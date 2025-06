Valentina, hija de Tula Rodríguez, revela la carrera que quiere estudiar a raíz de su discapacidad auditiva: “Se necesita en Perú”

La carrera que decidió estudiar la hija de Tula Rodríguez. Día D

A sus 16 años, Valentina Carmona Rodríguez, hija de la conductora Tula Rodríguez y el fallecido empresario televisivo Javier Carmona, ha tomado una decisión que define no solo su futuro profesional, sino también su deseo de generar un impacto positivo en la sociedad. En una entrevista íntima y emotiva con el programa Día D, la joven reveló que desea estudiar audiología o terapia del habla, carreras directamente vinculadas con la condición que la ha acompañado desde que nació: una discapacidad auditiva.

“Ahora la carrera que yo quiero seguir es audiología o algo que tenga que ver con la audición, la terapia del habla, todo ese tipo de cosas”, expresó con naturalidad y una madurez que sorprendió a muchos. A diferencia de lo que podría imaginarse, Valentina no se mostró tímida ni reservada al hablar de su experiencia. Por el contrario, compartió su historia con orgullo y una admirable autenticidad, haciendo que su madre se sienta muy orgullosa de ella.

“¿Eso es motivado por qué?”, le preguntó el periodista. Y su respuesta fue directa: “Por mí”.

“Nací sin una oreja”

La joven explicó que nació sin una oreja y, desde pequeña, ha convivido con una prótesis auditiva. “Yo tengo un audífono desde chiquita, me operaron a los seis y para mí siempre ha sido un tema demasiado relajado, porque a mí me encanta contarlo. Me encanta ver la reacción de la gente, porque se quedan todos asombrados”, comentó entre risas.

Lejos de esconder su condición, Valentina la ha transformado en una fuente de fortaleza. Relató con soltura cómo enfrentó ciertas situaciones en su infancia, como cuando quería hacerse moños, pero le sugerían no hacerlo para no mostrar la falta de oreja. “Yo quería el moño porque a mí me daba igual lo que la gente piense”, contó con convicción. “Hasta ahora mi mamá sigue siendo más tabú con ese tema que yo”, añadió con una sonrisa cómplice.

Hija de Tula Rodríguez quiere hace la diferencia

Valentina también reflexionó sobre la falta de profesionales en el área que desea estudiar. “No hay muchas personas fonoaudiólogas, por ejemplo, acá en el Perú. Y es una carrera que se necesita porque hay mucha gente que tiene discapacidad auditiva y no se hacen ver porque no saben”, señaló. Con esta decisión, busca no solo formarse en una especialidad poco explorada en el país, sino también ser un apoyo real para quienes enfrentan dificultades similares.

A lo largo de la entrevista, se evidenció el carácter determinado y resiliente de Valentina. Lejos de victimizarse, su discurso estuvo centrado en la aceptación, la proactividad y el deseo de ayudar a otros. Su historia ha sido recibida con admiración por parte del público, que destaca su valentía y claridad a tan corta edad.

Incluso, los usuarios de las redes sociales no han dudado en pronunciarse y resaltar la fortaleza de la joven y sus claros deseos de hacer un cambio.

Feliz con su prótesis

En un momento especialmente emotivo, la joven compartió que utiliza una prótesis auditiva y que, pese a las dificultades iniciales, siempre ha tratado de vivir con normalidad y disfrutar de los pequeños detalles, como usar aretes o peinarse como quiere. “Me ha quedado muy bien”, comentó sobre la prótesis, mostrándolo y sin perder el buen humor.

Valentina Carmona no solo es hija de figuras públicas; está construyendo su propia identidad, dejando claro que no quiere seguirle los pasos a sus padres, pese a estar orgullosos de ellos. “La verdad es que yo quiero ser más como yo”, dijo al reportero, demostrando su seguridad y autenticidad.

