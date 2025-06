Carlos Álvarez intentó impedir entrevista de Arturo a Magaly Medina con informe psiquiátrico: “¿Qué teme que diga su hermano?”

Magaly Medina habla sobre el “golpe bajo” de Carlos Álvarez a su hermano Arturo. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

La conductora Magaly Medina no dudó en opinar abiertamente sobre la tensa relación entre los hermanos Carlos y Arturo Álvarez en la reciente edición de su programa Magaly TV La Firme del 18 de junio.

Y es que, la periodista se mostró sorprendida y consternada por la manera en que ambos, criados en el mismo hogar, se han enfrentado públicamente, desatando una guerra familiar que se ha visto reflejada en los medios.

Medina comenzó su comentario hablando sobre la postura de Carlos Álvarez, quien, en un reciente podcast, afirmó que jamás hablaría mal de su familia, y que cualquier tipo de conflicto debería resolverse dentro del ámbito familiar. Sin embargo, la conductora de televisión no tardó en desmentir esta versión, asegurando que, a pesar de lo que dijo su hermano, el comediante intentó desacreditar a Arturo antes de la entrevista que este último brindó.

“Yo nunca entenderé cómo dos hermanos criados de la misma manera, bajo el mismo techo, con el mismo padre, con la misma madre, se enfrentan de esa manera y se sacan los trapos sucios”, dijo Magaly al inicio de su intervención.

La periodista explicó que, tras enterarse de la entrevista de Arturo Álvarez, el propio Carlos Álvarez trató de influir en su equipo enviando un informe psiquiátrico de su hermano, lo cual le pareció inapropiado, considerando que la salud mental de una persona es un tema privado.

Magaly enfatizó que la depresión es un mal que afecta a una gran parte de la población mundial y que los informes médicos son privados, por lo que consideró como un golpe bajo el hecho de que Carlos intentara desacreditar a su hermano antes de que la entrevista se llevara a cabo.

Fue un golpe bajo

“Me sentó pésimo que él tratara de desacreditar a su hermano antes de siquiera haber hecho la entrevista con Arturo Álvarez”, expresó Magaly. Según la conductora, Arturo, durante la entrevista, solo habló de las viejas rencillas familiares y no hizo acusaciones graves que pudieran empañar la campaña presidencial de su hermano.

“Como se han dado cuenta, la entrevista solamente habla de viejas rencillas entre hermanos, pero no intenta socavar, digo, ni siquiera ha tirado algún tipo de denuncia o ha hecho algo que pueda empañar su carrera hacia la presidencia de la República. Lo único que dice es que su hermano no está apto para un cargo así y lo desmerece moralmente”, agregó.

“Pero a mí sí me sentó pésimo y me pareció un golpe muy bajo que Carlos Álvarez intentara, pese a que él dice que ama su familia y que nunca hablaría mal de su familia, pero me pasó una información tomada de una computadora de un hospital donde está el diagnóstico médico clínico de él y las medicinas que le ha recomendado el médico de cabecera de Arturo Álvarez”, aseveró asombrada.

“A mí eso me pareció un golpe bajísimo porque los políticos, yo no sé por qué, tratando de impedir que yo entrevistara Arturo Álvarez. ¿Y por qué? ¿Por qué trataría de impedir? ¿Qué es lo que teme que hable su hermano que no lo ha dicho en esta oportunidad? ¿Qué es lo que teme? ¿Qué sabe su hermano Arturo Álvarez que él se muere de miedo de que lo entrevistemos o intenta desacreditar su testimonio de esa manera?, sostuvo.

“Su vida pública y privada será puesta bajo los reflectores”

Magaly también dejó claro que lo que se trató en la conversación fue la percepción de Arturo de que Carlos no era apto para un cargo público tan importante como la presidencia, y la diferencia de valores que existía entre ellos.

En cuanto a la acción de Carlos Álvarez, la periodista consideró que, al ser un candidato presidencial, su vida privada debe estar sujeta a escrutinio público. La periodista subrayó que los votantes tienen derecho a conocer todos los aspectos de un candidato, incluidos los problemas familiares que puedan existir, especialmente cuando estos se exponen en los medios.

“Carlos Álvarez, al igual que cualquier candidato, tiene que saber que su vida pública y privada será puesta bajo los reflectores, será escudriñada minuciosamente”, comentó la conductora, advirtiendo que el electorado debe tener más cuidado al elegir a sus próximos representantes.

No quiso hablar para Magaly Medina

Además, Magaly cuestionó la postura de Carlos Álvarez, quien le mostró a su equipo algunas fotos y audios con sus sobrinos, buscando desmentir las declaraciones de su hermano, quien había dicho que el comediante no tenía contacto con sus hijos.

Sin embargo, el imitador evitó hablar ante la cámara, lo que fue interpretado como una actitud evasiva. “El que no quiere hablar ante la cámara, nosotros lamentablemente no estamos aquí para defender a nadie”, dijo Medina.

