Onelia Molina envía contundente mensaje tras filtración de presunta foto de Mario Irivarren y Vania Bludau

Onelia Molina comparte poderoso mensaje | Instagram/@oneliamolina_

La vida privada de los participantes de ‘Esto es Guerra’ volvió a colocarse en el centro del debate, luego de que se difundiera una presunta fotografía en la que Mario Irivarren aparece abrazando a Vania Bludau durante la boda de Alejandra Baigorria. La imagen generó revuelo, no solo por el vínculo pasado entre ambos, sino también por la reacción de Onelia Molina, expareja del deportista.

La noche del jueves, Ric La Torre publicó la captura en la que se aprecia a Mario Irivarren con los brazos en torno a una mujer vestida de verde. Detalles como el color del vestido y otras imágenes previas corroboran que se trataría de Vania Bludau. De con el programa ‘La noche habla’, el acercamiento sucedió durante los primeros momentos de la celebración y habría llamado la atención de quienes se encontraban presentes.

La controversia creció entre los usuarios, quienes no solo analizaron la fotografía, sino que también intentaron reconstruir lo ocurrido aquella noche y su posible impacto en la vida personal de los involucrados. Cabe precisar que Mario Irivarren acudió a la boda de Alejandra Baigorria acompañado de Onelia Molina, quien mantenía una relación sentimental con él. Sin embargo, en la imagen viral no hay señales de su presencia.

Presunto encuentro entre Mario Irivarren y Vania Bludau en la boda de Alejandra Baigorria. (Panamericana)

¿Qué respondió Onelia Molina?

Frente a la ola de rumores, Onelia Molina eligió manifestarse a través de sus redes sociales pero sin involucrarse directamente en la polémica. Poco después de la filtración, compartió un video de una sesión de fotos en el que proyecta una imagen segura y radiante.

El post fue acompañado por una frase breve, pero que fue interpretada por sus seguidores como una postura clara ante la situación: “Vibra alto, haz el bien y deja que el universo se encargue del resto”.

El mensaje de la competidora de ‘Esto es Guerra’, replicado también en sus historias, fue recibido con múltiples mensajes de apoyo y aplausos por parte de su comunidad virtual.

El contundente mensaje de Onelia Molina en redes.

El gesto de Molina buscó poner paños fríos a la polémica y evidenció su decisión de avanzar enfocada en su bienestar, dejando en claro que el capítulo con Mario Irivarren quedó atrás. Desde la ruptura posterior a la boda, la mdeolo ha mantenido una posición más reservada, priorizando su imagen de empoderamiento y autocuidado, a pesar de que el drama parece persistir en los alrededores del reality.

Hasta el momento, ni Mario Irivarren ni Vania Bludau han ofrecido declaraciones públicas sobre la fotografía filtrada, mientras la atención mediática se mantiene sobre el trío.

Mario Irivarren y Vania Bludau se conocieron en 2015, cuando ambos formaban parte del popular programa 'Combate'.

Vania Bludau descarta regresar con Mario Irivarren

La modelo fue contundente respecto a las recientes especulaciones sobre su vida sentimental y una posible reconciliación con Mario Irivarren. A poco de su regreso a ‘Esto es Guerra’, Vania dejó claro en declaraciones a la prensa que no existe ninguna opción de retomar un vínculo amoroso con su expareja.

“Si tú tienes un problema de esa magnitud con una expareja, ¿te volverías a comunicar? Es ilógico,obviamente (está vetado de mi vida)”, señaló, dejando atrás cualquier posibilidad de retomar un vínculo tras una relación marcada por denuncias violencia.

Bludau aclaró que nunca conversó con Irivarren durante la boda y que su presencia en el evento respondió únicamente a su profundo lazo de amistad con Alejandra Baigorria, una de sus mejores amigas.

Vania Bludau le cierra las puertas a Mario Irivarren | ATV

“Yo solo iba a ir a la iglesia porque no quería juntarme con él, pero es mi mejor amiga y era ilógico que yo falte. Por eso asistí, he estado de lo mejor. A mí no me han grabado hablando de él, nunca”, explicó al programa ‘Magaly TV La Firme’, desmontando especulaciones sobre un posible acercamiento.