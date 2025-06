El Monstruo echa a la PNP: “Los policías que participaron en el operativo, conversaron conmigo y recibieron su plata”

'El Monstruo' reaparece en video con su rostro oculto y apunta contra la PNP. (Video: América)

Con la voz distorsionada y el rostro cubierto para ocultar su nueva apariencia, así reapareció Erick Moreno Hernández, alias ‘El Monstruo’, en un video difundido el 10 de junio. Moreno Hernández, uno de los criminales más buscados de Perú, grabó el material desde la clandestinidad para denunciar una supuesta alianza criminal entre él y efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP), una información que ya había sido advertida en febrero pasado.

Visiblemente molesto por la detención de las mujeres más cercanas a su vida, Moreno Hernández arremetió contra los policías que participaron en el operativo en el que fue detenida su madre, Martina Esther Hernández, en Ica.“Lo que más risa me da es que algunos policías que han participado de ese operativo han conversado conmigo y han recibido su platita, y ahora se hacen los pulcros. Y si hablara quiénes más de la policía están metidos, ya no estuvieran ahí. Pero todo cae por su propio peso, nadie se salva de la justicia ni teniendo uniforme”, se le escucha decir en el video.

El operativo al que ‘El Monstruo’ hace referencia se realizó en Ica y otras partes del Perú. Según Marco Conde Cuellar, jefe de la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri) de la PNP, la madre de Moreno fue intervenida la madrugada del 3 de junio en su domicilio de la urbanización Santo Domingo de Guzmán. Durante la intervención se halló material explosivo y dinero, motivos por los que fue detenida en flagrancia.

‘El Monstruo’ sigue libre mientras la PNP ofrece 500.000 soles por su captura. - Crédito: Composición Infobae Perú

Las investigaciones policiales señalan que Hernández de la Cruz, investigada por el presunto delito de organización criminal, se encargaba de reunir el dinero proveniente de extorsiones perpetradas por la banda ‘Los Injertos del Cono Norte’ para enviarlo al extranjero y así financiar a su hijo, quien hasta ese momento se encontraba en Brasil.“Se conoce que la mamá habría recibido dinero de uno de los secuestros. Por ella pasa el flujo del dinero, pero estamos realizando las investigaciones”, explicó Conde Cuellar.

Intentando limpiar la imagen de su madre, Erick Moreno divulgó el video en el que, pese a ocultar su rostro, muestra sus tatuajes para que no quede duda de que es él. “Como pueden ver, le han sembrado explosivos y dicen que ella abastecía. Hay muchas personas que se preguntarán cómo una persona que vive en Ica va a abastecer explosivos para extorsiones si las extorsiones se cometen en Lima. Ahí se puede ver que los policías han sembrado a mi madre para involucrarla en el proceso”, afirma.

Moreno también aseguró que los agentes no han encontrado “ni un solo video (de mi madre) proporcionándole dinamita a alguien”.“¿A eso le llaman inteligencia? ¿Creen que con eso yo me voy a entregar?”, cuestionó el sicario, que ahora permanecería oculto en Brasil junto a su pareja Dayana Martínez.

En un operativo de inteligencia se logró capturar a Martina Hernández De la Cruz, madre de alias “El Monstruo” y la pareja sentimental, quienes cumplían el rol clave en la red financiera delictiva. (Foto: Mininter)

El ‘Monstruo’ admitió haber enviado depósitos a las cuentas bancarias de su madre.“¿Qué hijo, sea quien sea, no manda a su madre dinero para salud o para que se compre una ropa? Eso no es delito. Distinto sería que mi madre haya recibido en sus cuentas dinero de las extorsiones. Eso no ha pasado, porque jamás apoyó mis decisiones ilícitas”, sostuvo.

‘El Monstruo’ coordinaba con miembros de la PNP

Aunque el criminal no ha detallado los nombres de los policías que, según sus afirmaciones, recibieron dinero ilícito, sí señaló que varios pertenecen al grupo de agentes que participó en el reciente megaoperativo realizado de manera simultánea en los distritos limeños de Los Olivos, Comas, en Ventanilla (Callao) y otras regiones del país.

Además, aseguró que altos mandos policiales también recibieron parte del dinero ilegal. “Ellos (los altos mandos de la PNP) son como nosotros. Le cobran cupo diario a cada patrullero y esa plata (que nosotros entregamos) les llega como pan caliente a los coroneles y generales, porque interceden para que puedan tener el privilegio de estar a cargo de una dependencia policial”, declaró Moreno Hernández en el video.

No es la primera vez que miembros de la institución policial son vinculados como supuestos cómplices de ‘El Monstruo’ y de su organización criminal ‘Los Injertos del Cono Norte’. El 3 de junio, durante el megaoperativo, se detuvo al suboficial Israel Araujo Alva, alias ‘Georgi’, quien es investigado por presuntamente filtrar información al líder de la banda, así como por facilitar armamento a los miembros de la organización.

Información que dio ‘El Monstruo’ ya había sido advertida

Fuente: Cuarto Poder

Además, la versión de Erick Moreno coincide con la advertencia realizada por el exjefe de la Brigada Especial contra el Crimen (BRECC), el comandante en retiro Francisco Rivadeneyra, quien en febrero denunció que altos mandos de la Policía Nacional colaboran con la organización criminal de ‘El Monstruo’.

Rivadeneyra, quien también se desempeñó como secretario de la Región Policial Piura, aseguró que había alertado sobre la infiltración de efectivos en su propia unidad y solicitó que se implementara la prueba del polígrafo para los agentes sospechosos. Sin embargo, en diciembre de 2024 fue retirado de la institución. “No aguantaron a un opositor. Y yo pisé el palito reclamándoles”, declaró en una entrevista con el Semanario Hildebrandt en sus trece.

Con 35 años de servicio en la PNP, Rivadeneyra asumió el mando de la BRECC en abril de 2023, unidad creada para enfrentar delitos graves como robos, homicidios, secuestros y extorsiones. Al tomar la dirección, se encontró con menos personal del prometido y equipamiento en condiciones precarias: chalecos antibalas deteriorados y solo un fusil operativo. Pese a las limitaciones, bajo su liderazgo la brigada capturó a sicarios y cabecillas de la organización de ‘El Monstruo’. Sin embargo, la falta de fondos para inteligencia y conflictos internos, como el enfrentamiento con el coronel Erick Ángeles, jefe de la División de Inteligencia, dificultaron el trabajo.

Presunto mensaje de Erick Moreno Hernández, alias 'El Monstruo' al coronel Francisco Rivadeneyra, exjefe de la Brigada Especial Contra el Crimen (BRECC) en Lima Norte. (Foto: Panamericana)

“El personal de la BRECC me pidió que yo vaya a reclamar la plata porque temían que les dieran menos, que se quedaran con el dinero. Me ofrecieron 4,000 soles en total, pero sabíamos que debía ser más”, relató Rivadeneyra.

La situación se agravó cuando intentó ejecutar un operativo contra ‘Negrín’, integrante de la organización criminal. Tras ubicarlo en diciembre de 2024, pidió una intervención sorpresa, pero su superior inmediato, el coronel PNP Ezequiel Poma Lavado, prohibió la salida del personal.

“Le dije a todo el personal que se preparara para el operativo, pero el coronel Poma, presente allí, ordenó que nadie saliera. Lo acusé de estar trabajando para la mafia. Ya llevábamos una semana de preparación y él lo sabía”, sostuvo.

Rivadeneyra también reveló que, tras varios operativos frustrados, ‘El Monstruo’ se contactó con él directamente. Le envió mensajes en los que le sugería dialogar y, al final, lo amenazó. “Conversemos, no priorice su ego. Una vez que no esté con el uniforme, te perseguiré donde vayas. Remediemos todo de manera pacífica”, habría sido una de las advertencias.

El comandante insistió en la necesidad urgente de depurar la PNP y de aplicar el polígrafo a todo agente sospechoso de ser infiltrado, pero sus recomendaciones fueron ignoradas. “Hay autoridades policiales que se alinean con él, que lo transportan, lo protegen, lo ‘chalequean’, porque el dinero es el que manda. Habíamos identificado a unos 10 suboficiales sospechosos en Lima Norte, además de dos efectivos en la misma BRECC que ya fueron retirados. Le informé al general Conde sobre la presencia de infiltrados y la urgencia del polígrafo”, denunció.

Diez días después de recibir la amenaza de ‘El Monstruo’, Rivadeneyra fue separado de la PNP. “Me dieron de baja argumentando que tenía 35 años de carrera y no había un cargo disponible, pero no fue así. Fue una consigna. Decidieron que como este oficial es contrario a la administración, había que darle de baja”, concluyó.