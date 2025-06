Minsa tiene más de 1.5 millones de vacunas contra la influenza que siguen almacenadas desde abril por falta de agujas, según la Contraloría

Rafael López Aliaga apoya vacancia de Dina Boluarte por “traición a la patria” al firmar Tratado de Alta Mar, no por cirugías plásticas El alcalde de Lima sostuvo que el debate sobre la destitución presidencial no debe enfocarse en las intervenciones estéticas secretas de Boluarte, sino en la firma que ella plasmó en Francia

Directora del Miss Mundo Latina Perú revela que Flor Polo no le dijo la verdad sobre ampay: “Me mintió, no la volvería a aceptar” Angie Pajares, directora del certamen de belleza, denunció que la hija de Susy Díaz la engañó sobre los hechos del ampay en un hotel y afirmó que su comportamiento no fue compatible con el rol de reina