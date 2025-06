“Enfrentamiento” en el Ministerio Público debilita la credibilidad y daña la confianza ciudadana, señala premier Eduardo Arana

Fuente: Canal N

El jefe del Gabinete Ministerial, Eduardo Arana, se pronunció este miércoles sobre la controversia generada tras la decisión de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), máximo órgano de la Judicatura, de reponer a Patricia Benavides en el cargo de fiscal de la Nación.

Durante una conferencia de prensa tras la sesión del Consejo de Ministros, el premier advirtió que este “enfrentamiento” institucional afecta seriamente la percepción ciudadana sobre el sistema judicial. Las declaraciones llegaron después de que la Junta de Fiscales Supremos ratificara que la elección de Delia Espinoza como titular del Ministerio Público, por un periodo de tres años, se mantiene vigente.

“La posición del Ejecutivo es y será única: la defensa de la democracia, de la institucionalidad y del respeto a la Constitución. En el Ejecutivo no vamos a tomar partido por uno y por otro, no vamos a atizar este enfrentamiento. Esto no es correcto. Las instituciones no estamos aquí para enfrentarnos, ni mucho menos para generar enfrentamiento entre las instituciones y sus titulares”, señaló.

Como alternativa, el premier propuso encauzar la situación a través de los mecanismos legales existentes. Recordó que el Consejo para la Reforma del Sistema de Justicia, órgano conformado por los titulares del Poder Judicial, el Ministerio Público, la JNJ, la Contraloría, la Defensoría del Pueblo y el Ministerio de Justicia —este último con función de secretaría técnica—, podría servir como espacio de diálogo.

Patricia Benavides narra cómo fue su accidentado ingreso al Ministerio Público. Willax

“Considero pertinente ofrecer que en este marco, que participa los titulares del Poder Judicial, Ministerio Público, JNJ, Contraloría, Defensoría, incluso el ministro de Justicia como secretario técnico, sería un buen espacio para poder conversar”, expresó.

Arana reconoció que el sistema de justicia enfrenta serias deficiencias, pero aclaró que el Gobierno no utilizará la coyuntura para agudizar la crisis. “No podemos desconocer que existe un problema en el sistema de justicia, pero no nos vamos a aprovechar para atizar este enfrentamiento”, declaró.

“La ciudadanía ve impertérrita cómo pasan los días y no hay solución, que ya debió haber existido. Esto afecta la credibilidad de las instituciones, la democracia y al ciudadano de a pie, como cualquiera de nosotros, que cada día cree menos en el sistema de justicia”, añadió.

Finalmente, al ser consultado sobre la decisión de la Junta de Fiscales Supremos respecto a la permanencia de Espinoza en el cargo, optó por no comentar. “No nos vamos a pronunciar sobre las decisiones que las instituciones adopten”, concluyó.

Patricia Benavides en la sede del Ministerio Público hoy lunes 16 de junio. Foto: captura

Benavides intentó el lunes pasado ingresar al despacho de la Fiscalía de la Nación para retomar el cargo, pero fue impedida por funcionarios y por Espinoza, quien denunció que se estaba “llevando a cabo un golpe a la democracia” y dijo que este hecho “parecería el primer paso de un golpe al estado democrático del país”, al tiempo de denunciar que el Ministerio del Interior le podía retirar el resguardo que le corresponde por el cargo.

A raíz de este caso, el abogado Jorge del Castillo, defensor legal de Benavides, informó que Espinoza había interpuesto una denuncia penal contra su patrocinada y las personas que la acompañaron a la sede del Ministerio Público por usurpación de funciones, acción que él rechazó.