Onelia Molina revela su indignación por ingreso de Vania Bludau y Alejandra Baigorria a ‘EEG’: “Fue incómodo e injusto”

La reciente incorporación de Vania Bludau y Alejandra Baigorria al popular reality peruano ‘Esto es Guerra’ ha despertado una ola de comentarios y reacciones en los últimos días.

En medio de la expectativa por la nueva temporada, Onelia Molina, figura central del programa y expareja de Mario Irivarren, compartió abiertamente su incomodidad por la llegada de ambas participantes, cuyas acciones pasadas, según señaló Molina, influyeron directamente en el final de su relación sentimental.

“Estoy pagando los platos rotos”: el descargo de Onelia Molina

A través de su podcast ‘Doble Sentido’, que conduce junto a Roxana Molina y Patricio Parodi, Onelia Molina expuso de manera franca los sentimientos que le produce la presencia de Vania Bludau y Alejandra Baigorria en el set del reality.

Durante la mañana del viernes 13 de junio, la modelo y conductora confesó que la situación resulta especialmente incómoda porque, según explicó, no buscó ni provocó el cruce con aquellas personas que, en el pasado, habrían transgredido los límites del respeto en su vida personal.

“Definitivamente, creo que ha sido una situación incómoda, que lamentablemente yo no busqué, no generé. Siento que estoy pagando los platos rotos por situaciones y acciones de personas que me faltaron el respeto en su momento”, declaró Onelia en su programa de YouTube.

La conductora recalcó que la producción apostó por reunir a tres personajes con una historia cargada de conflictos personales, algo que juzga como injusto desde su perspectiva.

La postura de Onelia Molina: “Yo no lo hubiera hecho”

Más allá de recalcar su malestar, Onelia Molina reflexionó sobre la actitud que habría tomado de encontrarse en la posición de Bludau o Baigorria. Con convicción, señaló que jamás habría aceptado participar en un show sabiendo que su presencia podría alterar el ambiente laboral y emocional de una compañera.

“En lugar de otras personas, jamás lo haría. Yo no hubiera aceptado entrar y hacer ese tipo de show. Creo que hay un tipo de respeto, consideración y empatía… por mis valores, no actuaría de esa manera”, enfatizó.

Sus palabras buscan destacar la importancia del respeto entre colegas y la empatía frente a situaciones personales complejas, valores que, a su criterio, no se han priorizado en esta nueva etapa de ‘Esto es Guerra’.

Vania Bludau: “Cero mala onda, no tengo rencores”

Mientras Onelia transmitía su indignación, la reacción de Vania Bludau fue muy diferente. La modelo, quien protagonizó anteriormente una relación mediática con Mario Irivarren, minimizó cualquier posibilidad de conflicto y adoptó una postura relajada en sus primeras declaraciones tras el retorno al reality.

En entrevista para el programa ‘Más Espectáculos’, Bludau optó por el humor y la calma al hablar sobre su reencuentro con antiguos compañeros y exparejas.

“No es que le tenga tirria ni nada. De verdad, solamente me estaba viendo en todos los monitores y decía: qué linda. Hay que tirarse flores, ahora más que estoy soltera. Nadie me dice nada lindo, me lo digo yo”, sostuvo entre risas.

Acerca de la dinámica interna entre los participantes, Vania resaltó que mantiene buenas relaciones y no pretende revivir disputas pasadas.

“Cero mala onda con nadie, conozco a los antiguos, pero nada, súper feliz, la mejor onda del mundo a todos. No tengo cólera ni rencor a nadie y no creo que alguien tenga ese sentimiento hacia mí”, explicó.

Durante la charla, la modelo también reconoció que, en su primer día de regreso, no reparó en las reacciones de Molina e Irivarren: “No me he fijado en nadie, estaba viendo cómo salía en cámaras, nada más”.

