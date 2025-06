JNJ solicita intervención de la PNP para ejecutar resolución que repone a Patricia Benavides como fiscal de la Nación

Oficio enviado por la JNJ a fin de ejecutar la restitución de Patricia Benavides. | Canal N

La Junta Nacional de Justicia (JNJ) solicitó formalmente el auxilio de la Policía Nacional del Perú (PNP) a fin de ejecutar la resolución que ordena reponer a Patricia Benavides como fiscal de la Nación. La comunicación, fechada el 24 de junio de 2025 y firmada por el presidente de la JNJ, Gino Augusto Tomás Ríos Patio, está dirigida al Comandante General de la PNP y solicita el envío de una fuerza pública a la sede de la institución.

La carta, identificada como Oficio N° 00130-2025-P/JNJ, refiere que la medida responde a la necesidad de cumplir con lo dispuesto en los artículos 2 y 3 de la Resolución N° 231-2025-JNJ, así como con el Decreto S/N del mismo año. El documento indica que estos instrumentos legales establecen tanto la procedencia de la solicitud de apoyo policial como los alcances de la resolución que ha dispuesto una acción concreta respecto a la Fiscal de la Nación.

“Tengo el agrado de dirigirme a usted, en relación con la finalidad de remitir adjunto el Decreto S/N y la Resolución N° 231-2025-JNJ, que dispone que se oficie a su despacho para que se brinde el auxilio de la fuerza pública, a fin de que se cumpla con lo dispuesto en los artículos 2 y 3 de la Resolución”, refiere el texto.

Oficio remitido por la Junta Nacional de Justicia.

Esta solicitud se da horas después de que Delia Espinoza, quien se mantiene en la titularidad del Ministerio Público, advirtió que la Policía Nacional no puede irrumpir en la sede del Ministerio Público ni proceder con una detención, salvo que exista una orden expresa del Poder Judicial.

“Solo por mandato judicial o por orden debidamente motivada de la autoridad competente y con respeto al debido procedimiento y a los derechos fundamentales podría intervenir la Policía Nacional del Perú, circunstancia que no sucede en el caso en particular, dado que, reiteramos, estamos ante un procedimiento administrativo regular en trámite”, se lee en el documento.

En esa línea, advirtió que los altos mandos que ordenen cualquier intervención de la PNP “estarán incursos en infracciones administrativas graves y en la comisión de ilícitos penales”. Asimismo, que la directora encargada de la directora de la Dirección de Procedimientos Disciplinarios, Magnolia Martínez Delgado, “no es la autoridad competente para efectuar apercibimiento de esta naturaleza”.

“Cualquier intervención de la Policía Nacional del Perú en un procedimiento administrativo regular en trámite como el correspondiente al Procedimiento Disciplinario n.° 001-2024-JNJ no solo sería ilegítima, sino sería ilegal y quebrantaría el orden institucional y constitucional", agregó.

Disputa en el Ministerio Público entre Patricia Benavides y Delia Espinoza continúa. | Fotocomposición: Infobae Perú (Camila Calderón)

Niega desacato

A través de un pronunciamiento público, la fiscal de la Nación negó desacato. Por el contrario, defendió su legitimidad en el cargo y rechazó la resolución de la JNJ que ordena la restitución de Patricia Benavides como fiscal de la Nación. Acompañada de su abogado, Espinoza detalló las acciones legales que ha emprendido para mantenerse al frente del Ministerio Público y llamó a las instituciones y autoridades a respetar el orden jurídico, evitando intervenciones o desinformación.

Recordó que la Junta de Fiscales Supremos ratificó su permanencia y cuestionó la validez de la resolución de la JNJ, argumentando que el documento recibido estaba incompleto al carecer de las firmas de todos los miembros, como exige la ley.

“En tres ocasiones solicité a la JNJ el video y el acta de la sesión donde se decidió la restitución, pero no he recibido respuesta. Hoy, en cambio, me conminan a cumplir con la reposición de Benavides bajo amenaza de usar la fuerza pública. Hemos devuelto esa documentación, recordándoles que esa orden excede sus competencias”, señaló Espinoza, destacando que la JNJ no tiene autoridad para imponer tal medida.