¿Cómo afectaría al Perú el conflicto entre Irán, Israel y EE.UU.? Julio Velarde habla del “mayor riesgo” a corto plazo

Con la participación de Estados Unidos en el conflicto entre Irán e Israel, la preocupación por una escalada que desemboque en una tercera guerra mundial genera gran preocupación e incertidumbre en el resto de países, incluso en los más alejados como el Perú, debido a los efectos políticos y económicos del enfrentamiento. Al respecto, el presidente del Banco Central de Reserva del país, Julio Velarde, fue consultado, el último viernes, sobre las consecuencias de la situación actual en Medio Oriente.

Durante una conferencia de prensa, tras la presentación del último Reporte de Inflación del país, Julio Velarde habló del impacto de la guerra entre Irán e Israel en el crecimiento económico del segundo semestre del 2025 y de los posibles riesgos de que el estrecho de Ormuz sea interrumpido ya que por ahí pasa entre el 20% y el 30% del petróleo que se transporta marítimamente en todo el mundo.

“El riesgo es que el precio del petróleo subiera mucho, si comienza a hacer (atacado) el Ormuz, porque por el Ormuz pasa la mayor parte de petróleo de Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos y Dubai. Casi el 28% del comercio mundial del petróleo pasa por ahí. Con cualquier interrupción, sí podría afectarse el precio del petróleo”, señaló el presidente del BCR.

Velarde dijo esperar que eso no ocurra ya que sería “el mayor riesgo en corto plazo” que podría afectar no solo la economía peruana, sino mundial, ya que el precio del petróleo podría subir, según estimó, un 50%. Sin embargo, dijo creer que una situación con un precio del petróleo alto no duraría mucho, pero que sí podría “tener un efecto perjudicial”.

Buques comerciales evitan el estrecho de Ormuz

Cabe indicar que las embarcaciones comerciales actualmente se desplazan próximas a la costa de Omán para evitar las aguas iraníes en el estrecho de Ormuz, siguiendo las recomendaciones de agencias marítimas internacionales de mantenerse alejadas del área por el aumento de tensiones entre Irán e Israel, según fuentes del sector naviero. Esta coyuntura generó un aumento de la tensión en el tráfico marítimo internacional en una de las rutas energéticas claves a nivel mundial, donde el riesgo para la navegación se incrementa.

El estrecho de Ormuz, con solo 33 kilómetros en su parte más angosta, es un punto de paso obligado para los buques que entran y salen del golfo Pérsico. Está dividido en dos rutas marítimas de apenas 3 kilómetros cada una, lo que limita la capacidad de maniobra ante contingencias. Un evento que afecte esta vía podría limitar de manera significativa el comercio global y provocar variaciones inmediatas en los precios del petróleo.

Por su parte, el golfo de Omán —con 320 kilómetros de ancho— se encuentra mayormente en aguas internacionales y limita con Omán, Irán, Emiratos Árabes Unidos y Pakistán. Las aguas territoriales de estos países alcanzan los 19 kilómetros desde su costa. En este contexto, las embarcaciones que transitan hacia el estrecho de Ormuz buscan reducir los riesgos siguiendo la línea costera de Omán en la mayor parte de su recorrido.

Por el Estrecho de Ormuz transita cerca del 20–25 % del petróleo mundial en dirección a mercados de Asia, Europa y América (Ilustración: Movant Connection)

Crecimiento de la economía peruana se reduce

Cabe indicar que la estimación actual del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) sitúa el crecimiento económico del país en 3,1%, una cifra inferior al 3,2% calculado en marzo. Aunque la reducción es catalogada como menor, los datos muestran una disminución más marcada en las perspectivas para la producción minera.

El informe presentado por Julio Velarde indica que la previsión del PBI para 2025 se reduce de 3,2% a 3,1% debido a un desempeño menos favorable en minería e hidrocarburos. En contraste, los sectores no primarios presentan un leve ajuste al alza, acorde con la evolución del gasto privado. Para 2026, la proyección se mantiene en 2,9%.

La revisión afecta especialmente a la minería metálica, cuya previsión de crecimiento cae de 2,0% a 0,3%. En el caso del sector hidrocarburos, la estimación desciende de 5,5% a 4,0%.