Onelia Molina resta importancia a la llegada de Vania Bludau a ‘Esto es Guerra’: “Yo vengo a trabajar”

Onelia Molina habla sobre Vania Bludau en 'Esto es Guerra' | América TV

La reciente llegada de Vania Bludau y Alejandra Baigorria a la nueva temporada de ‘Esto es Guerra’ no pasó desapercibida, generando una oleada de comentarios entre los participantes y televidentes, especialmente por la reacción de Onelia Molina, expareja de Mario Irivarren. En declaraciones al programa ‘América Espectáculos’, la deportista dio su opinión al respecto.

Consultada si sentía incomodidad tras el ingreso de Vania Bludau al reality de competencia, Onelia Molina negó sentirse afectada: “No. No tengo nada que decir. Estoy tranquila. Es mi lugar de trabajo y yo he venido a trabajar y voy a seguir haciendo lo mismo. Todo normal”.

Por otro lado, Onelia admitió que no había tenido oportunidad de cruzarse con Alejandra Baigorria ni con Vania Bludau fuera de lo que se muestra en pantalla. En relación a las reacciones visibles de otros miembros del equipo, como Mario Irivarren, manifestó con calma: “No lo vi, la verdad, tendrían que preguntarle a él”.

La llegada de Vania Bludau y Alejandra Baigorria a 'Esto es Guerra' genera reacciones entre los participantes y el público. (América TV)

Sobre si le sorprendió el ingreso de Bludau, Onelia expresó que no la tomó por sorpresa: “Iban a traer gente nueva y todas las bombas son bombas y a eso vienen”, refiriéndose a cómo la producción de ‘Esto es Guerra’ maneja su dinámica con nuevos ingresos. “Es difícil (que la hagan explotar)”, agregó.

Finalmente, Onelia Molina subrayó su profesionalismo en el programa, asegurando que la presencia de Vania Bludau, Alejandra Baigorria y Mario Irivarren no influirá en su desempeño durante las competencias.

“Yo no le negaría el trabajo a nadie de verdad. Yo voy a hacer mi trabajo con ella o con quien sea. Estoy tranquila, creo que ha pasado el tiempo, vengo a trabajar y voy a seguir haciendo mi trabajo. Esa es la Onelia que van a ver”, sentenció.

Onelia Molina asegura que la presencia de Vania Bludau y Alejandra Baigorria no afecta su desempeño en el reality. (América TV)

Vania Bludau no tiene rencores

Vania Bludau volvió a sorprender al público con su ingreso a la reciente temporada de ‘Esto es Guerra’, donde comparte espacio con su expareja Mario Irivarren y Onelia Molina. Sabedora del revuelo que puede causar esta reunión, la modelo y exintegrante del reality dejó en claro, en entrevista para ‘Más Espectáculos’, que no llega con ánimos de polémica ni resentimiento.

“No es que le tenga tirria ni nada. De verdad, solamente me estaba viendo en todos los monitores y decía: qué linda. Hay que tirarse flores, ahora más que estoy soltera. Nadie me dice nada lindo, me lo digo yo”, señaló con humor.

Bludau sostuvo que mantiene una actitud positiva y amistosa con todos sus compañeros: “Cero mala onda con nadie, conozco a los antiguos, pero nada súper feliz, la mejor onda del mundo a todos. No tengo cólera ni rencor a nadie y no creo que alguien tenga ese sentimiento hacia mí”.

Vania Bludau afirma que no tiene resentimientos y apuesta por un ambiente positivo en 'Esto es Guerra'. (América TV)

Consultada sobre la reacción de Onelia Molina y Mario Irivarren, la modelo reconoció no haber prestado atención: “No me he fijado en nadie, estaba viendo cómo salía en cámaras, nada más”. Así, la modelo apuesta por un ambiente de trabajo armónico y libre de enfrentamientos en el set.

¿Qué dijo Mario Irivarren?

La sorpresiva incorporación de Vania Bludau y Alejandra Baigorria a ‘Esto es Guerra’ generó incómodos momentos para Mario Irivarren, quien hasta ahora ha preferido mantener silencio sobre la convivencia televisiva con su expareja. Tras el programa, fue abordado por ‘América Espectáculos’ para conocer su reacción ante la llegada de ambas figuras, pero evitó comentarios directos sobre ellas.

“No quiero hablar. Me da risa que hablo tan poco que ya ni me preguntan. Me gusta haber llegado a ese punto”, afirmó, evidenciando su incomodidad y el deseo de evitar polémicas.

Mario Irivarren evita comentar sobre la convivencia con sus exparejas en el programa y prefiere mantenerse al margen. (América TV)

Irivarren recalcó su experiencia tratando situaciones mediáticas complicadas y subrayó su interés por no alimentar más escándalos en su vida. Consultado por sus compañeras, respondió en tono irónico: “No voy a opinar de nada. Con todo lo que hago en este programa, justifico lo que me pagan. Si quieren más declaraciones, tengo que renegociar ese contrato”.