Este es el próximo feriado de junio en Perú: qué día cae, qué se celebra y quienes descansarán

El calendario de festividades y asueto en Perú trae momentos de reflexión y disfrute para la comunidad, con un feriado próximo de especial significado. (Andina)

Con la llegada del presente mes y tras la celebración del 7 de junio por el Día de la Bandera, numerosos peruanos ya comenzaron a consultar el calendario para identificar si podrán aprovechar algún otro día libre en las próximas semanas. Confirmado está que el próximo feriado nacional en el país se celebrará el Día de San Pedro y San Pablo.

Ese feriado más próximo en el calendario peruano será el domingo 29 de junio, fecha que conmemora a San Pedro y San Pablo, dos figuras emblemáticas del cristianismo. Este día está contemplado como feriado oficial a nivel nacional según el cronograma del Gobierno.

Sin embargo, al coincidir con un día que no es laborable para la mayoría, muchos trabajadores no percibirán una variación en su rutina semanal. No obstante, ciertos sectores que suelen operar en domingos podrían beneficiarse de un pago extra.

Calendario nacional de días libres: feriados, días no laborables y fines de semana largos. - Crédito Andina

¿Qué se celebra en esta ocasión?

El Día de San Pedro y San Pablo es una festividad profundamente arraigada en la tradición religiosa y cultural del país. San Pedro es considerado el primer Papa y patrón de los pescadores, mientras que San Pablo fue un ferviente difusor de la fe cristiana. En varias regiones del Perú, especialmente en la costa y en zonas rurales de la sierra y la selva, esta fecha está marcada por ceremonias religiosas, procesiones y eventos populares.

Uno de los aspectos más representativos son las procesiones marítimas en honor a San Pedro en puertos como Callao, Chimbote y Pisco, donde las embarcaciones son adornadas y navegan en homenaje al santo. En localidades de la sierra como Congalla (Huancavelica) o Chilcayoc (Ayacucho), se realizan misas solemnes, danzas típicas y otras manifestaciones culturales. En la selva, comunidades como Chazuta (San Martín) combinan actividades religiosas con festivales gastronómicos y desfiles.

Además, el 29 de junio también se celebra el Día del Pescador, un reconocimiento a la labor de quienes se dedican a esta actividad esencial para la economía y la alimentación del país.

Día del Pescador se celebra de distintas maneras en Perú.

¿Quiénes podrán descansar este día?

Al tratarse de un domingo, la mayor parte de los trabajadores peruanos, tanto del sector público como privado, ya tendrán ese día como jornada de descanso habitual. Por ello, para estos empleados no habrá un impacto significativo en su rutina laboral.

Sin embargo, los trabajadores de rubros que operan también los domingos, como el personal de salud, seguridad, turismo, medios de comunicación, restaurantes, transporte y comercio, sí podrían verse beneficiados. Aquellos que presten servicios el 29 de junio tendrán derecho a un pago especial.

¿Cómo se remunera el trabajo en feriado?

De acuerdo con la legislación peruana, los feriados nacionales son considerados días de descanso remunerado. Los trabajadores que laboren en estas fechas sin descanso compensatorio deberán recibir una triple remuneración:

El pago habitual por el feriado.

La remuneración por el trabajo realizado ese día.

Un monto adicional equivalente al salario diario.

Dos personas aprovechan un feriado largo para dejar Lima y visitar el interior del país. (Andina)

Este beneficio aplica incluso si el feriado coincide con un domingo, como sucede este año. Si un trabajador considera que este pago no se está aplicando correctamente, puede presentar una queja ante la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil).

¿Los feriados se compensan?

No. Los feriados nacionales no son compensables, es decir, no se recuperan en otras fechas ni generan obligaciones de trabajo adicional. Están regulados por el Decreto Legislativo N.º 713, que garantiza el descanso remunerado sin necesidad de reposición de horas.

Esto los diferencia de los denominados días no laborables, que son decretados por el Ejecutivo con fines turísticos y cuya compensación debe ser acordada entre el empleador y los trabajadores.

Una región peruana tendrá este lunes 28 de abril un día no laborable para disfrutar del tiempo libre con su familia o en pareja. (Crédito: Andina)

Impacto económico y social del feriado

A pesar de coincidir este año con un domingo, el feriado de San Pedro y San Pablo sigue representando una oportunidad de dinamización económica en las localidades donde se realizan celebraciones masivas. Según estimaciones del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, esta festividad suele atraer a miles de turistas nacionales e internacionales, generando importantes ingresos en los sectores de turismo, gastronomía y comercio.

Negocios locales, en especial en zonas costeras y turísticas, reportan un incremento en sus ventas durante los días previos y el propio 29 de junio. Este efecto se suma al valor cultural de la celebración, que refuerza la identidad y tradiciones de las comunidades peruanas.