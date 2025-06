Pamela López le advierte a Pamela Franco sobre su felicidad con Christian Cueva: “También fingía estar feliz conmigo”

Pamela López sobre Christian Cueva: “Él fingía estar feliz conmigo” y lo acusa de mentiroso. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

En la reciente edición de Magaly TV La Firme del 9 de junio, Pamela López, exesposa de Christian Cueva, rompió su silencio y ofreció nuevas declaraciones sobre la relación que mantuvo con el futbolista, en el marco de su cumpleaños número 38, celebrado en compañía de su saliente y amigos.

Aunque la ocasión era para celebrar, López no dudó en lanzar un mensaje claro a la cantante Pamela Franco, actual pareja de Cueva, advirtiendo sobre las mentiras que, según ella, caracterizan al futbolista.

López recordó que durante su relación con el futbolista este fingía ser feliz a su lado, pero, a pesar de sus palabras, le mentía estando con otras mujeres. Ante esto, no descartó en opinar que actualmente Franco y Cueva muestran ser muy felices viviendo su amor.

“No te podría decir, como te digo, él fingía que estaba conmigo, feliz conmigo y mira todo lo que me hacía. Yo no sé lo que pasa por su cabeza, no podría decir”, expresó sin dudar. Con estas palabras, dejó claro que, según su versión, las apariencias fueron lo que prevaleció en su relación, y que la verdadera felicidad de Cueva estaba lejos de la imagen que él proyectaba en su vida con ella.

Pamela López le dice ‘mitómano’ a Christian Cueva

Además, López no dudó en calificar a su exesposo de una manera contundente, refiriéndose a él como un “mitómano 100 %”. La trujillana destacó que la cantidad de mentiras de Cueva era incalculable y que las múltiples versiones de mujeres que han salido a contar historias sobre él no eran más que una prueba de la falta de honestidad del futbolista.

“Ha mentido tantas cosas, han salido tantas mujeres, a decir tantas cosas, ¿qué puede decir de una persona? ¿Tú realmente crees que una persona con tanta mentira puede cambiar? Es difícil, no, pero bueno, allá las personas que le creen”, agregó, dejando claro que no confiaba en que Cueva pudiera cambiar su comportamiento.

Pamela López molesta con Christian Cueva de ir a ver a su hijo sin su consentimiento

En otro momento de la entrevista, la empresaria fue consultada por la inesperada visita de Aladino, el menor de sus hijos, al hogar de Cueva, quien no ve a su hijo desde hace varios meses.

López señaló que lo adecuado hubiera sido preparar al niño para este encuentro con su padre, sin embargo, destacó la sorpresa que representó la visita para su hijo, quien no estaba al tanto de la situación.

Pamela López se defiende de críticas de Magaly Medina por comer menú

Hace poco, Pamela López compartió en su cuenta de Instagram un video en el que disfrutaba de un sencillo, pero delicioso menú en un restaurante de su preferencia, acompañado de su amigo y cocinero Omar.

“Y estoy en mi menú de trece soles con mi amigo el cocinero Omar. Déjame felicitarte porque tu menú de trece soles es el más rico que he probado en mi vida. Hoy disfruté de un rico cao cao y una deliciosa sopa de menestrón”, comentó Pamela, destacando la calidad del menú que, a pesar de su bajo costo, le pareció exquisito.

“Me puedo ir a un restaurante costoso como también puedo ir a comer un menú. Eso no te hace mejor persona. Yo creo que las personas que critican no saben que allá en Trujillo, en Huacho, en todos los lugares, alguna vez la gente ha comido menú y no por eso te hace menos. ¿Cuál es la crítica?”, expresó.

