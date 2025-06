Tula Rodríguez y su inesperada reacción al escuchar a su hija revelar en vivo su discapacidad: “¿Lo vamos a hablar aquí?"

Valentina, hija de Tula Rodríguez y Javier Carmona, habla de su discapacidad: “Nací sin una oreja” | Día D

Durante una entrevista para el programa Día D, Valentina Caroma sorprendió al revelar que nació sin una oreja, algo que hasta ahora había mantenido en privado y su madre Tula Rodríguez tampoco había comentado por respeto a su hija. La adolescente, sin reparos ni temores, expresó delante de su madre la discapacidad que tenía.

Todo empezó cuando el reportero le preguntó que carrera quería seguir o como quién quería ser, como su padre o su madre. Bastante sincera y con clara madurez respondió: “Me gusaría ser más como yo”, dijo la joven de 16 años.

Muy segura señaló que desea estudiar audiología o terapia del habla, carreras directamente vinculadas con la condición que la ha acompañado desde que nació: una discapacidad auditiva. “¿Eso es motivado por qué?”, le preguntó el periodista. “Por mí”, respondió si ninguna problema.

La confesión que sorprendió Tula

Después decir lo que quería estudiar, Valentina procedió a responder por qué, dando paso a su revelación. “Porque yo nací sin una oreja”, dijo abiertamente, mientras se señalaba la parte derecha de su rostro.

La confesión tomó por sorpresa a la propia Tula Rodríguez, quien, entre nervios y cariño, le respondió en tono de broma y desconcierto: “¿Lo vamos a hablar acá?”, mientras reían juntas dentro del auto donde se desarrollaba parte de la entrevista. La conductora no pudo ocultar su sorpresa, pero también dejó ver la ternura con la que trata el tema con su hija. “Ja, ja, ja, hijaaa”, fue otra de sus intervenciones cuando Valentina repitió que no tenía una oreja, en medio de una mezcla de orgullo y nervios.

Tula Rodríguez dejó que su pequeña se explayara, respetando su decisión. Valentina explicó que nació sin una oreja y, desde pequeña, ha convivido con una prótesis auditiva. “Yo tengo un audífono desde chiquita, me operaron a los seis y para mí siempre ha sido un tema demasiado relajado, porque a mí me encanta contarlo. Me encanta ver la reacción de la gente, porque se quedan todos asombrados”, comentó entre risas.

La joven de 16 años también explicó que de pequeña deseaba hacerse peinados recogidos, como moños, pero su mamá no se lo permitía, pues trataba de protegerla de las miradas y preguntas del entorno. “Quería hacerme moños, pero mi mami no me dejaba”, recordó entre risas. Aunque en ese entonces no lo comprendía del todo, hoy reconoce que fue parte del cariño y cuidado que siempre recibió en casa.

“Hasta ahora mi mamá sigue siendo más tabú con ese tema que yo”, señaló Valentina, dejando claro que su discapacidad es un tema que tiene bastante superado.

Mostró orgullosa su prótesis

La joven, fruto de la relación entre Tula Rodríguez y el fallecido empresario y exgerente de televisión Javier Carmona, también reveló que actualmente usa una prótesis auditiva y no duddó en mostrarla ante cámaras. Con total seguridad afirmó que su discapacidad no la detiene y, por el contrario, la ha motivado a marcar la diferencia a través de su futuro profesional.

Es así como Valentina confesó que ha decidido estudiar fonoaudiología, una carrera especializada en los trastornos de la comunicación humana, incluyendo problemas del habla, lenguaje, voz y audición. Su decisión nace de su propia experiencia personal y del deseo de ayudar a otras personas que atraviesan situaciones similares.

“No hay muchas personas fonoaudiólogas, por ejemplo, acá en el Perú. Y es una carrera que se necesita porque hay mucha gente que tiene discapacidad auditiva y no se hacen ver porque no saben”, señaló con madurez y convicción.

La historia de Valentina ha conmovido a muchos, no solo por la valentía de hablar sobre una condición que a veces se esconde por miedo o vergüenza, sino también por la naturalidad y amor con la que su madre la acompañó en cada momento. Tula Rodríguez, aunque inicialmente sorprendida por la confesión en cámara, no dudó en mostrar su orgullo y apoyo incondicional.

Si bien es cierto, la adolescente ya lo había contado a sus seguidores de redes sociales, es la primera vez que decide hablando tan abiertamente en televisión nacional.

