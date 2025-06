Pamela López explota contra Pamela Franco por fotografiar a sus hijos: “Tu lugar es ser la clandestina”. Video: Tiktok @riclatorrez

Pamela López volvió a desatar polémica en la escena mediática nacional, esta vez al pronunciarse con extrema dureza contra Pamela Franco, la cantante de cumbia y actual pareja de Christian Cueva.

Según reveló la aún esposa del futbolista, el motivo de su indignación fue una situación ocurrida en el aeropuerto, donde Franco habría fotografiado a sus hijos sin su consentimiento. La reacción de López no se hizo esperar y se convirtió rápidamente en tendencia en redes sociales.

El conflicto, que parece no tener tregua, escaló este fin de semana cuando Pamela López utilizó su cuenta de Instagram para enviar un contundente mensaje cargado de acusaciones y advertencias que estaría dirigido a la actual pareja del futbolista. En sus historias, visiblemente indignada, escribió:

“PINOCHA, te permití todo, pero lo que no te permito es que fotografíes a mis hijos sin ningún consentimiento. Los pusiste nerviosos y eso no te lo voy a tolerar. Tu lugar es ser la clandestina toda la vida, así te conocerán siempre”, señaló, en un mensaje que los seguidores no tardaron en asociar con Pamela Franco.

Según comentó el tiktoker Ric La Torre, este nuevo capítulo de tensa relación entre López y Franco se dio luego de un encuentro en el aeropuerto, donde ambas coincidieron por motivos distintos.

Pamela Franco rompió su silencio sobre supuesto encuentro íntimo entre Pamela López y Christian Cueva.

Según explicó, la cantante de cumbia habría tomado una imagen de los menores hijos que tiene con Christian Cueva, acción que provocó el estallido de la también influencer.

Pamela López enfurece con Pamela Franco

Pero Pamela López no se detuvo ahí. Continuó con un mensaje todavía más enérgico, advirtiendo que no permitirá ninguna interacción de ese tipo con sus hijos.

“Ya lucraste con el dolor de ellos y ahora nos ves en el aeropuerto y ¿te atreves a fotografiarlos? ¿Con qué derecho? Ten más sangre en la cara, que ellos saben muy bien quién eres tú. Así que ya sabes, conmigo lo que quieras, con ellos NUNCA TE ATREVAS A NADA. ¡Advertida estás, PINOCHA de la cumbia!”, finalizó en tono desafiante.

La frase “tu lugar es ser la clandestina” fue interpretada por muchos como una confirmación de que el conflicto entre ambas mujeres se mantiene más tenso que nunca, incluso tras varios meses desde que se hiciera pública la ruptura entre Pamela López y Christian Cueva.

Mensaje de Pamela López que publicó en sus historias de Instagram.

Cabe recordar que, en medio del escándalo por infidelidad que protagonizó el futbolista, Pamela Franco fue señalada como la tercera en discordia. Tema que fu confirmado por la cantante al término de su relación con Christian Domínguez, algo que López jamás ha perdonado.

Pamela López hace aclaración a Pamela Franco

No es la primera vez que ambas mujeres se enfrentan indirectamente en redes sociales o en entrevistas. Hace apenas unos días, López también cuestionó duramente a Franco por referirse a ella como “digna”. La influencer respondió con ironía:

“¿Digna? No sé si esa palabra le quede a la otra persona. Si tiene un poquito de sangre en la cara, no podría criticar nada porque en el momento del dolor, en el momento más crítico de mi vida y la vida de mis hijos, la otra parte se mofó y comenzó a sacar temas aprovechándose de ese dolor”, dijo en entrevista para ‘América Hoy’.

Además, Pamela López lanzó una reflexión sobre las personas que usaron su tragedia como espectáculo mediático: “Reventaron, salieron e hicieron show que algún día les pasará factura, porque no crean que esto es gratis. En algún momento todo se paga en esta vida”, sentenció.

Pamela López responde a indirectas a Christian Cueva: “Yo he trabajado toda mi vida”. Amor y Fuego.

Pamela López responde irónicamente sobre situación deportiva de Cueva

En medio de todo este escándalo, Christian Cueva permanece en el centro de la tormenta. El futbolista recientemente firmó contrato con un equipo ecuatoriano y manifestó públicamente su deseo de reencontrarse con sus hijos por el Día del Padre. Sin embargo, Pamela López ha sido tajante al asegurar que su única prioridad es el bienestar de sus pequeños.

“Si el padre de mis hijos se va a la luna, Marte, a donde Dios lo lleve, no me importa siempre y cuando cumpla con sus hijos”, comentó días atrás durante una entrevista con América Espectáculos al ser consultada sobre el futuro futbolístico de Cueva.

La ahora empresaria también añadió que no solo se trata de temas económicos: “Lo único que me importa con papá no es solamente económicamente, pero bueno, como dijeron por ahí, las visitas no se obligan, pero ya queda en él”, indicó.