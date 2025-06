Alexandra Méndez revela que vio a Flavia Laos y Pablo Heredia muy cariñosos en 2018: “Tú eres una roba-novios”

Alexandra Méndez revela detalles sobre la vida rebelde de Flavia Laos: "Se besaba con todos en las discotecas". Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

Alexandra Méndez, conocida en el mundo del espectáculo como ‘La Chama’, estuvo como invitada en el programa Magaly TV La Firme este 12 de junio y no dudó en revelar un curioso episodio del pasado, que involucró a Flavia Laos y Pablo Heredia.

Según la versión de la modelo venezolana, hace varios años, alrededor de 2018, presenció una escena que a muchos dejó sorprendidos, ya que habría visto a la actriz y al actor en una situación bastante cariñosa.

La historia se desarrolló una noche en un restaurante, cuando Alexandra estaba disfrutando de su comida. Según relató, mientras ella comía tranquilamente, vio llegar a Flavia y Pablo, quienes aparentemente no la notaron, pero ella sí pudo observar la dinámica entre ellos.

“Yo la vi con Pablo Heredia, fue fuera de un restaurante de madrugada. Yo estaba comiendo, ellos estaban en su carro, esos que te llevan la comida. Ellos no me vieron a mí, pero yo los vi cariñosos”, explicó ‘La Chama’. La cercanía entre ambos no pasó desapercibida para la conductora, quien, al ver cómo interactuaban, no dudó en llamar la atención de Flavia, apodándola “roba-novios” en ese momento.

Aunque no pudo confirmar si este encuentro ocurrió mientras Pablo Heredia aún estaba en una relación con Ale Fuller, Alexandra recordó que Flavia y Pablo parecían estar atravesando una etapa de quiebre en su relación.

“Yo venía de una discoteca con varios amigos y la vimos a ella con Pablo, coqueta... Sí creo, estaban terminando. Creo que estaban en un quiebre. Por eso le dije: ‘Tú eres una roba-novios’. El tiempo me dio la razón”, agregó ‘La Chama’, dejando claro que, para ella, la situación era evidente y, con el tiempo, sus palabras fueron confirmadas por los acontecimientos posteriores.

Alexandra Méndez revela actitud desinhibida de Flavia Laos

Pero la revelación de Alexandra Méndez no se detuvo ahí. Durante la entrevista, la conocida ‘Chama’ también recordó cómo era Flavia Laos en sus años más rebeldes, especialmente en sus primeras etapas en el medio. Según ella, la cantante y actriz no se limitaba en cuanto a sus relaciones sentimentales y era conocida por su actitud desinhibida en las discotecas.

“Ella en ese momento salía con mucho y se besaba con muchos en una sola noche, en una misma discoteca. Nosotras la veíamos descontrolada, pero no prestaba atención. Hasta yo le dije que no podía seguir así. Se quedaba dormida en el sofá de las discotecas”, narró, describiendo la personalidad extrovertida y sin restricciones que Flavia mostraba en aquellos tiempos.

La ‘Chama’ cuenta que Flavia Laos le lanzó un puñetazo por ‘Pato’ Parodi

Alexandra Méndez recordó una de las situaciones más intensas y conflictivas que vivió durante su tiempo en el medio, relacionada con la ex chica reality Flavia Laos. En una reciente entrevista, la modelo venezolana reveló un altercado que ocurrió años atrás, cuando ambas coincidieron en una discoteca, una época que describió como “una locura”.

Según ‘La Chama’, la situación estalló cuando ella estaba conversando con el modelo Pato Parodi, quien en ese entonces también formaba parte del círculo social de Flavia Laos. Al notar la cercanía entre ambos, Flavia reaccionó de manera agresiva, lanzando un puñetazo a Alexandra, lo que sorprendió a todos los presentes.

“Fue un momento tenso, de esos que no se olvidan. Estaba conversando tranquilamente con Pato, y de repente, Flavia me lanzó un puñetazo”, relató Alexandra, quien no dudó en compartir los detalles de este inesperado episodio. La reacción de Flavia fue rápida y llena de enojo, comenzando a insultar a ‘La Chama’ delante de todos los que se encontraban en el lugar.

La modelo venezolana también señaló que ese incidente ocurrió en una época mediática para Flavia Laos, una etapa que la propia Alexandra definió como su “época Britney Spears”, aludiendo a los momentos de gran exposición pública y controversia que vivió la ex chica reality en ese entonces. Según Alexandra, Flavia estaba viviendo una etapa de mucha presión y visibilidad, algo que, para ella, desencadenó su actitud agresiva en ese incidente.

