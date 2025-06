Miembro de la JNJ que no votó a favor de restituir a Patricia Benavides denuncia reglaje en su contra: “Hay mucha hostilidad”

Francisco Távara consideró que existe hostilidad en su contra y advirtió que caso de Benavides no debió debatirse al estar judicializado. | Canal N

Francisco Távara, magistrado de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), denunció públicamente haber sido objeto de “reglaje” por parte del entorno más cercano de la alta dirección del organismo. En entrevista con Canal N, señaló directamente a la vicepresidenta María Teresa Cabrera Vega, a quien acusó de ordenar un seguimiento sistemático a sus movimientos y actividades oficiales.

De acuerdo con el testimonio, vive una permanente hostilidad interna. “En un mes me cambiaron cuatro conductores. Ahora me entero que el conductor que tengo actualmente lo puso la vicepresidenta para que informe todos los días dónde voy, con quién me reúno”, expresó el magistrado y relató que se ha pedido información sobre él a sus espaldas.

El magistrado relató un episodio reciente ocurrido el 13 de febrero, cuando el presidente de la JNJ solicitó información a la Fiscalía sin conocimiento de Távara. El hecho se originó cuando ingresó un caso que recaía en su despacho, pero al ver al denunciante advirtió un conflicto de interés al tratarse de “un hombre que me viene persiguiendo hace 20 años”. “Les cuento y vi que se miraron entre ellos y al poco tiempo pidieron esto”, añadió e indicó que si bien, hasta el momento, no ha recibido amenazas de muerte, sí tiene la certeza de que existen maniobras en curso orientadas a deteriorar su imagen pública y su credibilidad profesional. Todo ello con el fin de sacarlo del cargo.

“Fundamentalmente, el presidente y la vicepresidenta están buscando mi salida. Hay un par que son incondicionales del presidente y otros dos que son personas que a veces se esfuerzan en mantener su independencia. Creo que me ven como un estorbo para obtener cosas por unanimidad, pero yo explico por qué no. […] Yo no conozco a Patricia Benavides, trato de ser imparcial en todos mis actos”, mencionó.

En otro momento, se refirió a la cuestionada resolución que ordena reponer a Patricia Benavides en el cargo e indicó que, según ley, requirió unanimidad de los siete miembros, pero no la tuvo, por lo que calificó la interpretación que considera “hábiles” solo a los presentes como “forzada y discutible”. En diálogo con RPP, Távara señaló que, de haber participado en la votación, habría rechazado la nulidad, ya que la JNJ no debe intervenir en expedientes sujetos a un proceso judicial. Tras investigar, concluyó que el asunto ya estaba resuelto y no debía reabrirse, postura que fundamentó por escrito ante sus colegas.

“Yo hablé y le dije:’Presidente (refiriéndose a Gino Ríos Patio), estoy preocupado por este tema, no sabemos de qué se trata, yo no sé de qué se trata, no tengo ni copia del escrito o una resolución que conceda el uso de la palabra’. Intercambiamos palabra y me dijo que él tampoco conocía el escrito... luego le dije que me iba a excusar por escrito. […] Yo le indico que, por lo que había investigado, tenía el carácter de cosa decidida y argumenté que eso no se podía ver”, expresó.

Puntualizó que la responsabilidad por la decisión y sus eventuales consecuencias recae en el resto de los miembros del pleno de la JNJ, sobre todo en el presidente y la vicepresidenta, quienes impulsaron la votación. “Pienso que mis colegas, más que todo el presidente y la vicepresidenta, debieron meditar más sobre la trascendencia y madurar más sobre esta decisión, compartir más con los colegas, yo no conozco si lo han discutido. El día 6 fue vista la causa, sé que el 9 se reunieron a discutirlo, ese día supuestamente tomaron la decisión, no sé qué tiempo les habrá llevado y el 13 sale la resolución. Me parece demasiado apresurado un tema de tanta trascendencia”, concluyó.