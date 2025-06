Arturo Álvarez critica campaña presidencial de Carlos, defiende a su papá y lo amenaza: “Es hora de quitarle la careta”

Arturo Álvarez acusa a Carlos Álvarez de manipulación y critica su campaña presidencial". Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

En la reciente edición de Magaly TV La Firme del 19 de junio, Magaly Medina compartió un controversial informe sobre la guerra familiar que enfrenta a los hermanos Carlos y Arturo Álvarez, dos de los comediantes más conocidos de la televisión peruana.

Este enfrentamiento ha cobrado relevancia luego de que Carlos Álvarez anunciara su candidatura para la presidencia del Perú. Mientras tanto, su hermano Arturo, también conocido por su trabajo en la comedia, ha expresado públicamente sus diferencias con él, abriendo un nuevo capítulo en su relación familiar que se ha tornado más tensa debido a la campaña política del excompañero de Jorge Benavides.

La disputa comenzó a intensificarse cuando, en un extracto de un video para el podcast de Trome, el comediante manifestó: “Cada vez que veo a un niño, una criatura que ayudamos en un albergue, en una aldea infantil o en un hospital, yo siento que el Perú tiene una oportunidad”.

Sin embargo, Arturo respondió de manera contundente a esas declaraciones, señalando que su hermano realiza esas acciones, pero no lo hace por un verdadero interés, sino para obtener réditos políticos. “Mi hermano ayuda mucho a los niños, no sé si para tener réditos o lo hace de corazón”, manifestó el exintegrante de ‘El Reventonazo de la Chola’, generando así una fuerte crítica sobre la forma en que su hermano maneja su imagen en la campaña.

Arturo Álvarez lamenta las críticas de Carlos Álvarez sobre su padre alcohólico

Pero el conflicto entre los hermanos no se limita solo a la cuestión política. Arturo también expresó su desacuerdo con cómo su hermano ha manejado temas personales, especialmente relacionados con su padre.

Según Arturo, Carlos ha hablado públicamente de su padre, quien luchó con problemas de alcoholismo. El comediante había declarado en entrevistas pasadas que su padre fue un “lastre” para la familia, lo que dejó muy molesto a Arturo. “Mi padre fue un buen padre, solo que era alcohólico. Trabajaba, lavaba, planchaba, cocinaba, hacía las tareas, los dibujos, nos hacía los juguetes con las manos, ni siquiera los compraba. Jugaba pelota”, detalló el artista, defendiendo a su progenitor y cuestionando las declaraciones de su hermano.

Este choque de perspectivas familiares también se vio reflejado en la forma en que los hermanos han manejado sus carreras y las oportunidades que han tenido. Mientras que Carlos ha utilizado su fama y su imagen pública para lanzar su candidatura presidencial, Arturo ha denunciado que este enfoque de su hermano es una estrategia para manipular a la opinión pública y conseguir apoyo. En ese sentido, el comediante mostró su desacuerdo con la idea de que la gente vote por Carlos solo porque es un gran artista, sin considerar otros factores más importantes.

“Oye, está fallecido, no puede defenderse, no puede dar una declaración para decir qué hizo bien, qué pasó, no dijo lo bueno de mi padre. Dijo claramente mi padre fue un lastre y mi padre no fue un lastre, fue un buen padre, solo que era alcohólico. Trabajaba, lavaba, planchaba, cocinaba, hacía las tareas, los dibujos, nos hacía los juguetes con las manos, ni siquiera los compraba, jugaba pelota. Lo acompañó a Carlos a ‘Trapolín a la fama’, firmaba los contratos de Carlos, mi padre fue un buen padre, bueno, pues lamentablemente pasó por ese trance y mi padre muchas veces por decisión propia se iba alcohólicos anónimos y no tomaba meses de meses y años y recaía así, ¿cuál es el pecado?”, mencionó Arturo en su defensa.

Carlos Álvarez entrega informe médico de Arturo a Magaly TV La Firme

La situación se complicó aún más cuando, según Magaly, miembros del equipo de campaña de Carlos Álvarez habrían intentado desacreditar a Arturo enviando un informe médico en su contra, lo cual Arturo calificó como un “golpe bajo”.

El comediante reaccionó con indignación, calificando la acción de su hermano como un acto deleznable, y aseguró que tomará medidas legales al respecto. “Es un delito que mi abogado va a tomar cartas en el asunto, definitivamente que ya le comuniqué me duele, lamento mucho por qué porque lo hace la gente de la campaña de Carlos, pero obviamente si él está jefaturando él, su representante, jefe de campaña, ellos tienen que haber visto bueno esto”, mencionó.

“Más que en contra mía, está en contra de todo lo que le impida llegar al poder. Carlos es un trome en la imitación, entonces mucho ojo, oiga con lo que voy a decir. Es muy trome, pero es hora de quitarle la careta”, sostuvo Arturo al enterarse de lo que hizo su hermano.

La tensión entre los hermanos parece no tener fin, ya que, a pesar de las explicaciones de Carlos sobre sus intenciones y su interés por ayudar a los demás, Arturo no ve con buenos ojos su candidatura presidencial. “Muchos lamentablemente votan porque como es un gran artista debe ser presidente, entonces disculpa, yo tengo amigas, entonces mi amiga la Panfila va a ser ministra”, expresó Arturo con ironía.

