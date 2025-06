Ni AFP ni EPS: Este es el único descuento que se puede hacer a la gratificación de julio

La gratificación viene en julio sin descuentos a excepción. ¿A quiénes se les descontará una parte de este pago de julio? - Crédito Infobae/Paula Elizalde

¿Sabías que el próximo mes ya se está pagando la gratificación? Como se sabe, este depósito se da a los trabajadores formales dos veces al año, en julio y diciembre. Así, el próximo martes 15 de julio es la fecha máxima para que se entregue este pago, que equivale a un poco más del sueldo que recibe el trabajador.

Además, es un monto que no considera descuentos, ni por AFP, ni ONP y otro, a excepción de uno. Sí hay un descuento que se le puede aplicar a la grati, pero no aplicará para todos los trabajadores. Solo se puede aplicar el impuesto a la renta de quinta categoría.

Esta es información vital que deben saber los trabajadores, pero también las empresas que pagarán estos montos.

Los empleadores descontarán en caso se aplique el impuesto a la renta. - Crédito Sunat

Las empresas se alistan para pagar la grati

Como se sabe, cada seis meses las áreas de recursos humanos de miles de empresas peruanas enfrentan la cuenta regresiva que puede poner a prueba su precisión y capacidad operativa con el pago de gratificaciones.

Aún cuando la ley es clara, el proceso puede estar lleno de fricciones internas, demoras y riesgos de error, lo que pondría en peligro también la entrega correcta de este monto a los trabajadores.

“Lo que muchas empresas aún no dimensionan es que el pago de gratificaciones no es solo una tarea administrativa, sino es un momento clave en la relación con los trabajadores. Si algo falla, se afecta la confianza”, señala Daniel Abusabal, Country Manager de Talana en Perú, empresa tecnológica especializada en gestión de personas. Y agrega que “implementar soluciones digitales no solo reduce errores; también permite operar con trazabilidad, transparencia y en tiempos mucho más ágiles”.

La gratificación se entrega máximo el martes 15 de julio para los trabajadores formales. - Crédito Andina

Recomendaciones al pagar la ‘grati’

En el contexto del pago de la ‘grati’, los errores y retrasos pueden afectar directamente la confianza del equipo también. Así, desde Talana resaltan cuatro aspectos que las áreas de recursos humanos no deben perder de vista al gestionar el pago de este derecho laboral en julio:

El cálculo no siempre es estándar : Aunque el pago equivale a un sueldo completo si se trabajó todo el semestre, para quienes ingresaron después, debe calcularse una sexta parte del sueldo por cada mes completo laborado. Omisiones o errores en este punto son más comunes de lo que se cree si el proceso es manual.

No todo se descuenta : Muchos trabajadores creen que la gratificación sufre los mismos descuentos que el sueldo. Sin embargo, solo aplica el impuesto a la renta de quinta categoría. Aportes como ONP, AFP o EPS no deben descontarse, lo cual debe estar claramente reflejado en la boleta.

También se paga de forma proporcional si el contrato termina antes de julio : Esta gratificación “trunca” puede pasar desapercibida si no se tiene un sistema que alerte y calcule automáticamente este beneficio en el momento de la baja.

No basta con pagar a tiempo, hay que comunicar bien: Automatizar no solo es útil para evitar errores de cálculo o retrasos; también permite generar reportes claros y transparentes que fortalecen la relación con el colaborador.

Las oficinas de recursos humanos deben tener en cuenta diferentes recomendaciones para hacer el pago de la gratificación correctamente. - Crédito Infobae

Asimismo, mientras muchas áreas dentro de las organizaciones han avanzado hacia la automatización, desde las finanzas hasta el marketing, se considera desde Talana que las de recursos humanos aún cargan con procesos manuales que le restan agilidad y precisión.

Así, Abusabal considera que esto no es por falta de opciones, sino por falta de decisión. “Hoy existen plataformas que se adaptan al tamaño y necesidad de cada empresa. No se trata de grandes inversiones, sino de dar el paso a una cultura más moderna y eficiente”, enfatizó.

Además del cumplimiento legal, la automatización de gratificaciones tiene impactos menos visibles, pero igual de importantes enfocados en la mejora de la experiencia del colaborador, evitar las sobrecargas en los equipos internos y también entregar datos valiosos para la toma de decisiones.