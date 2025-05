Roban más de 4 mil celulares al día en Perú este 2025, según Osiptel

Una ciudadana fue sentenciada a 12 años de cárcel por el robo de un celular en Puno | Foto cortesía: Agencia Andina

En el Perú, el robo de celulares continúa siendo una problemática alarmante en 2025, con un promedio diario de más de 4.000 dispositivos sustraídos, según datos del Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (OSIPTEL).

Esta cifra refleja una ligera disminución respecto a años anteriores, pero sigue evidenciando la magnitud del delito.

Aunque el promedio diario de robos ha descendido desde los más de 6.500 reportados en 2017, la cifra actual de 4.046 robos diarios entre enero y abril de 2025 sigue siendo preocupante.

El director de Fiscalización e Instrucción de OSIPTEL, Luis Pacheco, destacó que, a pesar de la reducción, los niveles de sustracción siguen siendo elevados, reflejando un problema persistente de inseguridad a nivel nacional.

En respuesta a esta situación, este organismo viene implementando diversas acciones para combatir el robo de celulares. Una de las principales es el Registro Nacional de Equipos Terminales Móviles para la Seguridad (RENTESEG), que permite intercambiar datos entre las operadoras y registrar los reportes de los usuarios víctimas de estos delitos.

Gracias a este sistema, se han bloqueado más de 14 millones de códigos IMEI inválidos desde 2017, dificultando la comercialización de equipos robados.

Además, en abril de 2025, OSIPTEL, en coordinación con el Ministerio del Interior (Mininter), inició el bloqueo masivo de teléfonos con IMEI alterado o no autorizado. En una primera etapa, se bloquearon 50.000 dispositivos, con el objetivo de llegar a más de un millón y medio de bloqueos, desarticulando así el mercado negro de celulares.

El robo de celulares no solo afecta la seguridad de los ciudadanos, sino que también tiene un impacto económico significativo. Se estima que este delito representa para los peruanos más de S/ 2,100 millones al año en costos de equipos robados. Además, muchos de estos dispositivos se utilizan para cometer otros delitos, como extorsión, secuestro y homicidio, lo que agrava aún más la situación.

Celulares robados terminan en el mercado negro| Andina

Responsabilidad ciudadana

Ante este panorama, OSIPTEL hace un llamado a la ciudadanía para evitar comprar celulares de segunda mano de dudosa procedencia. “Son equipos que pueden estar manchados de sangre. No podemos ilusionarnos con un precio bajo sin pensar en las consecuencias”, expresó Pacheco.

Además, recomendó verificar el IMEI de los dispositivos antes de adquirirlos, utilizando la herramienta digital “Consulta IMEI” disponible en el portal institucional de OSIPTEL.

La lucha contra el robo de celulares requiere el esfuerzo conjunto de diversas entidades, incluyendo OSIPTEL, el Ministerio del Interior, la Policía Nacional del Perú y el Ministerio Público. Además, la participación activa de la ciudadanía es fundamental para prevenir este delito y contribuir a la seguridad nacional. Es importante estar informados y tomar.

Composición Infobae.

Consulta si tu celular fue registrado como robado

El código IMEI, compuesto por 15 dígitos, permite identificar un celular a nivel mundial. Gracias a una herramienta del Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones, los usuarios pueden saber si su equipo está registrado como robado, perdido o desbloqueado. Para realizar la consulta, basta con marcar *#06# desde el teléfono y verificar que el IMEI lógico coincida con el impreso en el equipo.

El IMEI puede tener varios estados, como inválido, alterado o subestándar. Los equipos con IMEI inválido no figuran en la lista mundial de la Asociación Mundial de Telefonía Móvil (GSMA), mientras que los alterados no coinciden con el otorgado por el fabricante. Los celulares subestándar, aunque adquiridos legalmente, no tienen su IMEI registrado en la GSMA y son ilegales en Perú.

El Osiptel, en coordinación con el Ministerio del Interior, bloquea celulares de origen ilícito como parte de sus esfuerzos para reducir el robo de móviles en el país. Puedes consultar si tu teléfono celular tiene todo en regla ingresando al sitio web ‘checa tu IMEI’.