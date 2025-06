Esta es la mega embarcación que trasladará los trenes Caltrain al Perú: soporta hasta 40,000 toneladas

La mitad de los peruanos con diabetes no sabe que la padece, advierte el Minsa El doctor Pedro Kikushima, responsable del Componente de Diabetes en la Dirección de Prevención y Control de Enfermedades No Transmisibles, advierte que la prevención es posible y requiere cambios urgentes en los hábitos diarios

No es Lima ni Piura: esta es la región del país con más estaciones de radiodifusión en el Perú Según el MTC, el crecimiento de las emisoras radiales responde a una demanda sostenida de contenidos informativos, culturales y de entretenimiento en distintas regiones del país, más allá de Lima