Tula Rodríguez dedica conmovedor mensaje a Valentina tras su emotiva revelación sobre su condición: “Te admiro y te amo hija”

Valentina, hija de Tula Rodríguez y Javier Carmona, habla de su discapacidad: “Nací sin una oreja” | Día D

Tula Rodríguez ha compartido un emotivo mensaje a su hija Valentina Carmona, quien recientemente ha ganado una enorme admiración por su valentía y madurez, al abrirse sobre su vida personal y los desafíos que ha enfrentado desde pequeña.

Valentina, quien es hija de la exconductora y el fallecido empresario Javier Carmona, se ha convertido en un ejemplo de fortaleza tras compartir su experiencia de vida en una entrevista para el programa dominical Día D.

En ella, la adolescente confesó que nació sin una oreja y que, debido a esta condición, le colocaron una prótesis y un audífono para poder llevar una vida más cómoda y activa. Dicha revelación dejó a muchos sorprendidos, ya que, a sus 16 años, ha demostrado una madurez poco común en una joven de su edad.

Tula Rodríguez rompe en Instagram con un emotivo mensaje para su hija Valentina Carmona: "Juntas hemos formado un equipo fuerte". Infobae Perú / Captura: @tulaperu

La hija de Tula Rodríguez no solo habló con total naturalidad sobre su situación, sino que también compartió sus planes a futuro, revelando que desea estudiar una carrera relacionada con la medicina para ayudar a personas que atraviesen por situaciones similares.

“Yo nací sin una oreja. Tengo un audífono. Desde chiquita me operaron a los seis años y para mí ha sido un tema demasiado relajado, porque a mí me encanta contarlo, porque me gusta ver la reacción de la gente, porque se quedan asombrados”, comentó Valentina durante la entrevista.

Lo que más impactó a quienes escucharon su historia fue la forma en que la menor maneja su condición sin mostrar vergüenza o incomodidad. “Cuando era chiquita y no tenía la oreja, estaba de moda que las chicas se hagan moño y me dijeron que mejor no. A mí me daba igual lo que la gente piense, hasta ahora mi mamá sigue siendo más tabú con ese tema. Me pusieron una prótesis”, añadió con una sonrisa, mostrando cómo ha aprendido a llevar la vida con una actitud positiva, sin permitir que los comentarios externos afecten su bienestar.

Tula Rodríguez rompe en Instagram con un emotivo mensaje para su hija Valentina Carmona: "Juntas hemos formado un equipo fuerte". Infobae Perú / Captura: @tulaperu

Tula Rodríguez comparte emotivo mensaje a Valentina

Tras la emisión de la entrevista, Tula Rodríguez, quien siempre ha mostrado su amor y apoyo incondicional a su hija, compartió en sus redes sociales una serie de fotografías junto a Valentina, expresando su admiración por la joven.

“Hay días en los que la miro y no puedo creer lo grande, valiente y única que es”, escribió la exartista cómica. La exbailarina también hizo un emotivo homenaje a su hija, describiéndola como su mayor inspiración, compañera, espejo y maestra.

“Juntas hemos aprendido, crecido, reído, y llorado. Pero sobre todo, hemos formado un equipo fuerte, imperfecto, pero lleno de amor. Te admiro y te amo, hija”, compartió la exconductora de televisión en su cuenta de Instagram.

Tula Rodríguez rompe en Instagram con un emotivo mensaje para su hija Valentina Carmona: "Juntas hemos formado un equipo fuerte". Infobae Perú / Captura: @tulaperu

Usuarios felicitan a Valentina

El mensaje de Tula, lleno de cariño y orgullo, fue ampliamente comentado y compartido por sus seguidores, quienes también destacaron la fortaleza de Valentina y la gran relación que madre e hija han cultivado a lo largo de los años. La historia de Valentina no solo ha conmovido a quienes la siguen en redes sociales, sino que ha dejado una enseñanza importante sobre la importancia de la aceptación personal y el poder de superar las adversidades con valentía.

“Toda una señorita”, “Qué bien la has educado”, “Como todo adolescente, pero tu hija es un amor”, “Felicidades por tu hija Tula”, “Qué linda relación tienen”, “Las mejores vibras para la joven y sus expectativas en la vida”, fueron algunos de los comentarios en la citada red social.

La familia de Tula Rodríguez ha pasado por momentos difíciles en los últimos años, especialmente con la pérdida de Javier Carmona, pero a pesar de las tragedias, Valentina ha sido un pilar de fuerza para su madre. Su capacidad para enfrentar la vida con una actitud positiva y sin temor a mostrar su vulnerabilidad ha inspirado a muchos, convirtiéndose en un ejemplo a seguir para otras personas que pueden estar atravesando situaciones similares.

Tula Rodríguez rompe en Instagram con un emotivo mensaje para su hija Valentina Carmona: "Juntas hemos formado un equipo fuerte". Infobae Perú / Captura: @tulaperu