Miembro de la JNJ en contra de restitución de Patricia Benavides: “Caso ya estaba judicializado”

Miembro de la JNJ cuestionó decisión adoptada por demás integrantes. |

Francisco Távara, integrante de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), rompió su silencio y expresó públicamente su desacuerdo con la decisión de devolver el cargo a la exfiscal de la Nación Patricia Benavides. La posición del juez se centra en que el caso se encontraba judicializado en el momento en que sus colegas optaron por anular la sanción de destitución, por lo que, bajo su criterio, no debían ni siquiera admitir a debate la nulidad solicitada.

En entrevista con RPP, detalló que, de haber asistido y votado en la sesión sobre la destitución de Patricia Benavides, su elección habría sido rechazar la nulidad y manifestó que no resulta apropiado que un órgano administrativo como la JNJ revise o reabra expedientes sobre los cuales pesa una controversia judicial en trámite.

“Yo hablé y le dije:’Presidente (refiriéndose a Gino Ríos Patio), estoy preocupado por este tema, no sabemos de qué se trata, yo no sé de qué se trata, no tengo ni copia del escrito o una resolución que conceda el uso de la palabra’. Intercambiamos palabra y me dijo que él tampoco conocía el escrito... luego le dije que me iba a excusar por escrito. […] Yo le indico que, por lo que había investigado, tenía el carácter de cosa decidida y argumenté que eso no se podía ver”, expresó.

El magistrado puntualizó que la responsabilidad por la decisión y sus eventuales consecuencias recae en el resto de los miembros del pleno de la JNJ, sobre todo en el presidente y la vicepresidenta, quienes impulsaron la votación. Asimismo, criticó la velocidad con la que se llegó a una resolución definitiva y señaló que una cuestión tan sensible, por su impacto en la institucionalidad del Ministerio Público, merecía un análisis más sosegado.

“Pienso que mis colegas, más que todo el presidente y la vicepresidenta, debieron meditar más sobre la trascendencia y madurar más sobre esta decisión, compartir más con los colegas, yo no conozco si lo han discutido. El día 6 fue vista la causa, sé que el 9 se reunieron a discutirlo, ese día supuestamente tomaron la decisión, no sé qué tiempo les habrá llevado y el 13 sale la resolución. Me parece demasiado apresurado un tema de tanta trascendencia”, expresó.

Con su declaración se confirma la inexistencia de unanimidad en el caso de Patricia Benavides, por lo que su reposición es nuevamente cuestionada. A ello se suma que, de acuerdo a un reciente pronunciamiento de la Junta de Fiscales Supremos, la hipótesis de que la JNJ tiene la potestad de destituir y restituir es falsa. “Como parte de su fortalecimiento y unidad entre los miembros del máximo órgano de gobierno del Ministerio Público y como ejemplo de cohesión institucional, reafirman que es la Junta de Fiscales Supremos —y no otro órgano del Estado—la que tiene la atribución exclusiva de elegir al Fiscal de la Nación”, escribieron en una publicación en la cuenta de la Fiscalía.

Patricia Benavides se quitó la medalla de fiscal

Denuncia reglaje

Posteriormente, en entrevista con Canal N, Francisco Távara reveló un hecho alarmante. Denunció ser víctima de reglaje por los mismos miembros de la JNJ. “En un mes me cambiaron cuatro conductores y ahora me entero que el que tengo actualmente lo puso la vicepresidenta para que informe todos los días a dónde voy, con quién me reúno. Es serio, eso es reglaje”, indicó.