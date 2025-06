“Nací sin una oreja”: Valentina, hija de Tula Rodríguez y Javier Carmona, relata cómo superó su discapacidad

Valentina, hija de Tula Rodríguez y Javier Carmona, habla de su discapacidad: “Nací sin una oreja” | Día D

Por primera vez, Valentina Carmona Rodríguez, hija de la conductora peruana Tula Rodríguez y el recordado empresario Javier Carmona, compartió abiertamente su historia de vida al referirse a la discapacidad con la que nació. Durante una entrevista en el programa “Día D”, y acompañada de su madre, Valentina decidió romper el silencio y contar su experiencia, mostrando su fortaleza y visión positiva frente a una situación que muchas personas prefieren ocultar.

La adolescente, de 16 años, relató que nació sin una oreja y que, lejos de sentirse avergonzada, siempre procuró asumirlo con naturalidad y mucha tranquilidad.

“Yo nací sin una oreja. Yo tengo un audífono, me operaron a los 6. Para mí siempre ha sido un tema demasiado relajado porque me encanta contarlo. Me encanta ver la reacción de la gente porque se quedan asombrados”, comentó.

Su testimonio no solo sorprendió a la audiencia, sino que también lanzó un mensaje inspirador sobre la importancia de aceptarse tal como uno es. Durante la entrevista, la joven reveló que su interés profesional se enfoca en la audiología y la terapia del habla, disciplinas todavía poco exploradas en el Perú.

“La carrera que yo quiero seguir es audiología o algo que tenga ver con la audición, la terapia del habla, todo ese tema. No hay muchos fonoaudiólogos en el Perú y es una carrera que se necesita porque hay mucha gente con discapacidad auditiva y no se hacen ver porque no saben”, explicó. Valentina expresó su deseo de aportar al país desde su propia experiencia, con la vocación de ayudar a quienes enfrentan retos similares.

Al relatar detalles de su infancia, la hija de Tula Rodríguez mostró sinceridad al recordar episodios de aceptación y autoconfianza. Contó que, cuando era niña y no tenía oreja, anhelaba usar los populares moños en el cabello, a pesar de las advertencias sobre cómo luciría.

“Yo de chiquita, cuando no tenía la oreja, estaba de moda los moños, decía ‘yo quiero’. Me decían, no se te va a ver lo que tenía por oreja, mejor el pelo suelto. Yo quería el moño porque me daba igual lo que la gente piense y hasta ahora mi mamá sigue siendo más tabú por ese tema que yo”, reveló. Estas palabras evidencian la seguridad con la que Valentina ha enfrentado las miradas y los prejuicios de la sociedad.

La joven destacó también el rol de la prótesis auditiva y las cirugías en su vida. “Me pusieron una prótesis”, aseguró. Estas intervenciones médicas facilitaron su integración y fortalecieron su autoestima, aunque reconoció que el aspecto emocional fue tanto o más importante que el físico para desarrollarse con plenitud.

Hasta ahora, tanto Valentina como su madre habían evitado abordar públicamente el tema, aunque en redes sociales ya circulaban rumores y comentarios desde hacía tiempo. La entrevista representa la primera vez que se comparten detalles precisos sobre la condición de Valentina y las vivencias familiares alrededor de su discapacidad.

La decisión de Valentina de hablar abiertamente sobre su experiencia marca un momento significativo en la televisión peruana, ya que contribuye a visibilizar una realidad poco representada y promueve la inclusión.

Valentina reveló su última conversación con su padre

Valentina Carmona Rodríguez, hija de Tula Rodríguez y Javier Carmona, recordó públicamente la última conversación que tuvo con su padre antes de que sufriera un accidente cerebrovascular en agosto de 2018. Ella, que tenía alrededor de 9 años en ese momento, compartió que Javier Carmona habló abiertamente con su familia acerca de la muerte y la posibilidad de que le ocurriera un accidente.

“¿Qué pasa si me pasa algo? ¿Qué pasa si me muero o si me pasa un accidente?”, recordó que le preguntó su padre, adelantando incluso instrucciones precisas a Tula Rodríguez sobre qué hacer si enfrentaban una situación grave.

Según relató la adolescente, su madre tomó la conversación con humor porque consideraba que la salud de Javier estaba bien. Valentina, desde su perspectiva de niña, solo pensó en quedarse con el iPad de su papá si algo llegaba a pasar, sin dimensionar lo que vendría. La mañana siguiente continuó de manera habitual: su padre la despertó para ir al colegio y ese fue el último intercambio cotidiano entre ambos.

Pocas horas después, Javier Carmona sufrió el accidente cerebrovascular que lo mantendría postrado hasta su fallecimiento en 2020.