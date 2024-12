Susy Díaz se quiebra al contar cómo su papá le dijo que no era su hija biológica: “Eso duele mucho”. (Captura: Magaly TV La Firme)

Susy Díaz, conocida por su personalidad extrovertida y polémica, sorprendió a todos al hacer una desgarradora confesión en un podcast en los Estados Unidos, en la que recordó una experiencia que marcó su vida.

La excongresista reveló una historia desconocida sobre su relación con su padre, quien antes de fallecer le dijo que no era su hija, lo que le dejó una profunda huella emocional.

En su relato, la excongresista compartió cómo su papá, antes de morir, le confesó que no era su hija biológica. “Mi papito, antes de morir, me dijo, ‘hijita, yo no soy tu papá, dile a tu mamá’. Yo no le creía, pero él me trató siempre como la hija más querida”, relató con voz quebrada para ‘Mundo Latino’.

Según contó, al compartir esta revelación con su madre, ella no la apoyó y reaccionó con un grito de rechazo. “Mi mamá me gritó, y cómo para que le des plata si eres su hija. Me votó. Eso es algo que lo tengo acá. Y duele”, añadió con tristeza, mostrando el dolor profundo que esta situación le dejó.

En su confesión, Susy Díaz también recordó cómo, a lo largo de su vida, ha buscado una respuesta y ha sentido angustia por no saber la verdad sobre su origen. “A veces veo hombres mayores que yo y digo, ¿será mi papá? Y le pido a Dios que me lo traiga, para saber quién soy realmente”, expresó, dejando en claro el vacío emocional que aún siente por la falta de respuestas sobre su identidad.

Aunque siempre se ha mostrado como una mujer extrovertida, a menudo generando controversias con sus declaraciones, esta vez Susy Díaz abrió su corazón y reveló un lado más vulnerable y personal que, según sus propias palabras, nunca había contado a nadie.

Esta es la primera vez que Susy comparte públicamente esta parte tan dolorosa de su vida, algo que la afecta profundamente, y que, al hablar de ello, no pudo evitar mostrar sus lágrimas.

La emotiva confesión no solo dejó ver el sufrimiento personal de la excongresista, sino que también pone en evidencia la compleja relación que tuvo con su madre, quien nunca le brindó respuestas claras sobre la identidad de su verdadero padre.

En su relato, Díaz también destacó cómo el hombre que la crio siempre la amó y la trató como su hija, aunque la verdad sobre su paternidad quedara en el aire. “No toda la vida es felicidad, pero mejor me olvido”, agregó.

A veces yo veo hombres así, blancos, mayores que yo y digo, será mi papá. Y a veces pido a Dios, digo, es que mi papá me busque. Y así la vida, la vida, no todo es felicidad. Siempre nunca lo conté a nadie. Primera vez te lo cuento a ti”, acotó al medio citado.

Magaly Medina: “Debe ser una carga muy fuerte, querer saber de dónde venimos”

Por su parte, Magaly Medina no dudó en comentar las impactantes declaraciones de Susy Díaz sobre su relación con su padre, las cuales compartió recientemente en un podcast. La conductora de Magaly TV La Firme analizó las profundas palabras de Susy y destacó lo difícil que debe ser para ella cargar con la angustia de no saber la verdad sobre su origen.

“Claro, debe ser una carga fuerte y el querer saber. Siempre todos queremos saber de dónde venimos”, señaló Magaly, reflejando la comprensión y empatía que le causaron las declaraciones de Susy.

“Definitivamente, su papá, dejó en ella una gran angustia cuando murió porque realmente quien es padre es quien te cría”, comentó Magaly, resaltando la importancia del rol afectivo de quien te cría, más allá de la biología.

La conductora concluyó destacando la complejidad de este hecho en la vida de la empresaria, al tiempo que recordó que, aunque la verdad sobre su paternidad ha sido dolorosa, el hombre que siempre vivió con ella la quiso y la cuidó como su hija.

“Pero bueno, tiene que pensar que ese hombre que vivió con ella y al que ella como mismo reconoce llamada papá, la quiso muchísimo y le dio mucho amor durante toda su existencia”, expresó Magaly, cerrando con un mensaje de empatía hacia la excongresista.

