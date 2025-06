Trabajadores en Perú podrían quedarse sin la gratificación de julio: 4 claves para entender cómo las empresas incumplirían este beneficio

Gratificación de julio. La falta de digitalización en los procesos de planilla incrementa el riesgo de omisiones en el pago de gratificaciones laborales en Perú.

A medida que se acerca el 15 de julio, fecha límite para el pago de la gratificación por Fiestas Patrias en Perú, miles de trabajadores formales podrían enfrentar problemas para recibir este beneficio debido a errores en la actualización de sus datos laborales.

Según informó Defontana, empresa especializada en software de gestión empresarial, la falta de digitalización en los procesos de planilla es uno de los principales factores que incrementan el riesgo de omisiones y errores en el cálculo y registro de este derecho laboral.

Gratificación de julio 2025: cómo quedarse sin pago aún estando en planilla

Jimmy Quispe, product manager de Defontana, explicó que muchas empresas aún gestionan sus planillas de manera manual, lo que no solo resulta ineficiente, sino que también expone a las organizaciones a sanciones legales y pérdida de confianza por parte de sus empleados.

“El manejo manual del cálculo y registro de gratificaciones no solo es ineficiente, sino que abre la puerta a errores costosos. Hoy, no aprovechar plataformas que automatizan estos procesos conforme a ley ya no es una opción, es un riesgo”, señaló Quispe.

Defontana alerta que gestionar planillas de manera manual puede generar sanciones legales y pérdida de confianza en el entorno laboral.

De acuerdo con el especialista, uno de los pasos más importantes para garantizar el pago correcto de la gratificación es el registro adecuado en la Planilla Electrónica (Plame) correspondiente al mes de julio. La omisión de este registro constituye una falta laboral grave, lo que puede derivar en sanciones para las empresas.

Para evitar estos problemas, Quispe recomendó el uso de sistemas de gestión de planillas, que no solo optimizan la administración de pagos, sino que también se actualizan rápidamente frente a cambios normativos, reduciendo riesgos y asegurando el cumplimiento legal.

Errores en planillas amenazan el pago de gratificaciones en Perú

Para los trabajadores, Quispe compartió cuatro recomendaciones clave que deben considerar antes del 15 de julio. En primer lugar, es fundamental actualizar cualquier dato personal, como el nombre o el estado civil, ya que cualquier desactualización podría obstaculizar el pago.

En segundo lugar, es importante tener en cuenta el tiempo trabajado, ya que la gratificación se calcula en proporción a los meses laborados durante el semestre enero-junio. Por ejemplo, quienes hayan trabajado los seis meses completos recibirán el equivalente a un sueldo completo, más una bonificación adicional del 9% si están afiliados a EsSalud o del 6,75% si están en una EPS.

Los trabajadores deben actualizar datos personales, justificar ausencias y revisar tiempos laborados para asegurar su gratificación. Caso contrario, recurra a Sunafil.

¿Fecha límite del 15 de julio podría ser un reto para empresas peruanas?

Otro aspecto relevante es justificar las ausencias laborales. Las licencias médicas o ausencias con sustento legal no afectan el monto de la gratificación, siempre que no superen los 30 días y estén debidamente respaldadas. Sin embargo, las ausencias injustificadas sí pueden reducir el cálculo de este beneficio.

Como cuarta y última clave, en caso de que el empleador no cumpla con los plazos o montos establecidos, los trabajadores tienen la opción de presentar una denuncia virtual ante la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil), que iniciará un proceso de fiscalización si detecta incumplimientos.

Gratificación por Fiestas Patrias: empresas enfrentan sanciones por incumplimientos

La Sunafil ha reiterado que las empresas que no cumplan con el pago de la gratificación pueden enfrentar multas considerables. Estas sanciones oscilan entre las 6 UIT (S/7.771,50) y más de 28 UIT (S/129.294), dependiendo del tamaño de la empresa y el número de trabajadores afectados. En el caso de las micro y pequeñas empresas (MYPE), las multas pueden variar entre S/2.227,50 y S/22.275.

Quispe destacó que la gratificación no solo representa un beneficio económico para los trabajadores, sino que también fortalece la relación entre empleados y empleadores, promoviendo un clima laboral positivo. Subrayó la importancia de que las empresas digitalicen y verifiquen sus procesos, mientras que los trabajadores deben exigir transparencia y revisar su información antes de la fecha límite.