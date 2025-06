Pablo Heredia confiesa que perdió la cabeza por Milett Figueroa: “Le escribí por su nueva relación, pero no respondió”

Pablo Heredia revela los secretos de su vínculo con Milett Figueroa: "Sentí cosas muy fuertes"

Pablo Heredia se sometió al popular polígrafo de El Valor de la Verdad este 8 de junio. Entre los momentos más tensos de su intervención, uno de los más comentados fue cuando le preguntaron directamente si había perdido la cabeza por la modelo peruana Milett Figueroa.

La respuesta de Heredia fue contundente: “Verdad”. El actor explicó que sus sentimientos por Milett no eran simples, sino profundos. Según él, aunque no llegaron a oficializar una relación, el vínculo fue genuino, aunque poco convencional.

Heredia describió el vínculo con Figueroa como “muy hermoso”, aunque se negó a etiquetarlo de manera convencional. Cuando Ortiz le preguntó si fueron enamorados, Heredia se mostró evasivo, aclarando que jamás llegaron a formalizar la relación.

Pablo Heredia sobre el romance con Milett Figueroa: "No oficializamos nada, pero hubo un vínculo especial". Infobae Perú / Captura TV - Panamericana TV

“No, no fuimos enamorados, pero sí, fue un vínculo muy hermoso. Nos estábamos conociendo, sentí muchas cosas por ella”, aseguró Pablo. A lo largo de la entrevista, expresó que, a pesar de no haber oficializado su relación, sintió una conexión profunda.

“¿Qué es oficializar? ¿Querés ser mi novia? No, no funcionaba así con nosotros. Fue más un vínculo de conexión, algo muy especial, que no necesitaba ser puesto en palabras”, dijo con la mirada fija. Pero a medida que avanzaba la entrevista, el argentino comenzó a exponer aspectos más personales de su comportamiento en relaciones amorosas.

Pablo relató que, al principio de su relación con Milett, hubo un claro temor de su parte a comprometerse de lleno, a pesar de la fuerte atracción que sentía. Habló del “miedo al amor”, una sensación que, según él, lo ha acompañado a lo largo de su vida. “Soy muy complejo en el amor. No me es fácil. No me fue fácil”, confesó.

Prefirieron mantenerlo en secreto

La relación con Milett, que comenzó de forma discreta, tuvo siempre un aire de clandestinidad, ya que ambos intentaban evitar que su vínculo fuera expuesto a la opinión pública. Según Heredia, este “romance secreto” era necesario debido a la fama de Figueroa, pero también a las circunstancias de su propia vida.

“Nos conocimos y empezamos a vernos a escondidas. Fue necesario mantener la discreción. Ella es muy famosa y, de alguna manera, tenemos que proteger nuestra imagen”, relató Heredia, en un intento por justificar la falta de exposición mediática.

Sin embargo, la situación cambió cuando un “ampay” involucró a Figueroa con otra persona. En ese momento, Heredia sintió la alerta interna que había estado evitando durante toda la relación. “Ese episodio me hizo pensar: ‘¿Estoy siendo valorado como quiero? ¿Soy suficiente?’”, se cuestionó.

En medio de esta tormenta emocional, Heredia confesó que las inseguridades personales no solo fueron un tema con Figueroa, sino algo que lo había acompañado a lo largo de su vida. “Yo estaba buscando algo más exclusivo, pero no estaba listo para dar ese paso. Tal vez, no estaba listo para ser lo que ella necesitaba en ese momento. Y fue difícil aceptarlo.”

Le escribió, pero no le respondió

Finalmente, a pesar de la distancia, Pablo Heredia demostró que, con el tiempo, había madurado emocionalmente. Hoy en día, no guarda resentimientos. Al contrario, le desea lo mejor a Milett, quien, tras su paso por la televisión peruana, logró ganar notoriedad en Argentina y encontró un nuevo amor en el conductor Marcelo Tinelli.

“Estoy muy feliz por ella. Le deseo todo lo mejor. Me alegra que haya encontrado lo que soñaba: el amor y el éxito en su carrera”, concluyó Heredia, reconociendo que, a pesar de lo que sucedió entre ellos, siempre le desearía lo mejor a Milett.

