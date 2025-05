Susy Díaz rompe en llanto al revelar que se someterá a prueba de ADN: “Mi papá me dijo que no era su hija”

Susy Díaz revela que su padre le dijo antes de morir que no era su hija: “Me haré la prueba de ADN”. Infobae Perú / Captura TV - América Televisión.

En una emotiva entrevista en América Hoy este 30 de abril, Susy Díaz reveló detalles dolorosos de su vida personal, al contar que en los próximos meses se someterá a una prueba de ADN en Estados Unidos, junto a su hermana, para confirmar la identidad de su padre biológico.

La confesión de Susy sobre la revelación que su padre le hizo antes de su muerte, dejó a todos sorprendidos en el set. Según contó, en el año 2003, cuando su padre estaba en su lecho de muerte, le confesó que no era su hija biológica, ya que no se parecía a sus hermanos.

“Cuando mi papito muere en el año 2003, antes de morir me dijo, hijita, yo no soy tu papá, anda donde tu mamá y dile... tú no te pareces a tus hermanos”, narró Susy, con voz quebrada por el dolor.

La rubia detalló que, al escuchar estas palabras, acudió a su madre, pero esta la regañó, diciéndole que, por respeto a su padre, nunca más volvió a tocar el tema. “Yo por respeto a mi mamá nunca más le toqué el tema”, explicó.

Años después, tras el fallecimiento de su madre el año pasado, Susy intentó hablar de nuevo sobre el asunto. “Fui a estar con ella para ver si me hacía la esperada confesión. Mi mamá no me daba la cara, se hacía la dormida. Le pregunté al maestro Teo Esotérico y me dijo que si me sacaba la prueba de ADN, va a salir, que no son del mismo papá, pero tu papá va a aparecer porque tú lo vas a buscar”, contó entre lágrimas.

Susy Díaz, profundamente conmovida, finalizó del tema anunciando que se someterá a la prueba de ADN junto a su hermana, en busca de respuestas sobre su verdadera identidad y la verdad que su padre le reveló antes de morir.

Susy Díaz se pronuncia de nueva pareja de Florcita

Durante la conversación, la popular rubia también se refirió a la reciente polémica que involucra a su hija, Florcita Polo, quien denunció ser extorsionada y se vio captada en un video caminando por las calles de San Juan de Miraflores, ingresando a un nightclub.

Susy, visiblemente afectada, aclaró que Luigui, el joven vinculado a su hija, no es su novio y compartió su preocupación por la seguridad de Florcita, sugiriendo que ella debería mudarse, cambiar de número y dejar de dar entrevistas o participar en eventos públicos para evitar más ataques de la delincuencia.

Florcita Polo denuncia extorsión

Flor Polo acudió a la sede de la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri) en Lima, donde expuso con angustia las amenazas que ha recibido en las últimas semanas. La hija de Susy Díaz, visiblemente afectada por la situación, expresó su temor por las represalias que puedan sufrir ella y sus hijos si no accede a las demandas de los extorsionadores.

“Me han pedido 20 mil dólares por mi seguridad, para seguir trabajando tranquila. Son amenazas muy fuertes. No la estoy pasando bien en estos momentos”, declaró Florcita Polo ante los medios de comunicación, mientras su voz temblaba por la angustia. La joven confesó que ha tenido que suspender sus actividades profesionales por temor a que algo malo le ocurra. “Es una situación muy difícil y no es justo. Lo único que quiero es estar tranquila, trabajar en paz, sin miedo”, agregó.

