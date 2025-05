‘El Monstruo’ exhibe arsenal en video, desafía a la PNP y amenaza a empresarios: “Tomaremos medidas con ustedes”

El 'Monstruo' emite video y se burla de la policía nacional asegurando que sigue teniendo el control de Lima Norte. ATV

Erick Moreno Hernández, alias ‘El Monstruo’ y señalado como líder de la organización criminal ‘Los Injertos del Cono Norte’, se atribuyó dos videos en los que exhibe un arsenal y desafía a la Policía Nacional (PNP) tras la captura del exagente Yojairo Arancibia Sevillano, conocido como ‘JJ’ y sindicado como brazo armado de la banda.

El programa Ocurre Ahora, que difundió los clips este martes, refiere que las armas portadas por una decena de hombres encapuchados son fusiles AR-15. La PNP aún no se ha pronunciado sobre la veracidad de estos registros.

“Mientras no capturen a alguien de importancia en mi organización no me harán retroceder y seguiremos llevando todo el cono norte con aliados de diversas zonas de Lima y provincias”, se escucha decir al ‘Monstruo’ con voz adulterada.

“El señor ‘JJ’ es parte de mi familia, más no parte de mi poder, y aquel que se deje lavar la cabeza y se atreva a entrar a territorio ajeno, piénselo bien porque nos levantaremos y haremos un video de ejemplo. Dinero y armamento tenemos de sobra”, añade.

‘El Monstruo’ sigue prófugo pese a estar en la lista de los más buscados

El segundo video está dirigido a criminales que utilizan el nombre de la organización o el suyo para extorsionar. “Este mensaje va para todos los empresarios y microempresarios que les estén pagando a esos perros (...) Tomaremos medidas con ustedes, señores empresarios, y ustedes perros, como sean descubiertos, estén, fuera o adentro, sus familias serán los perjudicados”, advierte.

Al final, se muestran casquillos de bala, un teléfono celular y recortes de reportes periodísticos.

Captura

‘JJ’ fue intervenido en Tacna la semana pasada en posesión de dos armas de fuego y una cacerina con 30 proyectiles. Junto a él fueron arrestados otros dos sujetos. Durante la operación, se incautaron dos DNI falsificados a nombre de Víctor Alexis Valdivia Spray, ambos con fecha de nacimiento 17 de marzo de 1999. Aunque los datos coinciden, las imágenes son distintas: en uno viste saco formal y en el otro, una prenda casual.

También se le halló un pasaporte adulterado con la identidad de Guzmán Rodríguez Silva, nacido el 29 de junio de 1998. Esta tercera documentación apócrifa respaldaría la sospecha de que el número dos de ‘Los Injertos’ buscaba abandonar el país.

“La importancia y relevancia de esta captura es porque, recordemos, en su haber existen muchos eventos criminales execrables, como el hecho de haber recibido la orden y subsecuentemente haberla trasladado al (sicario) conocido como ‘Marianito’ para que efectúe este atentado contra el bus de Armonía 10, donde falleciera (el cantante) Paul Flores”, expresó el coronel José Cruz Chamba, jefe de la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri).

General Óscar Arriola espera pronta captura de 'El Monstruo'

Agregó que la PNP mantiene diversas acciones para ubicar a ’El Monstruo’, considerado uno de los delincuentes más peligrosos del país, y que esta reciente aprehensión constituye un avance clave en la desarticulación de su estructura criminal en Lima Norte. “Se está desarticulando todo el brazo armado de esta organización”, puntualizó.

Posteriormente, el general Óscar Arriola, jefe del Estado Mayor de la PNP, afirmó que la captura del extorsionador es inevitable y ocurrirá pronto. “Nadie sabe esto, pero una semana antes hubo otra operación en Paraguay. Y las operaciones continúan. Y el Monstruo va a caer detenido hoy, mañana o dentro de algún momento”, agregó.

Uno de los más buscados

El 28 de diciembre de 2023, el Ministerio del Interior incluyó a Moreno Hernández en la lista de los más buscados tras ser condenado a 32 años de prisión por secuestro, homicidio y otros delitos como líder de Los Federales. Su organización raptó a una escolar en Carabayllo y a la empresaria Jackeline Salazar, quien escapó tras tres días de cautiverio.

A pesar de ello, el criminal sigue libre y recientemente publicó un video en el que se burla de la PNP y afirma estar en Lima Norte, pese a que se creía fugado en Brasil. “Busquen bien, policías, aprendan a buscar. El territorio peruano es grande como para irme. Busquen bien, sinvergüenzas, ineficientes”, dijo en la grabación.

Exjefe policial denunció protección interna a ‘El Monstruo’, señalando que agentes infiltrados en la PNP lo protegen

En otro video, lanzó una advertencia a los altos mandos policiales: “Nunca le voy a agachar la cabeza a la Policía. Jamás. Nunca. A cada uno le va a llegar su hora. No toda la vida van a ser coroneles, generales. Y mientras yo siga libre, nadie me va a investigar”.

A inicios de febrero, Francisco Rivadeneyra, exjefe de la Brigada Especial Contra el Crimen (BRECC) de Lima Norte, denunció que agentes infiltrados en la PNP protegen a ‘El Monstruo’, por quien el Gobierno ofrece una recompensa de medio millón de soles.

En declaraciones a Cuarto Poder, aseguró que advirtió sobre esta situación y solicitó la implementación de la prueba del polígrafo para identificar a los efectivos comprometidos. Sin embargo, sus pedidos fueron desatendidos. “Hay autoridades policiales que se alinean con él, que lo transportan, lo protegen, lo ‘chalequean’, porque el dinero es el que manda”, declaró.