Pamela López envía carta notarial a Pamela Franco por fotografiar a sus hijos: “Abstente de inmediato”

Pamela López explota contra Pamela Franco por fotografiar a sus hijos: “Tu lugar es ser la clandestina”. Video: Tiktok @riclatorrez

Pamela López ha dado un nuevo y contundente paso en el enfrentamiento público con Pamela Franco, la actual pareja de su aún esposo, el futbolista Christian Cueva. Este jueves 19 de junio, López envió una carta notarial dirigida a la cantante, en la que le exige formalmente que se abstenga de tomar o difundir fotografías de sus hijos menores de edad, marcando así un punto de quiebre legal en la ya deteriorada relación entre ambas figuras de la farándula.

En el documento, que la propia Pamela López compartió con el público, se puede leer: “Le requiero de manera expresa e inmediata abstenerse en adelante de tomar fotografías, grabaciones, o cualquier forma de captación de imagen de mis menores hijos, así como de publicar, compartir, almacenar o divulgar dichas imágenes por cualquier medio, incluyendo redes sociales, aplicaciones de mensajería, medios digitales o físicos”.

Además, López deja claro que, de repetirse estos hechos, acudirá ante la Fiscalía de la Familia por vulneración de los derechos de sus hijos. La decisión de López de recurrir a una carta notarial se produjo tras varios días de tensión y declaraciones públicas.

Pamela López envió carta notarial a Pamela Franco. (Difusión)

El origen del conflicto se remontó a una publicación en sus historias de Instagram, donde la esposa del popular ‘Aladino’ explotó de furia tras un incómodo episodio con Pamela Franco en el aeropuerto Jorge Chávez. Según relató López, la cantante habría aprovechado ese encuentro para tomar fotografías de los niños, lo que encendió la indignación de la madre.

“PINOCHA, te permití todo, pero lo que no te permito es que fotografíes a mis hijos sin ningún consentimiento. Los pusiste nerviosos y eso no te lo voy a tolerar. Tu lugar es ser la clandestina toda la vida, así te conocerán siempre”, expresó la trujillana en una de sus publicaciones, en las que también denunció la exposición de sus hijos y le lanzó una advertencia directa a la artista: “Ya lucraste con el dolor de ellos y ahora nos ves en el aeropuerto y ¿te atreves a fotografiarlos? ¿Con qué derecho?”.

El mensaje no quedó ahí. López subrayó su intención de defender la tranquilidad de sus hijos a toda costa: “Conmigo lo que quieras, con ellos nunca te atrevas a nada. ¡Advertida estás, PINOCHA de la cumbia!”.

Mensaje de Pamela López que publicó en sus historias de Instagram.

Pamela Franco respondió a las acusaciones

La polémica tomó repercusión mediática y ante la publicación de López, Pamela Franco fue consultada en el programa Amor y Fuego sobre el motivo de los insultos y la advertencia legal. La cantante respondió: “Los insultos los tomo de quien viene, yo estoy tranquila, voy a seguir trabajando con mis cosas”, afirmó ante cámaras.

Lejos de negar las fotografías, Franco justificó su actuar asegurando que el aeropuerto es un espacio abierto: “El aeropuerto es público y, bueno, sinceramente, uno se puede chocar con cientos de personas y eso no quiere decir nada (...) Yo ya sé cómo se maneja esto, pero de mi parte, no voy a caer en eso”.

Pamela Franco rompe su silencio y responde a Pamela López luego de encuentro en el aeropuerto: “Los insultos los tomo de quien viene”. Video: Amor y Fuego / Willax TV

También recalcó que no piensa avivar el conflicto, sobre todo si hay menores involucrados: “No quiero ahondar en el tema porque en el medio hay niños, nunca lo he hecho, no lo voy a hacer. Lo que se ha dicho no tiene lugar”.

El cruce entre Pamela López y Pamela Franco se ha convertido en uno de los más sonados de la farándula peruana de 2025. Las diferencias entre ambas, desatadas tras la relación de Franco con Cueva, han escalado de las redes al ámbito legal, dejando en evidencia el alto grado de tensión y la protección absoluta de la trujillana sobre sus hijos.