Pericia confirma que madre de ‘El Monstruo’ manipuló explosivos y prófugo se delata en audios: “Yo me he parado a punta de droga”

Una reciente pericia forense ha confirmado que Martina Hernández De la Cruz, madre de Erick Moreno Hernández, alias ‘El Monstruo’, dio positivo a nitrato en ambas manos, lo que indica que manipuló explosivos y tendría una participación directa en las actividades delictivas de la organización criminal ‘Los Injertos del Cono Norte’, liderada por su hijo.

La prueba, realizada por la Policía Nacional (PNP), arrojó positivo a nitratos y negativo a nitritos. Según un informe difundido este martes por Latina Noticias, el examen será incluido en el pedido de prisión preventiva contra la imputada, quien actualmente se encuentra detenida con una orden de detención preliminar de 15 días, la cual está próxima a vencer.

Las autoridades evaluarán estas evidencias para decidir si continúa el proceso bajo esta medida cautelar. Hernández De la Cruz fue capturada a principios de junio en su vivienda en Ica, donde se incautaron 15 cartuchos de dinamita, documentos y un pasaporte. Según el general Marco Conde, jefe de la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri), ella habría desempeñado un papel clave en la estructura de la organización al recibir el dinero de los secuestros y manejar el flujo económico de la red criminal.

No obstante, la acusada rechazó esa versión y acusó a los policías de manipular pruebas y se definió como trabajadora independiente. “Soy diseñadora artesana. He colaborado con el Ministerio de Cultura, Dircetur (Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo) y he sido convocada por las municipalidades de Ica y Salas Guadalupe. No tengo antecedentes en mi país ni fuera de él”, afirmó.

La televisora también divulgó unos videos con audio en los que el propio prófugo se incrimina y revela detalles de sus operaciones de narcotráfico. En una conversación con una interlocutora, se le escucha explicar con claridad el esquema de envío de droga a Brasil.

“Es que no vas a vender. Es tráfico, mami. Mandar para Brasil, yo mando para Brasil. Inviertes en un kilo, está 1200 soles. Llega a Brasil... 1200 soles, los viáticos, transporte, son como 200 dólares, son como 800 soles, 2000 soles para enviar por carga. Una vez que llega a Brasil, el kilo está 3000 o 3500 dólares. Estás ganando tus 8 mil o 9 mil más. (...) Yo me he parado a punta de droga”, señala.

En otro video, ‘El Monstruo’ expresa desconfianza a su madre, quien aparentemente no pudo conseguirle un departamento y tiene un domicilio registrado en la Guyana Francesa, según el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec). “Mi mamá quiere que yo le mande adelantado, y no lo voy a hacer para que no pase como la vez pasada, que le mandé como tres mil y, a la hora de la hora, no pasó nada. Ella me mandó videos del departamento y ahora me dice que ya está lleno, que ya conversó con la señora”, agrega.

El operativo contra Moreno Hernández, por quien el Gobierno ofrece medio millón de soles, incluyó varias detenciones. Liseth Albina Ruiz Cruz, pareja sentimental y madre de su hija, fue arrestada en Santa Cruz (Bolivia). Se le encontró celulares, municiones y documentos relacionados con movimientos financieros. Paralelamente, cayó en su casa de Comas el suboficial Israel Araujo Alva, alias ‘Georgi’, a quien se le atribuye haber filtrado información y suministrado armas a la organización.

El general Óscar Arriola, jefe del Estado Mayor de la PNP, afirmó que, pese a que ‘El Monstruo’ está en Brasil con aparente respaldo del Primer Comando Capital, pronto se enfrentarán. “Estamos un paso adelante. (...) Aquí nos veremos las caras. Veremos quién llega primero y quién pisa primero. Así son las cosas”, señaló.

Agregó que la exposición pública de la madre y pareja de uno de los criminales más buscados del país ha dañado su reputación incluso dentro del mundo criminal.