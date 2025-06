FAP no descarta error humano, falla mecánica o impacto con ave en tragedia aérea de Ashley Vargas: “Esto ocurre de vez en cuando”

Fuente: Edición Especial

La Fuerza Aérea del Perú (FAP) evalúa diversas hipótesis sobre el accidente en el que falleció la piloto Ashley Vargas, quien fue dada por desaparecida el pasado 20 de mayo, cuando su aeronave de instrucción militar sufrió un accidente mientras sobrevolaba el océano Pacífico, en las cercanías a la reserva turística de Paracas (Ica).

El general Carlos Chávez, comandante general de la institución, señaló que la investigación oficial considera posibles fallas humanas, mecánicas, condiciones climáticas adversas e incluso el choque del avión con un ave.

“Cuando ocurre un accidente, nosotros investigamos varios factores. El factor clima, puede haber nubes, neblinas, viento cortante. Otro factor es el factor humano, puede producirse algún tipo de desorientación espacial, pérdida de conciencia situacional, desmayo por proceso de gravedades, es algo que se va a investigar recién”, detalló en diálogo con el programa Edición Especial.

La autoridad castrense aclaró que la nave no era antigua y cumplía con los requisitos de mantenimiento. “Tengo aquí los reportes de mantenimiento y sistemas de salvamento y todo están con sus fechas dentro de los márgenes de vigencia. También se ha dicho que el avión era viejo, pero era de 2016 y se compró nuevo. Solamente tenía 1.200 horas de vuelo. Estos aviones están calculados para volar 30 o 40 años y al menos 10 mil horas”, sostuvo.

(Foto: Facebook/Pily Mendoza)

En relación con una posible colisión con un ave, Chávez afirmó que ese tipo de eventos representa un riesgo real. “A 380 km/h, impactar una gaviota que pesa medio kilo genera 36 mil kilogramos fuerza de energía. Si esto le pega al ala de la nave, le hace un hueco. Pero si esto le pega al piloto, lamentablemente el golpe es tan fuerte que lo puede noquear o privar de la vida. (...) Esto ha pasado en todo el mundo, aviones de impacto con un ave, ocurre de vez en cuando en todos los aviones que vuelan”, señaló.

Agregó que “es un hecho” que el avión “se estrelló”, ya que si hubiera intentado acuatizar, se hubiera hundido sin desintegrarse. “A esa velocidad, la superficie del agua o la tierra tienen la misma dureza. Hay una fórmula muy simple que es masa por velocidad al cuadrado, eso nos da energía cinética”, explicó.

Informó, además, que todos los restos del avión están resguardados en un hangar de la base aérea de Pisco, bajo llave, y aseguró que nadie tiene acceso más que la fiscalía y los miembros de la junta de investigación de la propia institución, que tiene un plazo de hasta 60 días para presentar el informe final.

“El propósito no es encontrar un culpable para fusilarlo, sino la causa del accidente para que no vuelva a ocurrir, determinar qué fue lo que pasó, que no lo sabemos todavía, que se tomen medidas correctivas”, dijo.

El féretro con los restos de la piloto FAP Ashley Vargas fue trasladado al cementerio Jardines de la Paz, en La Molina, donde se realizó el sepelio en estricto privado. | Canal N

Accidente

El plan de vuelo de la alférez contemplaba el despegue desde la base, el paso por la isla Zárate, la Laguna Grande y el punto de referencia “Cerro Virgen”, seguido del ingreso al polígono de entrenamiento para ejecutar un simulacro de ataque y finalizar con el aterrizaje. Era su cuarto vuelo en solitario.

Seis minutos después del despegue, se comunicó con la torre de control de la Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial S.A. (Corpac) para reportar su posición rumbo a su tercer destino. No informó de fallas ni situaciones anómalas. Dos minutos más tarde, se perdió todo contacto.

Anthony Vásquez, su tío, reveló que su celular permaneció encendido hasta las 3:00 a.m. del 21 de mayo, lo que sugiere que continuó operativo tras el impacto. Anteriormente, el general Chávez refirió que Vargas portaba un geolocalizador personal en el uniforme, aunque este no llegó a activarse.

El abogado José Ocampo, representante de la familia de la piloto, denunció posibles fallas en el sistema de eyección y deficiencias en los mecanismos de localización. Por ello, evalúa presentar una denuncia penal contra la FAP por presunto homicidio simple. Además, mencionó que dos testigos observaron que la aeronave expulsaba humo negro, escucharon un fuerte estruendo en el mar y vieron una columna de humo elevarse desde el agua.