Pamela Franco rompe su silencio y responde a Pamela López luego de encuentro en el aeropuerto: “Los insultos los tomo de quien viene”. Video: Amor y Fuego.

Tras coincidir inesperadamente en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, Pamela Franco y Pamela López, las protagonistas de esta historia mediática, siguen protagonizando un nuevo cruce de declaraciones que ha encendido las redes sociales y los programas de espectáculos.

La aún esposa del futbolista Christian Cueva acusó a la cantante de cumbia de haber tomado fotos a sus hijos sin su autorización, lo que desató una fuerte reacción en Instagram. Ahora, Franco decide responder por primera vez en persona y lanza un contundente mensaje.

Pamela Franco le responde a Pamela López: “No voy a caer en eso”

Durante una entrevista con el programa ‘Amor y Fuego’, Pamela Franco decidió referirse por primera vez al altercado con Pamela López, quien la acusó públicamente de fotografiar a sus hijos sin consentimiento durante un encuentro casual en el aeropuerto.

Aunque la cantante optó por mantener un tono mesurado, no dejó pasar por alto los calificativos que recibió en redes sociales. “Los insultos los tomo de quien viene, yo estoy tranquila, voy a seguir trabajando con mis cosas”, afirmó de manera tajante Franco, marcando distancia del escándalo.

Pamela López explota contra Pamela Franco por fotografiar a sus hijos: “Tu lugar es ser la clandestina”. Video: Tiktok @riclatorrez

Sobre la acusación directa, evitó confirmar o negar lo sucedido, pero dejó en claro su posición: “El aeropuerto es público y, bueno, sinceramente, uno se puede chocar con cientos de personas y eso no quiere decir nada (...) Yo ya sé cómo se maneja esto, pero de mi parte, no voy a caer en eso”.

Además, Franco reafirmó su decisión de mantenerse al margen por respeto a los menores: “No quiero ahondar en el tema porque en el medio hay niños, nunca lo he hecho, no lo voy a hacer. Lo que se ha dicho no tiene lugar”, puntualizó.

¿Qué sucedió en el encuentro de Pamela López con Pamela Franco en el aeropuerto?

El conflicto se encendió hace algunos días, cuando Pamela López publicó duras palabras en sus historias de Instagram, sin mencionar directamente a la cantante, pero dejando claro a quién iban dirigidas sus acusaciones.

“PINOCHA, te permití todo, pero lo que no te permito es que fotografíes a mis hijos sin ningún consentimiento. Los pusiste nerviosos y eso no te lo voy a tolerar”, escribió con indignación.

Mensaje de Pamela López que publicó en sus historias de Instagram.

Pero López no se detuvo ahí. Elevó el tono del mensaje y agregó una advertencia directa: “Ya lucraste con el dolor de ellos y ahora nos ves en el aeropuerto y ¿te atreves a fotografiarlos? ¿Con qué derecho? Ten más sangre en la cara, que ellos saben muy bien quién eres tú. Así que ya sabes, conmigo lo que quieras, con ellos NUNCA TE ATREVAS A NADA. ¡Advertida estás, PINOCHA de la cumbia!”.

La frase “tu lugar es ser la clandestina” terminó de encender la polémica, recordando que en el pasado Pamela López ha responsabilizado a Franco de haber estado involucrada sentimentalmente con Christian Cueva durante su matrimonio.

Christian Cueva le dedica romántico mensaje a Pamela Franco en plena tormenta

En medio de este escándalo, Christian Cueva, quien ahora jugará en Ecuador, decidió respaldar públicamente a su pareja Pamela Franco con un emotivo mensaje publicado en sus historias de Instagram. Acompañado por una imagen de una videollamada entre ambos, cuando Franco estaba en el aeropuerto.

“Siempre estás en mi mente y en mi corazón. Te amo como no tienes idea. Gracias por existir, por ser mi soporte, mi amiga, mi compañera, y por llegar a mi vida para ser feliz. Siempre dejamos las cosas en manos de Dios y en esta oportunidad no se equivocó conmigo. Gracias por existir, mi amor. Te amo hasta el fin del mundo”, dijo Cueva.

Pamela Franco responde si perdonaría una infidelidad | Radio Panamericana

Esta muestra pública de afecto no pasó desapercibida para los seguidores del mediático triángulo amoroso y fue interpretada como un claro espaldarazo en medio de la crisis mediática.

La indignación de Pamela López no se limita a este último incidente. En declaraciones previas al programa América Hoy, la influencer había cuestionado a Franco por referirse a ella como “digna”. La respuesta fue tajante y llena de reproches.

“¿Digna? No sé si esa palabra le quede a la otra persona. Si tiene un poquito de sangre en la cara, no podría criticar nada porque en el momento del dolor, en el momento más crítico de mi vida y la vida de mis hijos, la otra parte se mofó y comenzó a sacar temas aprovechándose de ese dolor”, dijo Pamela López.

Asimismo, lanzó una reflexión con tono de advertencia sobre quienes, según ella, lucraron con su situación: “Reventaron, salieron e hicieron show que algún día les pasará factura, porque no crean que esto es gratis. En algún momento todo se paga en esta vida”.