorcio con Jackson Mora, eh? Esperamos que mañana ya pueda estar con nosotros. Le mandamos un saludo y que bueno que traten de arreglar las cosas o de llevar este proceso de la mejor manera, pero tenemos que continuar con el programa y justamente vamos a ver lo que pasó ayer, este divorcio adelante”.

