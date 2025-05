“La nana crio a sus tres hijos”: María Pía Copello responde a duras críticas sobre su edad y su rol de madre

María Pía Copello aparece con un ‘bebé’ y responde a rumores sobre su maternidad. IG

María Pía Copello fue presa de críticas por algunos usuarios de las redes sociales tras confirmar que no tendrá un cuarto hijo, pregunta que le hacían mucho sus seguidores. A través de un video cargado de humor, la conductora del programa Mande quien mande explicó que ya no piensa agrandar la familia.

Si bien es cierto, el contenido logró la aceptación de sus fans, otro gran grupo no dudó arremeter contra ella, cuestionándole su edad y hasta su rola de madre. Estos ataques no tardaron en ser respondidos por la propia María Pía, con su particular estilo directo y humorístico.

María Pía Copello responde a detractores por críticas sobre su edad y maternidad.

Todo comenzó luego de que María Pía publicara un video en Instagram donde simula cómo sería su vida si tuviera otro bebé. En el clip, aparece haciendo distintas tareas con el supuesto bebé en brazos. Este fue acompañado con una descripción: “Creo que con este video respondo a todos los que me preguntan cuándo tendré un cuarto bebé. Ya cerramos la fábrica”.

Críticas y las claras respuestas de María Pía Copello

Su publicación fue recibida con múltiples mensajes de apoyo, aunque también desató comentarios cuestionando su decisión. Algunas usuarias no tardaron en hacer observaciones poco amables.

“¿A tu edad? Sería un embarazo de altísimo riesgo. Y no es bueno ni para ti ni para el niño”, escribió una internauta. María Pía, fiel a su estilo, respondió sin filtros: “Sí, a mis 80 años es embarazo de alto riesgo”, generando risas entre sus seguidores.

Otro comentario intentó desacreditarla como madre, sugiriendo que no cría a sus hijos: “Pero si tú no los vas a criar, si no la nana”, le escribieron. A lo que la conductora respondió con ironía: “Sí ¡obvio! Si yo no hago absolutamente nada”.

Lejos de molestarse, la presentadora continuó con el tono sarcástico. Ante el comentario de una hater que decía: “De seguro tendrías muchas niñeras, así que no te hagas la sufrida”, María Pía respondió: “25 niñeras y 50 cocineras”. Estas respuestas no solo provocaron carcajadas entre sus seguidores, sino que también demostraron su habilidad para enfrentar los cuestionamientos sin perder la compostura.

La mayoría de sus fans aplaudieron la forma en que manejó la situación. “No Pía, no hay forma... sigue con tus negocios, sigue viajando cada vez que puedas”, comentó una usuaria. Otra agregó: “Bien demostrado, para que dejen de preguntar”.

El video donde aclara que no tendrá más hijos fue la chispa que desató tanto elogios como críticas. Sin embargo, más allá de las opiniones divididas, María Pía Copello dejó claro que no tiene problema en ponerle humor a temas delicados y hablar de su vida con honestidad.

Con cada respuesta, la conductora demostró que puede seguir siendo una figura mediática fuerte y sin miedo a enfrentarse a los prejuicios que aún persisten en redes sociales.

¿Qué edad tiene María Pía Copello y cuántos hijos tiene?

La conductora de TV jamás ha ocultado su edad. Nacida el 22 de enero de 1977, María Pía Copello tiene 48 años. La mediática presentadora mantiene una vida saludable y siempre se ha mostrado preocupada por su estado físico, logrando tener una envidiable figura y vitalidad que demuestra en sus diferentes actividades, tanto en la TV, influencer y empresaria.

Es madre de tres hijos, Samuel, Vasco y Catalina, fruto de su matrimonio con Samuel Dyer, un destacado empresario peruano. De los tres, la menor es la que ha demostrado su gusto por las cámaras, redes sociales y campañas publicitarias. Sin embargo, los otros dos, no se han escapado de los constantes videos que hace su madre.

María Pía Copello y Catalina comparten campañas publicitarias.