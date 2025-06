Exjefe policial alertó sobre coimas de ‘El Monstruo’ a la PNP, pero su denuncia fue ignorada y lo pasaron al retiro: “El dinero manda”

Fuente: Cuarto Poder

El comandante en retiro Francisco Rivadeneyra, exjefe de la Brigada Especial Contra el Crimen (BRECC) de Lima Norte, denunció que agentes de la Policía Nacional (PNP) colaboraban con Erick Moreno Hernández, alias ‘El Monstruo’, uno de los criminales más buscados del país. Sin embargo, sus denuncias no obtuvieron respuesta.

Entre febrero y marzo, en entrevistas difundidas en Hildebrandt en sus trece y Cuarto Poder, el exjefe policial afirmó haber advertido sobre la infiltración de efectivos en su unidad y solicitó la aplicación de la prueba del polígrafo. No obstante, fue cesado de la institución. “No aguantaron a un opositor. Y yo pisé el palito reclamándoles”, señaló.

“Hay autoridades policiales que se alinean con él, que lo transportan, lo protegen, lo ‘chalequean’, porque el dinero es el que manda. Nosotros habíamos identificado a unos 10 suboficiales sospechosos en Lima Norte, además de los dos que descubrimos que trabajaban en la misma BRECC y que fueron sacados”, agregó.

El prófugo criminal confirmó estas denuncias en un video difundido el último miércoles, en el que aseguró haber entregado sobornos a los uniformados. “Algunos policías que han participado de ese operativo (contra su madre y su pareja) han conversado conmigo y han recibido su platita, y ahora se hacen los pulcros”, sostuvo.

'El Monstruo' reaparece en video con su rostro oculto y apunta contra la PNP. (Video: América)

Rivadeneyra envió a fines de 2024 un informe en el que describe a la institución las amenazas directas recibidas por parte del prófugo, contra quien el Ministerio del Interior ofrece una recompensa de un millón de soles por datos que lleven a su captura.

En uno de los mensajes enviados desde un número extranjero, ‘El Monstruo’ le indicó: “Te doy dos horas para que respondas, si no publicaré en todas las plataformas y redes sociales todo, absolutamente todo. Yo no tengo nada que perder, los míos están fuera de tu alcance. Así como pusiste tras las rejas a la madre de ese hijo que tengo, que no tiene nada de culpa, yo te pagaré con la misma moneda”.

Según el comandante en retiro, el general Marco Conde, director de Investigación Criminal de la PNP, ignoró el caso. “Le dije que sería conveniente pasarle el polígrafo a la brigada, y él me responde: si pasamos el polígrafo, nos vamos todos. (…) Recordar estas cosas me indigna y me conmociona, porque yo ya estaba a punto de agarrar a ‘El Monstruo’. Yo no hablo con el hígado, estoy defendiendo a la sociedad. Y hablo porque he recuperado mi derecho como civil y ahora sí puedo decir las cosas como son”, declaró.

Diez días después de emitir esta advertencia, fue separado de la institución. “Me dieron de baja porque supuestamente tenía 35 años de carrera y ya no tenían un puesto donde asignarme. Pero no fue así, esto ha sido una consigna”, aseguró.

En un operativo de inteligencia se logró capturar a Martina Hernández De la Cruz, madre de alias “El Monstruo” y la pareja sentimental, quienes cumplían el rol clave en la red financiera delictiva. (Foto: Mininter)

Los más buscados

El 28 de diciembre de 2023, el Ministerio del Interior incluyó a Moreno Hernández en la lista de los más buscados tras ser condenado a 32 años de prisión por secuestro, homicidio y otros delitos como líder de Los Federales. Su organización, ‘Los Injertos de Lima Norte’, raptó a una escolar en Carabayllo y a la empresaria Jackeline Salazar, quien escapó tras tres días de cautiverio.

A pesar de ello, el criminal sigue libre, presuntamente en una favela de Brasil, donde estaría protegido por el Primer Comando de la Capital (PCC), la banda criminal más poderosa de Suramérica.

A inicios de junio, la PNP detuvo a tres personas relacionadas con la red criminal de ‘El Monstruo’. Martina Hernández De la Cruz, su madre, fue arrestada en Ica por recolectar dinero de extorsiones y secuestros. Liseth Albina Ruiz Cruz, su pareja, cayó en Santa Cruz, Bolivia. Además, el suboficial Israel Araujo Alva, alias ‘Georgi’, fue capturado en Comas por filtrar información clave y proveer armamento a la organización.