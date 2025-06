Delia Espinoza advierte que la Policía no puede irrumpir en el Ministerio Público ni detenerla, salvo orden del PJ

La fiscal de la Nación presentó un habeas corpus. Foto: Andina / Andina

La fiscal de la Nación, Delia Espinoza, advirtió a la Policía Nacional del Perú que toda intervención a la sede institucional del Ministerio Público o eventual detención en su contra será ilegal, salvo que exista una orden judicial que así lo disponga. Esto en respuesta al oficio de la directora encargada de la Dirección de Procedimientos Disciplinarios de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) que la amenaza con usar la fuerza pública si no repone a Patricia Benavides.

En el oficio que remitió a la institución, Espinoza recuerda que la Constitución establece que la Policía no son deliberantes y que “están subordinadas al poder constitucional”, por lo que, “no puede irrumpir en las instalaciones del Ministerio Público ni intervenir a la Fiscal de la Nación”.

“Solo por mandato judicial o por orden debidamente motivada de la autoridad competente y con respeto al debido procedimiento y a los derechos fundamentales podría intervenir la Policía Nacional del Perú, circunstancia que no sucede en el caso en particular, dado que, reiteramos, estamos ante un procedimiento administrativo regular en trámite”, se lee en el documento.

En esa línea, advirtió que los altos mandos que ordenen cualquier intervención de la PNP “estarán incursos en infracciones administrativas graves y en la comisión de ilícitos penales”.

Disputa en el Ministerio Público entre Patricia Benavides y Delia Espinoza continúa. | Fotocomposición: Infobae Perú (Camila Calderón)

Caso Benavides no se ha cerrado

En el oficio que remitió a la Policía, la fiscal de la Nación deja en claro que la directora encargada de la Dirección de Procedimientos Disciplinarios, Magnolia Martínez Delgado, “no es la autoridad competente para efectuar apercibimiento de esta naturaleza”.

Asimismo, asevera que el procedimiento disciplinario sigue en trámite ya que formuló recurso de oposición ante la JNJ debido a que la resolución no se puede ejecutar por tener serios vicios.

Por ello, afirma, es que Patricia Benavides “no ha sido aún reincorporada al Ministerio Público como fiscal suprema menos como fiscal de la Nación”.

“Dicho esto, hacemos de su conocimiento que cualquier intervención de la Policía Nacional del Perú en un procedimiento administrativo regular en trámite como el correspondiente al Procedimiento Disciplinario n.° 001-2024-JNJ no solo sería ilegítima, sino sería ilegal y quebrantaría el orden institucional y constitucional", se lee en el documento.

Pronunciamiento

En un pronunciamiento público, la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, defendió su legitimidad en el cargo y rechazó la resolución de la JNJ que ordena la restitución de Patricia Benavides como fiscal de la Nación. Acompañada de su abogado, Espinoza detalló las acciones legales que ha emprendido para mantenerse al frente del Ministerio Público y llamó a las instituciones y autoridades a respetar el orden jurídico, evitando intervenciones o desinformación.

Espinoza aseguró que su elección está plenamente vigente, rechazando la orden de la JNJ. | Fiscalía

Espinoza afirmó que su elección como fiscal de la Nación, respaldada unánimemente por la Junta de Fiscales Supremos conforme al artículo 158 de la Constitución, sigue vigente. Cuestionó la validez de la resolución de la JNJ del 12 de junio de 2025, que ordena reponer a Benavides, argumentando que el documento recibido el 16 de junio estaba incompleto al carecer de las firmas de todos los miembros de la JNJ, como exige la ley.

“En tres ocasiones solicité a la JNJ el video y el acta de la sesión donde se decidió la restitución, pero no he recibido respuesta. Hoy, en cambio, me conminan a cumplir con la reposición de Benavides bajo amenaza de usar la fuerza pública. Hemos devuelto esa documentación, recordándoles que esa orden excede sus competencias”, señaló Espinoza, destacando que la JNJ no tiene autoridad para imponer tal medida.

Como parte de su defensa, Espinoza presentó una demanda de amparo ante el Noveno Juzgado Constitucional de Lima, que ya fue admitida. La demanda, dirigida contra el pleno de la JNJ —integrado por Gino Ríos, María Teresa Cabrera, Jaime De la Puente, Víctor Chanduví, Germán Serkovic y Cayo Galindo—, busca anular la resolución por considerarla inconstitucional y contraria al debido proceso, la independencia funcional y los derechos de Espinoza en el ejercicio de su cargo. La audiencia para este caso está programada para el 8 de agosto.

Espinoza también destacó que Patricia Benavides solicitó ser incluida como parte demandada en el proceso, lo que, según la fiscal, evidencia que el asunto es un conflicto litigioso que debe resolverse en el Poder Judicial. “Saludo que Benavides reconozca que esto debe dirimirse judicialmente”, afirmó.

Finalmente, Delia Espinoza instó a las instituciones y autoridades a no intervenir ni difundir información errónea, subrayando que la solución debe respetar el Estado de derecho. Además, reafirmó el compromiso del Ministerio Público con la ciudadanía: “Seguimos trabajando sin interrupciones, apostando por la paz y la armonía social, para garantizar el servicio fiscal a la sociedad”.