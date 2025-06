Pamela Franco sobre la partida de Christian Cueva a Ecuador: “La distancia no nos separará”

La cantante reafirmó que seguirá apostando por su música en Perú, mientras Christian Cueva inicia su aventura en Emelec, demostrando que el amor y la independencia pueden ir de la mano en el mundo del espectáculo (Instagram)

La carrera de Christian Cueva da un nuevo giro. Con 33 años y después de un tiempo de altibajos en el fútbol nacional, el popular ‘Aladino’ fue fichado por el Club Sport Emelec de Guayaquil. Esta nueva oportunidad internacional significa para él un respiro y una vitrina que puede reencaminar su talento.

Pero mientras Cueva emprende vuelo hacia nuevos retos, las especulaciones comenzaron a orbitar alrededor de su pareja, Pamela Franco. ¿Lo acompañará en esta etapa? ¿Pondrá su carrera artística en pausa por amor?

La respuesta de la cantante fue clara, serena y directa: no se mudará a Ecuador. Pamela ha decidido quedarse en Perú para seguir cultivando lo que considera una parte vital de su vida: su carrera musical.

“Continuaré con mi carrera artística acá, porque tengo un equipo grande. Yo también dependo de esto, además siempre he trabajado“, dijo a Expreso. Más que un anuncio, fue una declaración de principios. Porque para ella, amor no significa renuncia, sino confianza mutua y autonomía.

“La distancia no nos separará”: amor en tiempos de viajes

Pamela Franco se mantiene en Perú pese al fichaje de su pareja por Emelec. Apostando por su independencia y por el amor, dijo que seguirá trabajando sin renunciar a lo que ama. (Instagram)

La relación entre Pamela Franco y Christian Cueva ha estado bajo el foco mediático desde su confirmación en 2024. Las cámaras, los rumores y las polémicas han sido parte del paisaje que rodea a la pareja, pero ninguno de los dos parece dispuesto a vivir pendiente del juicio ajeno.

Ante la inminente separación geográfica, Franco no cayó en la melancolía. Al contrario, su respuesta fue madura y segura: “Cuando pueda iré a verlo, igual él. La distancia no nos separará”, dijo con la convicción de quien no teme al reloj ni al mapa.

Esa frase, sencilla y poderosa, refleja la apuesta de ambos por una relación sin dependencia emocional ni sacrificios que anulen al otro. En tiempos donde las redes dictan sentencias y la privacidad es un lujo, Pamela Franco se atreve a vivir su relación con naturalidad y sin necesidad de justificaciones públicas.

Además, dejó en claro que, más allá del vínculo afectivo, su camino personal también merece atención y respeto. “Soy una convencida de que lo que es para ti es para ti, no hay que hacer tanto drama”, añadió.

Una cantante entre focos, críticas y convicciones

Mientras algunos auguran quiebres, Pamela y Cueva apuestan por la conexión emocional. La cantante dice que irá a verlo cuando pueda, pero seguirá firme en su espacio y su carrera. (Instagram)

Pamela Franco no es ajena al ruido. Desde su ingreso al mundo del espectáculo, ha convivido con la crítica, los titulares maliciosos y la exposición constante. Sin embargo, lejos de retraerse, ha aprendido a coexistir con ese entorno sin dejar que la defina.

Esta vez no fue distinto. Las opiniones sobre su relación con Cueva, los comentarios de su expareja Pamela López —quien la criticó públicamente— y el constante juicio mediático, no parecen afectarle más de lo necesario.

“Que digan lo que quieran, no me interesa. La gente siempre va a hablar, muchos con su cuota de maldad”, afirmó sin resentimiento. Y es que Pamela ha optado por desactivar la polémica desde la indiferencia, un blindaje emocional que parece haber aprendido con el tiempo.

Con ello, reafirma su decisión de no vivir al compás de lo que otros decidan opinar. Para ella, su familia, su carrera y su relación están por encima de los titulares.

Emelec, un nuevo reto para Cueva y una prueba para el amor

Acostumbrada a las polémicas, Pamela Franco respondió con indiferencia a los juicios. Dijo que no le afectan y que seguirá firme, sin prestarle atención a la malicia ajena. (Andina)

El fichaje de Christian Cueva por Emelec no es solo una nueva camiseta en su carrera deportiva. También representa un reto para su relación con Pamela Franco, que hasta ahora se había desarrollado sin distancias prolongadas. Ahora, con países de por medio, las visitas, los horarios y los silencios tendrán un peso distinto.

Pero, lejos de encender alarmas, la pareja parece lista para asumir ese desafío. El amor, como ella sugiere, no se mide en kilómetros, sino en compromiso. Y tanto Cueva como Franco parecen haberlo comprendido.

Para él, es una nueva oportunidad para demostrar su talento y redimirse dentro del campo. Para ella, es un momento de consolidar su carrera sin depender de nadie más. Para ambos, es el inicio de una etapa que pondrá a prueba no solo la pasión, sino también la madurez del vínculo.

Mientras tanto, Pamela seguirá cantando en los escenarios peruanos, y Christian buscará goles en los estadios ecuatorianos. No hay finales en esta historia, solo nuevos capítulos por escribir.